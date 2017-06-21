أسرة آل سعود مؤسسة المملكة العربية السعودية… جذورها وانجازاتها

الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الملوك‭ ‬الخمسة‭ ‬من‭ ‬قبله،‭ ‬ينتمي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مؤسس‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬المملكة‭ ‬اسمها‭.‬

والاربعاء‭ ‬عين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬البالغ‭ ‬81‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬تولى‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2015،‭ ‬نجله‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬ابن‭ ‬شقيقه‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭.‬

تعود‭ ‬جذور‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر،‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬1745‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود،‭ ‬نجل‭ ‬الشيخ‭ ‬النافذ‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬محمد،‭ ‬تعزيز‭ ‬سلطته‭ ‬بالتحالف‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الداعي‭ ‬لتطبيق‭ ‬التعاليم‭ ‬الاساسية‭ ‬للاسلام‭.‬

في‭ ‬1818‭ ‬هزم‭ ‬العثمانيون‭ ‬احفاد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات،‭ ‬استعادت‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الرياض،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تبدا‭ ‬صراعات‭ ‬عائلية‭ ‬على‭ ‬تراتبية‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬تلت‭.‬

في‭ ‬1902‭ ‬طرد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬رشيد‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬وبدأ‭ ‬تعزيز‭ ‬سلطته‭ ‬تدريجيا‭ ‬عبر‭ ‬توحيد‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭. ‬وبسط‭ ‬في‭ ‬1913‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬ساحل‭ ‬الخليج،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬1925‭ ‬على‭ ‬مدينتي‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة‭ ‬قرب‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬1932‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬تأسيس‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وعن‭ ‬توليه‭ ‬عرشها‭.‬

سعى‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬الى‭ ‬ترسيخ‭ ‬سلطته‭ ‬عبر‭ ‬الاقتران‭ ‬ببنات‭ ‬أعيان‭ ‬أسر‭ ‬نافذة،‭ ‬ورزق‭ ‬بالاجمال‭ ‬بـ45‭ ‬ابنا‭. ‬وتعد‭ ‬العائلة‭ ‬الحاكمة‭ ‬اليوم‭ ‬حوالى‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬عضو‭ ‬بينهم‭ ‬200‭ ‬أمير‭ ‬نافذ‭.‬

العام‭ ‬الآخر‭ ‬الذي‭ ‬طبع‭ ‬تاريخ‭ ‬السعودية‭ ‬هو‭ ‬1938،‭ ‬تاريخ‭ ‬اكتشاف‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬اصبحت‭ ‬لاحقا‭ ‬أحدى‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬ثراء‭ ‬بمخزونها‭ ‬الثاني‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

مع‭ ‬وفاة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬1953‭ ‬خلفه‭ ‬نجله‭ ‬سعود‭ ‬الذي‭ ‬عين‭ ‬سابقا‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭. ‬وفي‭ ‬1964‭ ‬أطيح‭ ‬بحكم‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بسوء‭ ‬الادارة‭ ‬والفساد‭ ‬وحل‭ ‬محله‭ ‬أخوه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬فيصل‭.‬

يعتبر‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬مهندس‭ ‬سياسة‭ ‬تحديث‭ ‬المملكة‭. ‬وفي‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬1975‭ ‬تعرض‭ ‬للاغتيال‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ابن‭ ‬شقيقه‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭.‬

آنذاك‭ ‬تولى‭ ‬العرش‭ ‬أخو‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬خالد‭ ‬وحكم‭ ‬حتى‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬1982‭. ‬ثم‭ ‬تولى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬فهد‭ ‬العرش‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخلفه‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬الأصغر‭ ‬منه‭ ‬سنا‭ ‬بعامين،‭ ‬في‭ ‬2005،‭ ‬حتى‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2015‭ ‬وانتقال‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬سلمان‭.‬

ويعتبر‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬الحكم‮»‬‭ ‬بين‭ ‬أشقائه‭ ‬وإخوته،‭ ‬وباني‭ ‬الرياض‭ ‬الحديثة‭. ‬وتجمع‭ ‬مختلف‭ ‬الاوساط‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬ومرجع‮»‬‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬أشقائه‭ ‬السبعة‭ ‬من‭ ‬والدته‭ ‬الاميرة‭ ‬حصة‭ ‬السديري‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الملك‭ ‬سلمان،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬9‭ ‬ابناء‭ ‬آخرين‭ ‬لمؤسس‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬عميدهم‭ ‬الامير‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬94‭ ‬وأصغرهم‭ ‬سنا‭ ‬الامير‭ ‬مقرن‭ ‬البالغ‭ ‬72‭ ‬عاما‭. ‬