انفجار في غرب تركيا قرب منشأة للحلف الأطلسي

انقرة-(أ ف ب) – ذكرت وسائل إعلام تركية حكومية أن انفجارا وقع الخميس في مدينة ازمير غرب تركيا على مقربة من منشأة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، من دون تسجيل وقوع إصابات.

وقالت وكالة الاناضول الرسمية للانباء أن الانفجار وقع قرب مقبرة ومنشأة الحلف الاطلسي في حي كوناك في ازمير حوالى الساعة 7،50 صباحا (04،50 ت غ).

وبحسب الوكالة دمر الانفجار جدارا وهشم نوافذ مبان مجاورة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية وضعت بجانب الجدار.

ونقلت وكالة الاناضول عن شاهد عيان قوله أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من مرور آلية عسكرية.

وذكرت تقارير أن الانفجار وقع على مقربة من محطة ازمير الجوية التي يستخدمها سلاح الجو الأميركي.

ونادرا ما يسجل وقوع اعتداءات في هذه المدينة المطلة على بحر ايجه، غير أن هذا الانفجار يأتي بعد مقتل شخصين في انفجار سيارة في ازمير في كانون الثاني/يناير أمام محكمة، وألقيت بالمسؤولية فيه على المتمردين الأكراد.

وشهدت تركيا سلسلة هجمات في الاشهر ال18 الماضية وجهت أصابع الاتهام فيها الى الانفصاليين الأكراد وجهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. كما شهدت هجمات متقطعة من قبل مجموعات يسارية متشددة.