سوق سمك شهيرة تعرقل مشاريع أولمبياد طوكيو 2020

طوكيو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أبدى‭ ‬منظمو‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬خشيتهم‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬إزدحام‭ ‬خانق‭ ‬للسير‭ ‬بعد‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬نقل‭ ‬سوق‭ ‬سمك‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬طريق‭ ‬أساسي‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬النقل‭ ‬الخاص‭ ‬بالأولمبياد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬الأربعاء‭. ‬واتخذت‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرار‭ ‬نقل‭ ‬سوق‭ ‬تسوجيكي،‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬للسمك‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬تأخير‭ ‬لأشهر‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تلوث‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الجديد‭ ‬الجاهز‭. ‬وأشار‭ ‬المنظمون‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التأخير‭ ‬سينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬الطريق‭ ‬المخصص‭ ‬لربط‭ ‬مواقع‭ ‬أولمبية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬الاسبق‭ ‬يوشيرو‭ ‬موري‭ (‬79‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية‭ “‬من‭ ‬المخيب‭ ‬للامال‭ ‬ان‭ ‬استغرق‭ ‬الامر‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ “‬مسألة‭ ‬النقل‭ ‬هي‭ ‬اهم‭ ‬موضوع‭ ‬تتصدى‭ ‬له‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭”.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬التأخير‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الترحيل‭ ‬بعد‭ ‬فضيحة‭ ‬تلوث‭ ‬كيميائي‭ ‬في‭ ‬الارض‭ ‬التي‭ ‬ستشيد‭ ‬عليها‭ ‬السوق‭ ‬الجديدة،‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬اقامة‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬القرية‭ ‬الاولمبية‭ ‬مع‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وسيمر‭ ‬قسم‭ ‬منه‭ ‬داخل‭ ‬نفق‭ ‬تحت‭ “‬تسوكيجي‭”.‬

وصرح‭ ‬موري‭ ‬ايضا‭ “‬بخلاف‭ ‬حل‭ ‬سحري،‭ ‬حفر‭ ‬نفق‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬خيارا‭ ‬واقعيا‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬خطر‭ ‬رؤية‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمتفرجين‭ ‬وسط‭ ‬ازدحامات‭ ‬خانقة‭.‬

وتابع‭ “‬اذا‭ ‬لم‭ ‬نتوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلة‭ ‬والوفاء‭ ‬بوعدنا‭ ‬للجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬ستكون‭ ‬ثمة‭ ‬نتائج‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬الالعاب‭. ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نضمن‭ ‬عدم‭ ‬ازعاج‭ ‬سكان‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الذين‭ ‬يتراوح‭ ‬عددهم‭ ‬بين‭ ‬80‭ ‬و100‭ ‬الف،‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬والا‭ ‬فان‭ ‬الالعاب‭ ‬ستجلب‭ ‬لنا‭ ‬الانتقادات‭”.‬

واشارت‭ ‬حاكمة‭ ‬طوكيو‭ ‬يوريكو‭ ‬كويكي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬نيتها‭ ‬نقل‭ ‬سوق‭ ‬السمك‭ ‬الشهير‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬تسوكيجي‭ ‬نحو‭ ‬منطقة‭ ‬أبعد‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬المدينة‭.‬

ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬سوق‭ ‬تسوكيجي‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬80‭ ‬عاما،‭ ‬وتعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للسمك‭ ‬وثمار‭ ‬البحر‭ ‬والخضار،‭ ‬وتستقبل‭ ‬يوميا‭ ‬نحو‭ ‬42‭ ‬الف‭ ‬زائر‭ ‬و19‭ ‬الف‭ ‬عربة‭.‬

وكان‭ ‬الموقع‭ ‬الجديد‭ ‬للسوق‭ ‬يضم‭ ‬مصنعا‭ ‬سابقا‭ ‬للغاز‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬إخلاء‭ ‬المكان‭ ‬وتسليمه‭ ‬الى‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة،‭ ‬أجريت‭ ‬فيه‭ ‬عمليات‭ ‬تنظيف‭ ‬وتطهير‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تنفذ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ .‬