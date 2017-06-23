رئيس البرلمان يدعو العشائر الى محاربة الفساد

بغداد – داليا احمد

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان العشائر تمتلك زمام المبادرة للوقوف بوجه التحديات الخطيرة خصوصا في الملف الأمني.واضاف الجبوري في بيان امس خلال تجمع عشائري اقيم جنوب بغداد ان (أبناء العشائر وقفوا وقفة شجاعة بوجه التنظيمات المتطرفة وكانوا السند الحقيقي للقوات الامنية في تحقيق الاستقرار). واضاف البيان ان (الجبوري ثمن دور ومكانة العشائر في المجتمع ), موضحا (انها استمرت طوال تاريخ العراق صمام أمان يلوذ به العراقيون في المحن والازمات، وخيمة يحتمون بها حين تعصف بهم كوارث التنازع والتخاصم), واوضح الجبوري (ينتظرنا دور خطير وحساس يتمثل في دعم الحكومة من خلال العمل الجاد على محاربة الفساد وتطوير ملفي الأمن والخدمات في مناطق حزام بغداد نظرا لما عانته طيلة الفترة السابقة).