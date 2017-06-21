الطوق الثلاثي يضيق حول عنق داعش في الموصل القديمة

الموصل – الزمان
يضيق الطوق حول عناصر تنظيم داعش بفعل تقدم كبير انجزته القوات العراقية من ثلاثة محاور ، حيث باتت على بعد مائتي متر من منطقة الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء الشهيرة في المدينة القديمة بالجانب الايمن غرب الموصل الذي أعلن منه زعيم داعش أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة في العراق.وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي ، أن “قطعات مكافحة الاٍرهاب والفرقة ١٦ تتقدم باتجاه حي الفاروق، في ما قامت قطعات الشرطة الاتحادية بالتقدم بأتجاة رأس الجادة و باب جديد”. وأضاف كما “تقدمت قطعات فرقة الرد السريع بأتجاه حي الشفاء في حين طهرت الفرقة المدرعة التاسعة المناطق المحررة وتفتيشها”. وأشار البيان الى أن “قطعات مكافحة الاٍرهاب قريبة حالياً عن جامع النوري بمسافة ٢٠٠ متر .