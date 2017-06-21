كيف تتم البيعة لولي العهد في السعودية وما هو نصها المقرر؟

الرياض‭ – ‬الاناضول‭ :‬دعا‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬إلى‭ ‬مبايعة‭ ‬نجله‭ ‬محمد‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬التراويح‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصفا‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتأتي‭ ‬الدعوة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إصدار‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬فجر‭ ‬الاربعاء‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيين‭ ‬نجله‭ ‬محمد‭ ‬وليا‭ ‬للعهد،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬الذي‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

وجرت‭ ‬العادة‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬الملك‭ ‬ونائبه‭ ‬الأمراء‭ ‬ومفتي‭ ‬عام‭ ‬المملكة‭ ‬والعلماء‭ ‬والوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬مدنيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬وجموعا‭ ‬غفيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬البيعة‭ ‬على‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬وسنة‭ ‬رسوله‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬سواء‭ ‬للملك‭ ‬أو‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭. ‬

وتأتي‭ ‬البيعة‭ ‬للملك‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬وولي‭ ‬ولي‭ ‬عهده،‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يبايع‭ ‬المواطنون‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬وسنة‭ ‬رسوله،‭ ‬وعلى‭ ‬السمع‭ ‬والطاعة‭ ‬في‭ ‬العسر‭ ‬واليسر‭ ‬والمنشط‭ ‬والمكره‮»‬‭. ‬وتنص‭ ‬المادة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يستمد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬سلطته‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬وسنة‭ ‬رسوله‭.. ‬وهما‭ ‬الحاكمان‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬وجميع‭ ‬أنظمة‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬هنا‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬بيعة‭ ‬المواطنين‭ ‬للملك‭ ‬ولولي‭ ‬العهد‭ ‬ولولي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بموجب‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والذي‭ ‬يستمد‭ ‬بدوره‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬من‭ ‬الشرع،‭ ‬والبيعة‭ ‬في‭ ‬الإسلام‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ميثاق‭ ‬الولاء‭ ‬للنظام‭ ‬السياسي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والالتزام‭ ‬بجماعة‭ ‬المسلمين،‭ ‬والطاعة‭ ‬لإمامهم‮»‬‭.‬

والبيعة‭ ‬أيضاً‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬إعطاء‭ ‬العهد‭ ‬من‭ ‬المبايع‭ ‬على‭ ‬السمع‭ ‬والطاعة‭ ‬في‭ ‬المنشط‭ ‬والمكره‭ ‬والعسر‭ ‬واليسر،‭ ‬وعدم‭ ‬منازعته‭ ‬الأمر‭ ‬وتفويض‭ ‬الأمور‭ ‬إليه،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬وأصلها‭ ‬عقد‭ ‬وميثاق‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭: ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬الإمام‭ ‬المرشح‭ ‬للحكم‭ ‬والجمهور،‭ ‬أما‭ ‬هو‭ ‬فيبايع‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬بالكتاب‭ ‬والسنة‭ ‬والنصح‭ ‬للمسلمين،‭ ‬وأما‭ ‬الجمهور‭ ‬المبايع‭ ‬فعلى‭ ‬الطاعة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬طاعة‭ ‬الله‭ ‬ورسوله‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬الأوامر‭ ‬الملكية‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬اعتبرها‭ ‬مراقبون‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬توقيتها،‭ ‬فإن‭ ‬البيعة‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬التراويح‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصفا‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬السعودية‭.‬

وأصدر‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬أمرا‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬يقضي‭ ‬بإعفاء‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬العهد‭ ‬ومن‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ومنصب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬اختار‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وليا‭ ‬للعهد،‭ ‬وتعيينه‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مع‭ ‬استمراره‭ ‬وزيرا‭ ‬للدفاع‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمنصب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬نايف،‭ ‬فقد‭ ‬أصدر‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬أمرا‭ ‬ملكيا‭ ‬بتعيين‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬وزيرا‭ ‬للداخلية‭. ‬وأجرى‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬تعديلا‭ ‬على‭ ‬الفقرة‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للحكم‭ ‬لتكون‭ ‬بالنص‭ ‬الآتي‭: ‬‮«‬يكون‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬أبناء‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الفيصل‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وأبناء‭ ‬الأبناء،‭ ‬ويبايع‭ ‬الأصلح‭ ‬منهم‭ ‬للحكم‭ ‬على‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وسنة‭ ‬رسوله‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬أبناء‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس‭ ‬ملكا‭ ‬ووليا‭ ‬للعهد‭ ‬من‭ ‬فرع‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ذرية‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس‮»‬‭.‬

كيف‭ ‬تتم‭ ‬البيعة؟

وكان‭ ‬الملك‭ ‬الراحل‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وضع‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬آلية‭ ‬لضمان‭ ‬انتقال‭ ‬سلس‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬عبر‭ ‬تأسيس‭ ‬هيئة‭ ‬البيعة‭ ‬الموكلة‭ ‬باختيار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭. ‬

وقال‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬صادقت‭ ‬بأغلبية‭ ‬أعضائها‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بمنصب‭ ‬ولاية‭ ‬العهد،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬اختيار‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬صوت‭ ‬عليه‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬البيعة‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وتضم‭ ‬الهيئة‭ ‬35‭ ‬أميرا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وأحفاده،‭ ‬مهمتهم‭ ‬تأمين‭ ‬انتقال‭ ‬الحكم‭ ‬ضمن‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬

والهيئة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس،‭ ‬وينوب‭ ‬عن‭ ‬المتوفين‭ ‬والمرضى‭ ‬والعاجزين‭ ‬منهم‭ ‬أحد‭ ‬أبنائهم،‭ ‬يضاف‭ ‬إليهم‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس‭ ‬يعينهما‭ ‬الملك‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭.‬

وكان‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ / ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬2007‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬آليات‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬هيئة‭ ‬البيعة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬إصداره‭.‬

ووفقا‭ ‬للائحة،‭ ‬يتمتع‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬بعضوية‭ ‬مدتها‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬اتفق‭ ‬إخوة‭ ‬العضو‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وبموافقة‭ ‬الملك‭. ‬وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬هيئة‭ ‬البيعة‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ / ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬2006،‭ ‬توكل‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬طبية‭ ‬مهمة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أهلية‭ ‬الملك‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الحكم‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تقرير‭ ‬عدم‭ ‬الأهلية‭ ‬الدائمة،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬مجلسا‭ ‬مؤقتا‭ ‬للحكم‮»‬‭ ‬مشكلا‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أعضاء‭ ‬يتولى‭ ‬تصريف‭ ‬أمور‭ ‬الدولة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬باختيار‭ ‬الأصلح‭ ‬للحكم‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الملك‭ ‬المؤسس‮»‬‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭.‬

ويقترح‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬البيعة‮»‬‭ ‬اسما‭ ‬أو‭ ‬اسمين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسماء‭ ‬لمنصب‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭. ‬ويمكن‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬ترفض‭ ‬هذه‭ ‬الأسماء‭ ‬وتعين‭ ‬مرشحا‭ ‬لم‭ ‬يقترحه‭ ‬الملك‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬يحظ‭ ‬مرشح‭ ‬الهيئة‭ ‬بموافقة‭ ‬الملك،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬البيعة‮»‬‭ ‬تحسم‭ ‬الأمر‭ ‬بالأغلبية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تصويت‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬مرشحها‭ ‬ومرشح‭ ‬يعينه‭ ‬الملك،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مهلة‭ ‬شهر‭.‬

وكان‭ ‬تعيين‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬السعودية‭ ‬شأنا‭ ‬يخص‭ ‬عموم‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬تولي‭ ‬المنصب‭ ‬بالتوافق‭ ‬مبدئيا‭.‬

وتتخذ‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬البيعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬مقرا،‭ ‬ويرأسها‭ ‬أكبر‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬سنا‭. ‬وتعقد‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬العادية‭ ‬بحضور‭ ‬ثلثي‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتتخذ‭ ‬قراراتها‭ ‬بالأغلبية‭ ‬وعبر‭ ‬التصويت‭ ‬السري‭. ‬وتتمثل‭ ‬مهمة‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬‮«‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬كيان‭ ‬الدولة،‭ ‬وعلى‭ ‬وحدة‭ ‬الأسرة‭ ‬المالكة‭ ‬وتعاونها‭ ‬وعدم‭ ‬تفرقها،‭ ‬وعلى‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومصالح‭ ‬الشعب‮»‬‭.‬