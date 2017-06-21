أوربا ترزح تحت وطأة موجة حر شديد… اسفلت الشوارع يذوب قرب لندن

باريس‭ ‬–‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعرضت‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬اوروبا‭ ‬الاربعاء‭ ‬لموجة‭ ‬حر‭ ‬شديد،‭ ‬هي‭ ‬الاقسى‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬2005،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستعد‭ ‬لندن‭ ‬لاعلى‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تسجل‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬منذ‭ ‬1976،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬البرتغال‭ ‬تكافح‭ ‬الحرائق‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭.‬

وهب‭ ‬الناس‭ ‬لشراء‭ ‬المراوح‭ ‬واجهزة‭ ‬التبريد‭ ‬حتى‭ ‬شحت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاسواق‭.‬

‭- ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬تضرب‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬الاحد‭ ‬هي‭ ‬الاشد‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬ضمنا،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الى‭ ‬37‭ ‬مئوية‭ ‬الاربعاء،‭ ‬يوم‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بعيد‭ ‬الموسيقى‭. ‬وعُثر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬شخص‭ ‬قضى‭ ‬غرقا‭ ‬بعد‭ ‬محاولته‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬اللوار‭. ‬

وخصصت‭ ‬السلطات‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬مجاني‭ ‬كما‭ ‬اتخذت‭ ‬تدابير‭ ‬لمساعدة‭ ‬المسنين‭ ‬وقليلي‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحمل‭. ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬القيمين‭ ‬على‭ ‬الامتحانات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬تقديم‭ ‬المياه‭ ‬للطلاب‭ ‬المشاركين‭. ‬

في‭ ‬باريس‭ ‬وضواحيها‭ ‬فُتحت‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭. ‬

وتترافق‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬بتلوث‭ ‬من‭ ‬الاوزون،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭ ‬ومنطقة‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬فرضت‭ ‬اجراءات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬السير‭. ‬ويعيش‭ ‬المزارعون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الترقب‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬ثلثي‭ ‬مخزونات‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬اصبحت‭ ‬دون‭ ‬مستوياتها‭ ‬الطبيعية‭.‬

‭- ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬الف‭ ‬اطفائي‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬حريق‭ ‬غابات‭ ‬ضخم‭ ‬يجتاح‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬كان‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬بيدروغاو‭ ‬غراندي‭ ‬جراء‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬وعواصف‭ ‬رعدية‭ ‬جافة‭ ‬مصحوبة‭ ‬برياح‭ ‬قوية،‭ ‬وحصد‭ ‬ارواح‭ ‬64‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬وادى‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬157‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬اسوأ‭ ‬كارثة‭ ‬تضرب‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬الحديث‭.‬

‭- ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬تضرب‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬الاراضي‭ ‬الاسبانية‭ ‬ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الاحد‭ ‬مع‭ ‬حرارة‭ ‬قصوى‭ ‬تتخطى‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬وفي‭ ‬محيط‭ ‬مدريد،‭ ‬جرى‭ ‬نقل‭ ‬الطلاب‭ ‬الى‭ ‬صالات‭ ‬مبردة،‭ ‬فيما‭ ‬يتصاعد‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬ضعف‭ ‬تجهيز‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬اجراءات‭ ‬التقشف‭ ‬عقب‭ ‬الازمة‭ ‬في‭ ‬2010‭.‬

‭- ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تسجل‭ ‬الحرارة‭ ‬34‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬ويوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الاكثر‭ ‬حرا‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭ ‬لشهر‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬منذ‭ ‬1976‭. ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬منظمي‭ ‬سباقات‭ ‬اسكوت‭ ‬التقليدية‭ ‬بحثوا‭ ‬تخفيف‭ ‬القيود‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭ ‬الرسمي‭. ‬والثلاثاء‭ ‬ذاب‭ ‬الاسفلت‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الطرقات‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬لندن‭. ‬وتوقعت‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬تسجيل‭ ‬حرارة‭ ‬تفوق‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬وحتى‭ ‬الخميس،‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لموجة‭ ‬حر‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1995‭.‬

‭- ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تتخطى‭ ‬الحرارة‭ ‬الـ35‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وضعت‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬اثار‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭. ‬وتسببت‭ ‬مشاكل‭ ‬تقنية‭ ‬بفوضى‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭. ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬خطر‭ ‬الحرائق‭ ‬الى‭ ‬اعلى‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬من‭ ‬المقاطعات‭ ‬المحاذية‭ ‬لبلجيكا‭.‬

‭- ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬تم‭ ‬تفعيل‭ “‬خطة‭ ‬الصيف‭” ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬سكك‭ ‬الحديد‭. ‬المزارعون‭ ‬قلقون‭ ‬من‭ ‬الجفاف‭ ‬الذي‭ ‬يضرب‭ ‬مناطقهم‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬شهور‭ ‬ما‭ ‬يعيد‭ ‬الى‭ ‬الاذهان‭ ‬طيف‭ ‬العام‭ ‬1976‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬الكاياك‭ ‬محبطون‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬مجاري‭ ‬المياه‭.‬

‭- ‬في‭ ‬ايطاليا،‭ ‬توقعت‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬ان‭ ‬تضرب‭ ‬البلاد‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الاشد‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬حرارة‭ ‬تتخطى‭ ‬بثماني‭ ‬درجات‭ ‬المعدلات‭ ‬الموسمية‭ (‬تصل‭ ‬الى‭ ‬39‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭). ‬

ما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬احتياطات‭ ‬المياه‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬المتساقطات‭ ‬بحوالى‭ ‬33%‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬اشهر،‭ ‬بحسب‭ ‬مركز‭ ‬ابسون‭ ‬للاحوال‭ ‬الجوية‭.‬

‭- ‬في‭ ‬النمسا،‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بحدود‭ ‬ال35‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬حتى‭ ‬الاربعاء‭ ‬القادم‭. ‬المزارعون‭ ‬كما‭ ‬وعمال‭ ‬الاطفاء‭ ‬قلقون‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬موعد‭ ‬اقامة‭ ‬الالعاب‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬عيد‭ “‬سان‭ ‬جان‭” ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬موعد‭ ‬الانقلاب‭ ‬الشمسي‭. ‬وفي‭ ‬حدائق‭ ‬فيينا‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬اقامة‭ ‬حفلات‭ ‬الشواء‭ ‬حتى‭ ‬اشعار‭ ‬آخر‭.‬

‭- ‬في‭ ‬اليونان،‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬البلاد‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬بموجة‭ ‬الحر،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬طبيعية‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭: ‬29‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬اثينا،‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬سالونيكي‭ (‬شمال‭) ‬و‭ ‬28‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬سانتوريني‭.‬

‭- ‬في‭ ‬البلقان،‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬برغم‭ ‬ارتفاعها،‭ ‬تبقى‭ ‬ضمن‭ ‬معدلاتها‭ ‬الطبيعية‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭. ‬وشهدت‭ ‬كرواتيا‭ ‬حريقي‭ ‬غابات‭ ‬كبيرين‭ ‬لم‭ ‬يسفرا‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬لكن‭ ‬اجبرا‭ ‬800‭ ‬سائح‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الادرياتيكي‭.‬

‭- ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬نبهت‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬السويسرية‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ (‬على‭ ‬مقياس‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬درجات‭) ‬تستمر‭ ‬للايام‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تتخطى‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وحتى‭ ‬35‭ ‬درجة‭ ‬الخميس‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬هذه‭ ‬لن‭ ‬تتخطى‭ ‬تلك‭ ‬القياسية‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭.‬

‭- ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬ضربت‭ ‬موجة‭ ‬حر‭ ‬سيبيريا‭ ‬مع‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬37‭ ‬مئوية‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬كراسنويارسك،‭ ‬بحسب‭ ‬تلفزيون‭ “‬بيرفي‭ ‬كانال‭”‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الطقس‭ ‬في‭ ‬مورمانسك‭ (‬شمال‭)… ‬مثلج‭.‬