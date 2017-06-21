محمد بن سلمان ينال البيعة ولياً للعهد السعودي ويواجه التحديات الثلاثة

اعفاء محمد بن نايف من جميع مناصبه وتعيين الامير الشاب عبد العزيز بن سعود وزيراً للداخلية
الرياض – بيروت – الزمان
عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر الاربعاء نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وباجماع المراقبين فان ولي العهد الجديد يواجه ثلاثة تحديات هي حرب اليمن وازمة قطر والوضع الاقتصادي . بالرغم من انه كان في صلب القرارات التي اتخذت بشأن هذه التحديات لكنه اليوم امام مسؤولية اكبر .
ودعا العاهل السعودي أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين والمواطنين الى التجمع مساء الأربعاء في قصر الصفا بمكة المكرمة حيث جرت مبايعة ولي العهد الجديد، فيما رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالقرار.
وتلقى الامير محمد برقيات تهنئة من العديد من زعماء المنطقة أولهم امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا عين فيه نجله محمد (31 عاما) وليا للعهد، وأعفى الامير محمد بن نايف (57 عاما) من مهامه كولي للعهد، على ما أعلن الديوان الملكي.
وجاء في الامر الملكي «يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية». ونص على «اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره في ما كلف به من مهام أخرى». وبذلك، فتح الملك الطريق لجيل شاب من آل سعود من أجل الوصول إلى العرش في القوة النفطية الأولى في العالم، علما ان الامير محمد بن نايف كان اول فرد من العائلة الحاكمة من غير ابناء الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة، يعين وليا للعهد. وسطع نجم الامير محمد غداة تعيينه في منصب ولي ولي العهد قبل عامين، بعد أشهر قليلة من تسلم والده مقاليد الحكم مطلع العام 2015 إثر وفاة الملك عبدالله. في المقابل، فإن الأمير محمد بن نايف الذي يحظى بتقدير في الغرب لعمله الامني ضد التنظيمات التطرف، أقيل من جميع مهامه. وأوكلت وزارة الداخلية إلى الأمير عبد العزيز بن سعود، وهو أيضا أمير شاب وابن شقيق الامير محمد بن نايف. ورأى المحلل السياسي رياض قهوجي ان التعيين «ليس بالأمر المفاجئ وكان متوقعا منذ فترة طويلة. السؤال كان دائما متى تتخذ هذه الخطوة». وأضاف «العائلة المالكة تسعى لإظهار اللحمة والاستقرار لانها تعرف ان اي اشكال او صراع قد ينهي او يؤثر على استمرارية دورها». وقام ولي العهد السابق بمبايعة الامير محمد في رسالة خطية إلى الملك سلمان، بحسب وكالة الانباء السعودية التي قالت ان الامير نايف تمنى لولي العهد الجديد «التوفيق». وبث التلفزيون السعودي صور الرجلين يتعانقان بعد الاعلان الذي صدر عند الفجر. وشوهد الامير محمد بن سلمان يقبل يدي سلفه، وينحني أمامه. فيقول له محمد بن نايف «سأرتاح أنا الآن، والله يعين»، فيكرر محمد بن سلمان «الله يعين. ولا نستغني عن توجيهاتك». سعى محمد بن سلمان الى تطبيق اصلاحات اقتصادية واجتماعية في المملكة. وهو مهام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران، في وقت تقود المملكة حملة عسكرية في مواجهة المتمردين الحوثيين في اليمن. كما يتولى رئاسة الديوان الملكي، وهو مستشار خاص للعاهل السعودي، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن المشرف على إدارة شركة «أرامكو» عملاقة النفط السعودي.
وهو صاحب «رؤية 2030» الطموحة التي تهدف الى تنويع الاقتصاد عبر التقليل من الاعتماد على النفط، وجذب استثمارات في قطاعات اخرى بينها الترفيه في دولة اكثر من نصف سكانها دون سن الـ25. وعين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بتصويت 31 عضوا في «هيئة البيعة» من أصل 34، بحسب ما أورد تلفزيون «الإخبارية» السعودي. وتعنى «هيئة البيعة» باختيار ولي العهد بأكثرية أعضائها. وأنشأها الملك الراحل عبدالله بعد إجراء إصلاح عام 2006 من أجل تأمين انتقال سلمي للحكم، والحؤول دون أي خلافات ممكنة داخل الأسرة عند استحقاق الانتقال الى حكم أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز. وتضم الهيئة 35 أميرا من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد. وقال سلمان العاصمي (33 عاما) ان القرار «يبعث على الامل والثقة في مستقبل البلاد». واكد بدوره خالد المطيري (48 عاما) ان «الجميع يبايع الامير محمد بن سلمان على السمع والطاعة»، مضيفا «نحن فخورون بقيادتنا دائما». وبتعيين نجله وليا للعهد، يكون الملك سلمان أكد بأمر ملكي افساح المجال للانتقال إلى حكم جيل شاب . وبعيد الاعلان عن التعيين، حققت سوق المال السعودية مكاسب حيث سجلت سوق «تداول» ارتفاعا ب4,12 نقطة في تداولات فترة بعد الظهر.
وتزامن الاعلان مع قرار ملكي آخر بإعادة مكافآت ومزايا مالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وبتمديد عطلة عيد الفطر لاسبوع اضافي.