محمد بن سلمان ينال البيعة ولياً للعهد السعودي ويواجه التحديات الثلاثة

اعفاء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مناصبه‭ ‬وتعيين‭ ‬الامير‭ ‬الشاب‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬وزيراً‭ ‬للداخلية

الرياض‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

عين‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬فجر‭ ‬الاربعاء‭ ‬نجله‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وليا‭ ‬للعهد،‭ ‬وباجماع‭ ‬المراقبين‭ ‬فان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الجديد‭ ‬يواجه‭ ‬ثلاثة‭ ‬تحديات‭ ‬هي‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬وازمة‭ ‬قطر‭ ‬والوضع‭ ‬الاقتصادي‭ . ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬لكنه‭ ‬اليوم‭ ‬امام‭ ‬مسؤولية‭ ‬اكبر‭ .‬

ودعا‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمواطنين‭ ‬الى‭ ‬التجمع‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصفا‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬مبايعة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الجديد،‭ ‬فيما‭ ‬رحبت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لهيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬بالقرار‭.‬

وتلقى‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬برقيات‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬المنطقة‭ ‬أولهم‭ ‬امير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭.‬

وأصدر‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬عين‭ ‬فيه‭ ‬نجله‭ ‬محمد‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬وليا‭ ‬للعهد،‭ ‬وأعفى‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ (‬57‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬كولي‭ ‬للعهد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الامر‭ ‬الملكي‭ ‬‮«‬يعفى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬العهد،‭ ‬ومن‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ومنصب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‮»‬‭. ‬ونص‭ ‬على‭ ‬‮«‬اختيار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولياً‭ ‬للعهد،‭ ‬وتعيين‭ ‬سموه‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مع‭ ‬استمراره‭ ‬وزيراً‭ ‬للدفاع،‭ ‬واستمراره‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬كلف‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وبذلك،‭ ‬فتح‭ ‬الملك‭ ‬الطريق‭ ‬لجيل‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬النفطية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬كان‭ ‬اول‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬الحاكمة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ابناء‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬مؤسس‭ ‬المملكة،‭ ‬يعين‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭. ‬وسطع‭ ‬نجم‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬غداة‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬ولي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬والده‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬فإن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بتقدير‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬لعمله‭ ‬الامني‭ ‬ضد‭ ‬التنظيمات‭ ‬التطرف،‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مهامه‭. ‬وأوكلت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬أمير‭ ‬شاب‭ ‬وابن‭ ‬شقيق‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭. ‬ورأى‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬رياض‭ ‬قهوجي‭ ‬ان‭ ‬التعيين‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬المفاجئ‭ ‬وكان‭ ‬متوقعا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬السؤال‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬متى‭ ‬تتخذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬تسعى‭ ‬لإظهار‭ ‬اللحمة‭ ‬والاستقرار‭ ‬لانها‭ ‬تعرف‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬اشكال‭ ‬او‭ ‬صراع‭ ‬قد‭ ‬ينهي‭ ‬او‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬دورها‮»‬‭. ‬وقام‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السابق‭ ‬بمبايعة‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬سلمان،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬الامير‭ ‬نايف‭ ‬تمنى‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬التوفيق‮»‬‭. ‬وبث‭ ‬التلفزيون‭ ‬السعودي‭ ‬صور‭ ‬الرجلين‭ ‬يتعانقان‭ ‬بعد‭ ‬الاعلان‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عند‭ ‬الفجر‭. ‬وشوهد‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يقبل‭ ‬يدي‭ ‬سلفه،‭ ‬وينحني‭ ‬أمامه‭. ‬فيقول‭ ‬له‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬‮«‬سأرتاح‭ ‬أنا‭ ‬الآن،‭ ‬والله‭ ‬يعين‮»‬،‭ ‬فيكرر‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬الله‭ ‬يعين‭. ‬ولا‭ ‬نستغني‭ ‬عن‭ ‬توجيهاتك‮»‬‭. ‬سعى‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الى‭ ‬تطبيق‭ ‬اصلاحات‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وهو‭ ‬مهام‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬والطيران،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقود‭ ‬المملكة‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬كما‭ ‬يتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬وهو‭ ‬مستشار‭ ‬خاص‭ ‬للعاهل‭ ‬السعودي،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنمية،‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬لشؤون‭ ‬البترول‭ ‬والمعادن‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أرامكو‮»‬‭ ‬عملاقة‭ ‬النفط‭ ‬السعودي‭.‬

وهو‭ ‬صاحب‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬2030‮»‬‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬عبر‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬وجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬اخرى‭ ‬بينها‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكانها‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الـ25‭. ‬وعين‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬بتصويت‭ ‬31‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬البيعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬34،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬الإخبارية‮»‬‭ ‬السعودي‭. ‬وتعنى‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬البيعة‮»‬‭ ‬باختيار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بأكثرية‭ ‬أعضائها‭. ‬وأنشأها‭ ‬الملك‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالله‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاح‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬انتقال‭ ‬سلمي‭ ‬للحكم،‭ ‬والحؤول‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خلافات‭ ‬ممكنة‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬عند‭ ‬استحقاق‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬أحفاد‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭. ‬وتضم‭ ‬الهيئة‭ ‬35‭ ‬أميرا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬وأحفاد‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مهمتهم‭ ‬تأمين‭ ‬انتقال‭ ‬الحكم‭ ‬ضمن‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭. ‬وقال‭ ‬سلمان‭ ‬العاصمي‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الامل‭ ‬والثقة‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬بدوره‭ ‬خالد‭ ‬المطيري‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬ان‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬يبايع‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬السمع‭ ‬والطاعة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بقيادتنا‭ ‬دائما‮»‬‭. ‬وبتعيين‭ ‬نجله‭ ‬وليا‭ ‬للعهد،‭ ‬يكون‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬أكد‭ ‬بأمر‭ ‬ملكي‭ ‬افساح‭ ‬المجال‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬جيل‭ ‬شاب‭ . ‬وبعيد‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬التعيين،‭ ‬حققت‭ ‬سوق‭ ‬المال‭ ‬السعودية‭ ‬مكاسب‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬سوق‭ ‬‮«‬تداول‮»‬‭ ‬ارتفاعا‭ ‬ب4‭,‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬تداولات‭ ‬فترة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.‬

وتزامن‭ ‬الاعلان‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬ملكي‭ ‬آخر‭ ‬بإعادة‭ ‬مكافآت‭ ‬ومزايا‭ ‬مالية‭ ‬لموظفي‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬مدنيين‭ ‬وعسكريين،‭ ‬وبتمديد‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬لاسبوع‭ ‬اضافي‭. ‬