أسرة آل سعود مؤسسة المملكة العربية السعودية… جذورها وانجازاتها

الرياض-(أ ف ب) – على غرار الملوك الخمسة من قبله، ينتمي الملك سلمان إلى عائلة الملك عبد العزيز مؤسس أسرة آل سعود التي تحمل المملكة اسمها.
والاربعاء عين الملك سلمان البالغ 81 عاما والذي تولى العرش في كانون الثاني/يناير 2015، نجله الامير محمد البالغ 31 عاما وليا للعهد عوضا عن ابن شقيقه الامير محمد بن نايف.
تعود جذور العائلة المالكة الى القرن الثامن عشر، عندما قرر في 1745 محمد بن سعود، نجل الشيخ النافذ في المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية سعود بن محمد، تعزيز سلطته بالتحالف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الداعي لتطبيق التعاليم الاساسية للاسلام.
في 1818 هزم العثمانيون احفاد محمد بن سعود. لكن بعد ست سنوات، استعادت أسرة آل سعود السيطرة على منطقة الرياض، قبل ان تبدا صراعات عائلية على تراتبية العرش في السنوات التي تلت.
في 1902 طرد عبد العزيز بن سعود أسرة آل رشيد المنافسة من الرياض وبدأ تعزيز سلطته تدريجيا عبر توحيد شبه الجزيرة. وبسط في 1913 سيطرته على طول ساحل الخليج، ثم في 1925 على مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قرب البحر الاحمر.
في عام 1932 أعلن عن تأسيس المملكة العربية السعودية وعن توليه عرشها.
سعى عبد العزيز بن سعود الى ترسيخ سلطته عبر الاقتران ببنات أعيان أسر نافذة، ورزق بالاجمال بـ45 ابنا. وتعد العائلة الحاكمة اليوم حوالى 25 ألف عضو بينهم 200 أمير نافذ.
العام الآخر الذي طبع تاريخ السعودية هو 1938، تاريخ اكتشاف النفط في المملكة التي اصبحت لاحقا أحدى أكثر الدول ثراء بمخزونها الثاني منه على مستوى العالم.
مع وفاة الملك عبد العزيز في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1953 خلفه نجله سعود الذي عين سابقا وليا للعهد. وفي 1964 أطيح بحكم الملك سعود بعد اتهامات بسوء الادارة والفساد وحل محله أخوه غير الشقيق وولي العهد فيصل.
يعتبر الملك فيصل مهندس سياسة تحديث المملكة. وفي اذار/مارس 1975 تعرض للاغتيال على يد ابن شقيقه الذي قدم على أنه يعاني من مشاكل نفسية.
آنذاك تولى العرش أخو الملك فيصل غير الشقيق خالد وحكم حتى وفاته في 1982. ثم تولى ولي العهد فهد العرش قبل ان يخلفه عبد الله، الأصغر منه سنا بعامين، في 2005، حتى وفاته في كانون الثاني/يناير 2015 وانتقال الحكم إلى سلمان.
ويعتبر الملك سلمان «الحكم» بين أشقائه وإخوته، وباني الرياض الحديثة. وتجمع مختلف الاوساط على انه «حكم ومرجع» في العلاقات بين أشقائه السبعة من والدته الاميرة حصة السديري.
وإلى جانب الملك سلمان، ما زال 9 ابناء آخرين لمؤسس المملكة على قيد الحياة، عميدهم الامير بندر بن عبد العزيز في سن 94 وأصغرهم سنا الامير مقرن البالغ 72 عاما.