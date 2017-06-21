الملكة اليزابيث تعرض أمام البرلمان برنامج حكومة تيريزا ماي وتتصدره قوانين بريكست

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬حكومتها‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬القته‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬البلاد‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وأسقطت‭ ‬منه‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تثير‭ ‬استياء‭ ‬شعبيا‭. ‬ ولم‭ ‬تأت‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬خطابها‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬للرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ما‭ ‬يلقي‭ ‬بشكوك‭ ‬حول‭ ‬حصولها‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مرتقب‭ ‬في‭ ‬الخريف‭. ‬كما‭ ‬تخلت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬للسنتين‭ ‬المقبلتين‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬واردة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الانتخابي‭ ‬للمحافظين‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬الغالبية‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬بنتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭. ‬وقالت‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬خطابها‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لبرنامج‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬أولوية‭ ‬حكومتي‭ ‬هي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬اتفاق‭ ‬ممكن‭ ‬فيما‭ ‬تنسحب‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬أوسع‭ ‬توافق‭ ‬ممكن‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬ينقسم‭ ‬وزراء‭ ‬ماي‭ ‬حول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواجب‭ ‬اعتمادها‭ ‬والأهداف‭. ‬وبرنامج‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬مواد‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬27‭ ‬قدمتها‭ ‬الحكومة،‭ ‬هدفه‭ ‬الغاء‭ ‬مادة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العام‭ ‬1972‭ ‬دمجت‭ ‬التشريعات‭ ‬الاوروبية‭ ‬بالقانون‭ ‬البريطاني‭ ‬وخلق‭ ‬قوانين‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة‭ ‬والهجرة‭ ‬والصيد‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬الزراعة‭.‬‭ ‬وأعلنت‭ ‬ماي‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبية‭ ‬الموحدة‭ ‬واستعادة‭ ‬بريطانيا‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬الاوروبية‭ ‬فيما‭ ‬يرغب‭ ‬بعض‭ ‬وزرائها‭ ‬في‭ ‬بريكست‭ ‬بشروط‭ ‬اكثر‭ ‬ليونة‭ ‬مع‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة‭. ‬وبين‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬اسقطتها‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬الانتخابي‭ ‬وعدها‭ ‬بالغاء‭ ‬الوجبات‭ ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وتعديل‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬بالمسنين‭. ‬كما‭ ‬أسقطت‭ ‬اقتراحها‭ ‬الانتخابي‭ ‬باعادة‭ ‬العمل‭ ‬بتراخيص‭ ‬صيد‭ ‬الثعالب‭.‬ وقالت‭ ‬ماي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬نأمل‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬سترد‭ ‬بتواضع‭ ‬وستسمع‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬الناخبون‮»‬‭. ‬ وقد‭ ‬أضعفت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬اليها‭ ‬لتعزيز‭ ‬غالبيتها‭ ‬البرلمانية‭ ‬بهدف‭ ‬خوض‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬قوة‭. ‬ومع‭ ‬317‭ ‬مقعدا‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬650‭ ‬يراهن‭ ‬المحافظون‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عشرة‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الايرلندي‭ ‬الشمالي‭ ‬المحافظ‭ ‬الصغير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الغالبية‭ ‬المطلقة‭.‬ لكن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبدو‭ ‬مؤكدا،‭ ‬تأخر‭ ‬ابرامه‭.‬ وقال‭ ‬مصدر‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬انه‭ ‬ليس‭ ‬وشيكا‭ ‬بالتاكيد‮»‬‭ ‬لان‭ ‬المحادثات‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تجر‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتوقعه‭ ‬الحزب‭ ‬الوحدوي‭ ‬الديموقراطي‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يجب‭ ‬اعتبار‭ ‬دعم‭ ‬الحزب‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬محسوم‭.‬ ووصفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬حكومة‭ ‬ماي‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬أموات‭ ‬احياء‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬أضعفت‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بامكانها‭ ‬وقف‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬وزرائها‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬غضب‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬حول‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببريكست‭.‬ وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬فمن‭ ‬المرتقب‭ ‬ان‭ ‬تعلن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬اجراءات‭ ‬أثارت‭ ‬معارضة‭ ‬شعبية‭ ‬تطال‭ ‬المساعدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والوجبات‭ ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬عزمها‭ ‬إعادة‭ ‬إجازة‭ ‬صيد‭ ‬الثعالب‭.‬