أوربا ترزح تحت وطأة موجة حر شديد… اسفلت الشوارع يذوب قرب لندن

باريس – لندن -الزمان -(أ ف ب) – تعرضت اجزاء من اوروبا الاربعاء لموجة حر شديد، هي الاقسى في فرنسا منذ 2005، في وقت تستعد لندن لاعلى درجات حرارة تسجل في حزيران/يونيو منذ 1976، فيما لا تزال البرتغال تكافح الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.
وهب الناس لشراء المراوح واجهزة التبريد حتى شحت في بعض الاسواق.
- في فرنسا تضرب موجة حر البلاد منذ الاحد هي الاشد منذ 12 عاما، ويتوقع ان تستمر حتى الخميس ضمنا، على ان تصل درجات الحرارة الى 37 مئوية الاربعاء، يوم الاحتفالات بعيد الموسيقى. وعُثر الثلاثاء على جثة شخص قضى غرقا بعد محاولته السباحة في نهر اللوار.
وخصصت السلطات رقم هاتف مجاني كما اتخذت تدابير لمساعدة المسنين وقليلي القدرة على التحمل. كما طلبت السلطات من القيمين على الامتحانات الرسمية التي تجرى في هذه الفترة تقديم المياه للطلاب المشاركين.
في باريس وضواحيها فُتحت الحدائق العامة طوال اليوم.
وتترافق موجة الحر بتلوث من الاوزون، ولا سيما في جنوب فرنسا ومنطقة العاصمة حيث فرضت اجراءات للحد من حركة السير. ويعيش المزارعون حالة من الترقب خاصة وان ثلثي مخزونات المياه الجوفية اصبحت دون مستوياتها الطبيعية.
- في البرتغال، لا يزال اكثر من الف اطفائي يعملون على مكافحة حريق غابات ضخم يجتاح منذ السبت وسط البلاد، كان انطلق في بيدروغاو غراندي جراء موجة حر وعواصف رعدية جافة مصحوبة برياح قوية، وحصد ارواح 64 شخصا على الاقل، وادى الى اصابة 157 آخرين في اسوأ كارثة تضرب البلاد في تاريخها الحديث.
- في اسبانيا، تضرب موجة حر منذ الخميس الاراضي الاسبانية ويتوقع ان تستمر حتى الاحد مع حرارة قصوى تتخطى 40 درجة مئوية. وفي محيط مدريد، جرى نقل الطلاب الى صالات مبردة، فيما يتصاعد الجدل حول ضعف تجهيز المؤسسات الرسمية بعد فرض اجراءات التقشف عقب الازمة في 2010.
- في بريطانيا، من المتوقع ان تسجل الحرارة 34 درجة مئوية، ويوم الاربعاء قد يكون الاكثر حرا الذي تشهده البلاد لشهر في حزيران/يونيو منذ 1976. حتى ان منظمي سباقات اسكوت التقليدية بحثوا تخفيف القيود الصارمة للباس الرسمي. والثلاثاء ذاب الاسفلت في احدى الطرقات القريبة من لندن. وتوقعت الارصاد الجوية تسجيل حرارة تفوق 30 درجة مئوية من السبت وحتى الخميس، وهي مدة زمنية غير مسبوقة لموجة حر منذ حزيران/يونيو 1995.
- في هولندا، حيث من المتوقع ان تتخطى الحرارة الـ35 درجة مئوية وضعت السلطات منذ الاثنين خطة وطنية لمواجهة اثار موجة الحر. وتسببت مشاكل تقنية بفوضى في حركة القطارات. وتم رفع خطر الحرائق الى اعلى درجة في سبع من المقاطعات المحاذية لبلجيكا.
- في بلجيكا، تم تفعيل “خطة الصيف” في شبكة سكك الحديد. المزارعون قلقون من الجفاف الذي يضرب مناطقهم منذ عدة شهور ما يعيد الى الاذهان طيف العام 1976. كما ان محبي رياضة الكاياك محبطون من انخفاض مستوى مجاري المياه.
- في ايطاليا، توقعت الارصاد الجوية ان تضرب البلاد موجة حر في الايام المقبلة قد تكون الاشد منذ 15 عاما مع حرارة تتخطى بثماني درجات المعدلات الموسمية (تصل الى 39 درجة في ميلانو).
ما سيكون له تأثير على احتياطات المياه بعد تراجع المتساقطات بحوالى 33% منذ ستة اشهر، بحسب مركز ابسون للاحوال الجوية.
- في النمسا، يتوقع ان تكون درجات الحرارة بحدود ال35 درجة مئوية حتى الاربعاء القادم. المزارعون كما وعمال الاطفاء قلقون مع قرب موعد اقامة الالعاب النارية في عيد “سان جان” تزامنا مع موعد الانقلاب الشمسي. وفي حدائق فيينا تم منع اقامة حفلات الشواء حتى اشعار آخر.
- في اليونان، لم تتأثر البلاد حتى الساعة بموجة الحر، مع توقع درجات حرارة طبيعية لهذه الفترة: 29 درجة مئوية في اثينا، 30 درجة مئوية في سالونيكي (شمال) و 28 درجة مئوية في سانتوريني.
- في البلقان، درجات الحرارة، برغم ارتفاعها، تبقى ضمن معدلاتها الطبيعية لهذه الفترة. وشهدت كرواتيا حريقي غابات كبيرين لم يسفرا عن سقوط ضحايا لكن اجبرا 800 سائح على مغادرة ساحل البحر الادرياتيكي.
- في سويسرا، نبهت الارصاد الجوية السويسرية منذ الثلاثاء من موجة حر من الدرجة الثالثة (على مقياس من خمس درجات) تستمر للايام المقبلة مع توقع درجات حرارة تتخطى 30 درجة مئوية وحتى 35 درجة الخميس. الا ان درجات الحرارة هذه لن تتخطى تلك القياسية المسجلة في 2003 بحسب ما اعلنت السلطات.
- في روسيا، ضربت موجة حر سيبيريا مع درجات حرارة تصل الى 37 مئوية الاربعاء في كراسنويارسك، بحسب تلفزيون “بيرفي كانال”، في حين ان الطقس في مورمانسك (شمال)… مثلج.