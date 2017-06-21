الفتنُ والقلاقلُ – عبد الحق بن رحمون

زمان جديد
في تجاذب أطراف الحديث مع صديق، خبير سوسيولوجي، أوضح أن بعض مطوري البرمجيات، يسكنهم شيطان لئيم، ولهم مشروع مستقبلي في نشر الفتنة بين الناس، وتمنى صديقي هذا لو تأخرنا قليلا في استعمال وسائل التواصل الحديثة،لكان ذلك أفضل لنا، على الأقل، نفهم ما يجري من حولنا، ونحارب الأمية المعلوماتية. فيما كشف هذا السوسيولوجي أن السرعة المهولة التي يسير عليها سكان الكرة الأرضية، باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، ومنهم على وجهالتحديد المغاربة الذين يمثلون أعلى نسبة من المسجلين في هذه المواقع، مؤكداً، أن كل هذا سوف يؤدي بالبعض منهم إلى الانتحار في حدود السنتين المقبلتين، وخاصة منهم أولئك الذين يشعرون بالكآبة والفشل، في حياتهم الشخصية والعملية،ويضطرون إلى نفث أحقادهم وسمومهم على الغير، مستغلين فجوة في التعبير بحرية ومن غير رقيب، متناسبن أن مايكتب على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر للكراهية والاحقاد يعاقب عليه القانون، وأن هذه الاحقاد التي تتدفق بالقطرانالأسود على مساحة الجدار الأزرق ،كانت كلها أسبابا ليترهل هذا الجدار ويصبح كل ما يتم تنزيله بغرض الانتقام ليست له قيمة مضافة.ويمكن وصف جدران هذه المواقع بساحات للتقتيل والتزوير، وسفك الدماء، في لحظات من تاريخنا المعاصر، أصبح القتلة والمجرمون واللصوص والشياطين الذين يتقمصون أجنحة الملائكة، كل هؤلاء يبعثون على الشفقة، لانهم بصنيعهم هذا في تقديمصورة جديدة للكراهية والحقد، كتعبير عن ضعفهم وانطلاء حيلة المبرمج الرقمية عليهم لأنها حققت أهدافها المرجوة وسلبت عقولهم وأوصلتهم إلى مراحل متقدمة من الضعف والوهن.ينبغي أن نفهم أن أي مبرمج لأي تطبيق رقمي تكون له غايات خفية، غير تلك التي نظن، ومنها نشر الفتنة بأسلوب خفي وغير مفضوح، فما رأيكم أن مبرمج مواقع التواصل بدهائه الماكر جعل الناس تنتظر رسالة تأتي أو لاتأتي من مصدر معروف أومبهم. فما بالكم أيضا في مزاج أولئك الذين فقدوا الرضا والسعادة من قلوبهم، فمع حالة الإدمان على استعمال التكنولوجيا الرقمية من طرف الشباب والعجزة فقدوا كلهم الذكاء، وتذوق الجمال والإيمان والسكينة، ومحبة الله. وأضاف صديقي السوسيولوجي أن أبحاثا علمية تقول أن المدمنين على هذه المواقع تضعف ذاكرتهم مع الوقت، وتنمو في عقولهم المراهقة المفقودة، ويصبح العجوز المراهق يتقمص شخصية شاب مراهق، يبصبص على الفتيات اللواتي يقعن فيشباكه، وهكذا يتصابى العجوز في الوقت الذي يترفع فيه شبان في مقتبل العمر على الإقدام على مثل هذه الممارسات الشاذة . والشاذ كما يقال لايقاس عليه بعد أن تظهر عليه علامات الخرف. وإذا كانت بعض القنوات الفضائية التي تحترم نفسها، وقبل أن تبث فيلما سينمائيا أو شريطا وثائقيا، نجدها تحذر الآباء بمنع أطفالهم من مشاهدتها، مع توصية بموافقتهم، لكن في موضوع مواقع التواصل قد نصادف أشخاصا أغبياء مستعملينالهواتف الذكية، ومصيبتهم أنهم يصدقون ما ينشر على هذه المواقع، وتجدهم يبحثون عن صداقات من الجنس اللطيف بصفة خاصة، ويا للكارثة يمكن لمثل هذه الحسابات بسهولة اختراقها من طرف أي طفل حديث التعلم لتقنيات المعلومات، وله معرفةلابأس بها في لعبة البرمجة الرقمية، ومن عدة ثغرات يمكنه اختراق عدة حسابات، لأشخاص يدعون أن قوتهم منبعها الحقد والكراهية عبر مواقع التواصل لينكشف المستور عما يتم تداوله في السر عبر رسائل الخاص وينكشف الغسيل القذر.