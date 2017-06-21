الفتنُ والقلاقلُ – عبد الحق بن رحمون

زمان جديد

في‭ ‬تجاذب‭ ‬أطراف‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬صديق،‭ ‬خبير‭ ‬سوسيولوجي،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬مطوري‭ ‬البرمجيات،‭ ‬يسكنهم‭ ‬شيطان‭ ‬لئيم،‭ ‬ولهم‭ ‬مشروع‭ ‬مستقبلي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الفتنة‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬وتمنى‭ ‬صديقي‭ ‬هذا‭ ‬لو‭ ‬تأخرنا‭ ‬قليلا‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الحديثة،لكان‭ ‬ذلك‭ ‬أفضل‭ ‬لنا،‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬نفهم‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬حولنا،‭ ‬ونحارب‭ ‬الأمية‭ ‬المعلوماتية‭. ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬هذا‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬أن‭ ‬السرعة‭ ‬المهولة‭ ‬التي‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬سكان‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية،‭ ‬باستعمال‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والواتساب،‭ ‬ومنهم‭ ‬على‭ ‬وجهالتحديد‭ ‬المغاربة‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواقع،‭ ‬مؤكداً،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬بالبعض‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬الانتحار‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬السنتين‭ ‬المقبلتين،‭ ‬وخاصة‭ ‬منهم‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالكآبة‭ ‬والفشل،‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬والعملية،ويضطرون‭ ‬إلى‭ ‬نفث‭ ‬أحقادهم‭ ‬وسمومهم‭ ‬على‭ ‬الغير،‭ ‬مستغلين‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬بحرية‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬رقيب،‭ ‬متناسبن‭ ‬أن‭ ‬مايكتب‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬للكراهية‭ ‬والاحقاد‭ ‬يعاقب‭ ‬عليه‭ ‬القانون،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الاحقاد‭ ‬التي‭ ‬تتدفق‭ ‬بالقطرانالأسود‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬الجدار‭ ‬الأزرق‭ ‬،كانت‭ ‬كلها‭ ‬أسبابا‭ ‬ليترهل‭ ‬هذا‭ ‬الجدار‭ ‬ويصبح‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تنزيله‭ ‬بغرض‭ ‬الانتقام‭ ‬ليست‭ ‬له‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭.‬ويمكن‭ ‬وصف‭ ‬جدران‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬بساحات‭ ‬للتقتيل‭ ‬والتزوير،‭ ‬وسفك‭ ‬الدماء،‭ ‬في‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬تاريخنا‭ ‬المعاصر،‭ ‬أصبح‭ ‬القتلة‭ ‬والمجرمون‭ ‬واللصوص‭ ‬والشياطين‭ ‬الذين‭ ‬يتقمصون‭ ‬أجنحة‭ ‬الملائكة،‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬يبعثون‭ ‬على‭ ‬الشفقة،‭ ‬لانهم‭ ‬بصنيعهم‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬تقديمصورة‭ ‬جديدة‭ ‬للكراهية‭ ‬والحقد،‭ ‬كتعبير‭ ‬عن‭ ‬ضعفهم‭ ‬وانطلاء‭ ‬حيلة‭ ‬المبرمج‭ ‬الرقمية‭ ‬عليهم‭ ‬لأنها‭ ‬حققت‭ ‬أهدافها‭ ‬المرجوة‭ ‬وسلبت‭ ‬عقولهم‭ ‬وأوصلتهم‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬والوهن‭.‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مبرمج‭ ‬لأي‭ ‬تطبيق‭ ‬رقمي‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬غايات‭ ‬خفية،‭ ‬غير‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬نظن،‭ ‬ومنها‭ ‬نشر‭ ‬الفتنة‭ ‬بأسلوب‭ ‬خفي‭ ‬وغير‭ ‬مفضوح،‭ ‬فما‭ ‬رأيكم‭ ‬أن‭ ‬مبرمج‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬بدهائه‭ ‬الماكر‭ ‬جعل‭ ‬الناس‭ ‬تنتظر‭ ‬رسالة‭ ‬تأتي‭ ‬أو‭ ‬لاتأتي‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬معروف‭ ‬أومبهم‭. ‬فما‭ ‬بالكم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مزاج‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬الرضا‭ ‬والسعادة‭ ‬من‭ ‬قلوبهم،‭ ‬فمع‭ ‬حالة‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬استعمال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الشباب‭ ‬والعجزة‭ ‬فقدوا‭ ‬كلهم‭ ‬الذكاء،‭ ‬وتذوق‭ ‬الجمال‭ ‬والإيمان‭ ‬والسكينة،‭ ‬ومحبة‭ ‬الله‭. ‬وأضاف‭ ‬صديقي‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬أن‭ ‬أبحاثا‭ ‬علمية‭ ‬تقول‭ ‬أن‭ ‬المدمنين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬تضعف‭ ‬ذاكرتهم‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬وتنمو‭ ‬في‭ ‬عقولهم‭ ‬المراهقة‭ ‬المفقودة،‭ ‬ويصبح‭ ‬العجوز‭ ‬المراهق‭ ‬يتقمص‭ ‬شخصية‭ ‬شاب‭ ‬مراهق،‭ ‬يبصبص‭ ‬على‭ ‬الفتيات‭ ‬اللواتي‭ ‬يقعن‭ ‬فيشباكه،‭ ‬وهكذا‭ ‬يتصابى‭ ‬العجوز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يترفع‭ ‬فيه‭ ‬شبان‭ ‬في‭ ‬مقتبل‭ ‬العمر‭ ‬على‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الشاذة‭ . ‬والشاذ‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ‬لايقاس‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬عليه‭ ‬علامات‭ ‬الخرف‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬بعض‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬نفسها،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تبث‭ ‬فيلما‭ ‬سينمائيا‭ ‬أو‭ ‬شريطا‭ ‬وثائقيا،‭ ‬نجدها‭ ‬تحذر‭ ‬الآباء‭ ‬بمنع‭ ‬أطفالهم‭ ‬من‭ ‬مشاهدتها،‭ ‬مع‭ ‬توصية‭ ‬بموافقتهم،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬قد‭ ‬نصادف‭ ‬أشخاصا‭ ‬أغبياء‭ ‬مستعملينالهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬ومصيبتهم‭ ‬أنهم‭ ‬يصدقون‭ ‬ما‭ ‬ينشر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواقع،‭ ‬وتجدهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬صداقات‭ ‬من‭ ‬الجنس‭ ‬اللطيف‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬ويا‭ ‬للكارثة‭ ‬يمكن‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬بسهولة‭ ‬اختراقها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬أي‭ ‬طفل‭ ‬حديث‭ ‬التعلم‭ ‬لتقنيات‭ ‬المعلومات،‭ ‬وله‭ ‬معرفةلابأس‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬البرمجة‭ ‬الرقمية،‭ ‬ومن‭ ‬عدة‭ ‬ثغرات‭ ‬يمكنه‭ ‬اختراق‭ ‬عدة‭ ‬حسابات،‭ ‬لأشخاص‭ ‬يدعون‭ ‬أن‭ ‬قوتهم‭ ‬منبعها‭ ‬الحقد‭ ‬والكراهية‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬لينكشف‭ ‬المستور‭ ‬عما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬السر‭ ‬عبر‭ ‬رسائل‭ ‬الخاص‭ ‬وينكشف‭ ‬الغسيل‭ ‬القذر‭.‬