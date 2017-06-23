رئيس الوزارء يطلع على تطورات حسم معركة الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أطلع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على تطورات حسم معركة تحرير الجانب الايمن من الموصل بالكامل، ضمن عمليات قادمون يانينوى.وقال بيان امس ان (العبادي زار قيادة العمليات المشتركة، واجتمع بالقيادات العسكرية والامنية، لمتابعة لمجريات تقدم القوات الامنية التي اقتربت من حسم المعركة والحاق الهزيمة بعصابات داعش الارهابية), واضاف ان (العبادي جدد توجيهاته باهمية الحفاظ على المقاتلين الابطال والمواطنين والاصرار على القضاء على الارهاب وتحرير جميع اراضي البلد). قتلت الطائرات القوة الجوية العراقية، أف16 عشرات الارهابيين من عصابات داعش في غارات على قضاء تلعفر غرب الموصل.فيما وجهت طائرات القوة الجوية العراقية استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة عدة ضربات جوية ضد أهداف العصابات الإرهابية المكونة من مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات), واضاف بيان امس ان ( الغارات قتلت أعدادا كبيرة منهم وتدمير مراكز القيادة والسيطرة وعقد الموصلات لديهم في قضاء تلعفر التابع الى محافظة نينوى ).