بروكسل تجنبت الأسوأ في هجوم المغربي ومهاجم الشانزيليزيه استدعته الاستخبارات مرتين

بروكسل – باريس – الزمان
أكدت النيابة العامة البلجيكية الأربعاء أن الرجل الذي قتله جندي مساء الثلاثاء في محطة سنترال للقطارات في بروكسل بعد محاولة تفجير حقيبة تحتوي على مسامير وعبوات غاز كان «من الجنسية المغربية» وعمره 36 عاما.وقال المتحدث باسم النيابة إريك فان در سيبت للصحافيين ان المنفذ الذي لم يعط سوى الحرفين الأولين من اسمه «ع. ز.»، هو من مواليد 20 كانون الثاني/يناير 1981 ومن الجنسية المغربية، و»لم يكن معروفا لأعمال إرهابية».هتف الرجل «الله أكبر» محاولا تفجير الحقيبة عندما كان بالقرب من نحو عشرة ركاب قبل أن يرديه جندي الثلاثاء.وكان المشتبه به من حي مولنبيك وغالبية سكانه من المهاجرين في بروكسل وارتبط بعدد من الهجمات السابقة.وقال فان در سبيت للصحافيين «كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير. واضح انه أراد التسبب بأضرار أكبر». وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي إنه «تم تفادي هجوم إرهابي» في المدينة التي تضم مقري الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.ولكنه قال إنه سيتم الإبقاء على مستوى التحذير الإرهابي عند الدرجة الثالثة على سلم من أربع درجات، مع تعزيز الأمن.فيما أفاد الاربعاء مصدر مقرب من ملف التحقيق في محاولة اعتداء الشانزيليزيه الفاشلة الاثنين ان منفذ الهجوم غاب عن استدعاءين صادرين عن الاستخبارات الفرنسية مبررا ذلك بـ»دواع صحية». أضاف المصدر ان استدعاء ثالثا وجه إلى آدم الجزيري الوارد على لوائح بأسماء المتشددين، لكنه حاول تنفيذ مخططه انذاك. وصدم الرجل البالغ 31 عاما بسيارة تحوي قارورتي غاز وأسلحة شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في باريس الاثنين، ما أدى الى اشتعال النار في السيارة قبل مقتله. وكان لدى الجزيري ترخيص بحمل السلاح نظرا لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 واستلمها في 2017. وتابع المصدر انه رغم حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والتي تجيز تنفيذ مداهمات بقرار من قائد مركز الشرطة (وليس السلطة القضائية)، لم يتخذ قرار مماثل بشأنه. فالأجهزة الامنية لم تكن لديها «مبررات جدية» توحي بان سلوك الجزيري يشكل «خطرا على الأمن والنظام العامين».الثلاثاء استنكر رئيس الوزراء ادوار فيليب حيازة الجزيري ترخيصا بحمل سلاح مع انه مدرج على قائمة المتابعين أمنيا، مؤكدا ان «لا أحد يمكن أي يرضى» بهذا الوضع. وقال فيليب في مقابلة مع قناة «بي اف ام» واذاعة «مونتي كارلو» الثلاثاء ان «ما أعلمه في هذه المرحلة هو ان الترخيص الاول منح لهذا الشخص قبل ورود بلاغ بشأنه (…) وعند إعطاء الترخيص لم تكن هناك اي سوابق قانونية تبرر قرارا بعدم الترخيص له بحمل أسلحة».