بروكسل تجنبت الأسوأ في هجوم المغربي ومهاجم الشانزيليزيه استدعته الاستخبارات مرتين

بروكسل‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬البلجيكية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬قتله‭ ‬جندي‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬سنترال‭ ‬للقطارات‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬تفجير‭ ‬حقيبة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مسامير‭ ‬وعبوات‭ ‬غاز‭ ‬كان‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬المغربية‮»‬‭ ‬وعمره‭ ‬36‭ ‬عاما‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬النيابة‭ ‬إريك‭ ‬فان‭ ‬در‭ ‬سيبت‭ ‬للصحافيين‭ ‬ان‭ ‬المنفذ‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعط‭ ‬سوى‭ ‬الحرفين‭ ‬الأولين‭ ‬من‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬ع‭. ‬ز‭.‬‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬1981‭ ‬ومن‭ ‬الجنسية‭ ‬المغربية،‭ ‬و»لم‭ ‬يكن‭ ‬معروفا‭ ‬لأعمال‭ ‬إرهابية‮»‬‭.‬هتف‭ ‬الرجل‭ ‬‮«‬الله‭ ‬أكبر‮»‬‭ ‬محاولا‭ ‬تفجير‭ ‬الحقيبة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬ركاب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرديه‭ ‬جندي‭ ‬الثلاثاء‭.‬وكان‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬مولنبيك‭ ‬وغالبية‭ ‬سكانه‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬وارتبط‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬السابقة‭.‬وقال‭ ‬فان‭ ‬در‭ ‬سبيت‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‭. ‬واضح‭ ‬انه‭ ‬أراد‭ ‬التسبب‭ ‬بأضرار‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البلجيكي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تفادي‭ ‬هجوم‭ ‬إرهابي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مقري‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬ولكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التحذير‭ ‬الإرهابي‭ ‬عند‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬درجات،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭.‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬الاربعاء‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬اعتداء‭ ‬الشانزيليزيه‭ ‬الفاشلة‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬استدعاءين‭ ‬صادرين‭ ‬عن‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الفرنسية‭ ‬مبررا‭ ‬ذلك‭ ‬بـ»دواع‭ ‬صحية‮»‬‭. ‬ أضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬استدعاء‭ ‬ثالثا‭ ‬وجه‭ ‬إلى‭ ‬آدم‭ ‬الجزيري‭ ‬الوارد‭ ‬على‭ ‬لوائح‭ ‬بأسماء‭ ‬المتشددين،‭ ‬لكنه‭ ‬حاول‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططه‭ ‬انذاك‭.‬ وصدم‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬بسيارة‭ ‬تحوي‭ ‬قارورتي‭ ‬غاز‭ ‬وأسلحة‭ ‬شاحنة‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬جادة‭ ‬الشانزليزيه‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الاثنين،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اشتعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬قبل‭ ‬مقتله‭.‬ وكان‭ ‬لدى‭ ‬الجزيري‭ ‬ترخيص‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭ ‬نظرا‭ ‬لممارسته‭ ‬رياضة‭ ‬الرماية،‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬مفوضية‭ ‬الشرطة‭ ‬تجديدها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬واستلمها‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬ وتابع‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬السارية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2015‭ ‬والتي‭ ‬تجيز‭ ‬تنفيذ‭ ‬مداهمات‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ (‬وليس‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭)‬،‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬قرار‭ ‬مماثل‭ ‬بشأنه‭. ‬فالأجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لديها‭ ‬‮«‬مبررات‭ ‬جدية‮»‬‭ ‬توحي‭ ‬بان‭ ‬سلوك‭ ‬الجزيري‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العامين‮»‬‭.‬الثلاثاء‭ ‬استنكر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ادوار‭ ‬فيليب‭ ‬حيازة‭ ‬الجزيري‭ ‬ترخيصا‭ ‬بحمل‭ ‬سلاح‭ ‬مع‭ ‬انه‭ ‬مدرج‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المتابعين‭ ‬أمنيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يمكن‭ ‬أي‭ ‬يرضى‮»‬‭ ‬بهذا‭ ‬الوضع‭.‬ وقال‭ ‬فيليب‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬اف‭ ‬ام‮»‬‭ ‬واذاعة‭ ‬‮«‬مونتي‭ ‬كارلو‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أعلمه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬الترخيص‭ ‬الاول‭ ‬منح‭ ‬لهذا‭ ‬الشخص‭ ‬قبل‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬بشأنه‭ (…) ‬وعند‭ ‬إعطاء‭ ‬الترخيص‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬سوابق‭ ‬قانونية‭ ‬تبرر‭ ‬قرارا‭ ‬بعدم‭ ‬الترخيص‭ ‬له‭ ‬بحمل‭ ‬أسلحة‮»‬‭.‬