تيريزا ماي تعرض في بروكسل أفكارها لحماية حقوق مواطني الاتحاد الاوروبي بعد بريكست

بروكسل-(أ ف ب) – أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الخميس في بروكسل انها ستعرض على نظرائها من قادة دول الاتحاد الأوروبي، ما تنوي الحكومة البريطانية اتخاذه من اجراءات بشأن المواطنين الأوروبيين الموجودين على الاراضي البريطانية مع بدء تطبيق البريكست.

وقالت ماي بعيد وصولها الى العاصمة البلجيكية للمشاركة في قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي “اليوم ساعرض بعض نوايا المملكة المتحدة” بهذا الشأن.

وتلتقي تيريزا ماي قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس للمرة الاولى منذ الافتتاح الرسمي للمفاوضات حول كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت رئيسة الحكومة البريطانية “سنعرض ما نقترحه لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة”.

وهي المرة الأولى التي ستقدم فيها تيريزا ماي تفاصيل حول نقطة متعلقة بالمفاوضات المقررة بين الطرفين.

واوضح دبلوماسي أوروبي انه لا يتوقع ان تكون كلمة ماي طويلة وانه “من غير الوارد الدخول في نقاش ولا في تفاوض” حول النقاط المتعلقة بالبريكست.

ومن المقرر ان تقدم لندن شرحا مفصلا مكتوبا حول النقطة المتعلقة بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، في السادس والعشرين من حزيران/يونيو.

وأضافت تيريزا ماي “إنها مسألة مهمة، ونريد ان يتم التطرق اليها باكرا خلال المحادثات”.

وتشارك رئيسة الحكومة البريطانية في قمة بروكسل بعد أيام على هزيمتها الانتخابية وفشلها حتى بالحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم، بينما كانت تريد من الانتخابات التشريعية ان تعزز غالبية كانت تملكها أصلا.