ثلاثة تحديات رئيسية أمام السعودية مع تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد

الرياض – (أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتولى‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬مهامه‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬اكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وصاحبة‭ ‬اكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬عربي،‭ ‬تحديات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وعسكرية‭ ‬واقتصادية‭. ‬وفي‭ ‬الاتي‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭.‬

‭- ‬اليمن‭ -‬

الى‭ ‬جانب‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬يتولى‭ ‬الامير‭ ‬الشاب‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬نجل‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬وهو‭ ‬منصب‭ ‬يتولاه‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬انخرطت‭ ‬السعودية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المجاور‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬عربيا‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الشيعة‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء،‭ ‬والمتهمين‭ ‬بتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬الخصم‭ ‬اللدود‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬واتهامات‭ ‬بالتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬قال‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬لم‭ ‬تملك‭ ‬خيارا‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬لمساندة‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ . ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬السعودية،‭ ‬قال‭ ‬الامير‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحلفائهم‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ايام،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬السعوديين‭ ‬ومن‭ ‬اليمنيين‭ ‬المدنيين‭. ‬وأوقع‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬الاف‭ ‬قتيل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬44500‭ ‬جريح،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬منذ‭ ‬تدخل‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭.‬

‭- ‬الاقتصاد‭ -‬

الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬صاحب‭ “‬رؤية‭ ‬2030‭” ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬عبر‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفط،‭ ‬وجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬اخرى‭ ‬بينها‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكانها‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الـ25‭. ‬وفي‭ ‬اطار‭ ‬الخطة،‭ ‬تنوي‭ ‬السعودية‭ ‬ادراج‭ “‬ارامكو‭”‬،‭ ‬عملاقة‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬اجمالي‭ ‬انتاج‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬وتعتزم‭ ‬المملكة‭ ‬طرح‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬اسهم‭ ‬الشركة‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬انشاء‭ ‬اكبر‭ ‬صندوق‭ ‬استثماري‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬الفي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬ويعاني‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬شهدت‭ ‬الموازنة‭ ‬السعودية‭ ‬عجزا‭ ‬قياسيا‭ ‬بلغ‭ ‬98‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬2016،‭ ‬اعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬عن‭ ‬اول‭ ‬موازنة‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬الاصلاح‭ ‬الضخمة،‭ ‬متوقعة‭ ‬ان‭ ‬تشهد‭ ‬موازنة‭ ‬2017‭ ‬عجزا‭ ‬بنحو‭ ‬52‭,‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬العجز‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬الموازنة‭ ‬السابقة‭ ‬وبلغ‭ ‬79‭,‬1‭ ‬مليارا‭. ‬وتنص‭ ‬خطة‭ ‬الاصلاح‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬الى‭ ‬60‭ ‬بالمئة،‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬الى‭ ‬30‭ ‬بالمئة‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030‭.‬

‭- ‬قطر‭ -‬

قطعت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬واتخذت‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬بحقها‭ ‬بينها‭ ‬اغلاق‭ ‬المجالات‭ ‬البحرية‭ ‬والجوية‭ ‬أمامها‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬القطريين‭ ‬مغادرة‭ ‬اراضيها‭.‬

وتتهم‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬ومعها‭ ‬مصر‭ ‬الامارة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب‭ ‬وتطالبها‭ ‬بطرد‭ ‬مجموعات‭ ‬تصنفها‭ “‬إرهابية‭” ‬من‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تنفي‭ ‬الدوحة‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬وترفض‭ ‬طرد‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬وبينها‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬وقيادات‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬وتدعو‭ ‬الدوحة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ “‬الحصار‭” ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬تفرضه‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬لحل‭ ‬الازمة،‭ ‬بينما‭ ‬تحذر‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عزل‭ ‬قطر‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ “‬سنوات‭” ‬الى‭ ‬حين‭ ‬وقف‭ ‬قطر‭ ‬دعمها‭ “‬للجهاديين‭ ‬والمتطرفين‭”.‬

وسيكون‭ ‬على‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بصفته‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬ونائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬الازمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬بدات‭ ‬تتخذ‭ ‬ابعادا‭ ‬اقتصادية،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الامير‭ ‬احد‭ ‬المحركين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لخطوة‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭.‬