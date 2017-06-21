الطوق الثلاثي يضيق حول عنق داعش في الموصل القديمة

الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

يضيق‭ ‬الطوق‭ ‬حول‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بفعل‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬انجزته‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مائتي‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير‭ ‬ومئذنته‭ ‬الحدباء‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بالجانب‭ ‬الايمن‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬منه‭ ‬زعيم‭ ‬داعش‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬خلافته‭ ‬المزعومة‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لخلية‭ ‬الاعلام‭ ‬الحربي‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬“قطعات‭ ‬مكافحة‭ ‬الاٍرهاب‭ ‬والفرقة‭ ‬‮١٦‬‭ ‬تتقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬حي‭ ‬الفاروق،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬قطعات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بالتقدم‭ ‬بأتجاة‭ ‬رأس‭ ‬الجادة‭ ‬و‭ ‬باب‭ ‬جديد”‭. ‬وأضاف‭ ‬كما‭ ‬“تقدمت‭ ‬قطعات‭ ‬فرقة‭ ‬الرد‭ ‬السريع‭ ‬بأتجاه‭ ‬حي‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬طهرت‭ ‬الفرقة‭ ‬المدرعة‭ ‬التاسعة‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬وتفتيشها”‭. ‬وأشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“قطعات‭ ‬مكافحة‭ ‬الاٍرهاب‭ ‬قريبة‭ ‬حالياً‭ ‬عن‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬بمسافة‭ ‬‮٢٠٠‬‭ ‬متر‭ .‬