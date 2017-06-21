ماكرون يدعو في حفل افطار المسلمين لمحاربة التعصب

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬إفطار‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مسؤولي‭ ‬الديانة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬الى‭ ‬القيام‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ “‬محاربة‭ ‬دعاة‭ ‬الكراهية‭ ‬والانعزالية‭”. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬فرنسي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافطار‭ ‬السنوي‭ ‬للمجلس‭ ‬الفرنسي‭ ‬للديانة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬الهيئة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬ثاني‭ ‬اكبر‭ ‬ديانة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬وشكر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬مسؤولي‭ ‬الديانة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬ادانتهم‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجهادية‭ ‬التي‭ ‬اوقعت‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬239‭ ‬قتيلا‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2015‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬ان‭ “‬المجلس‭ ‬الفرنسي‭ ‬للديانة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لم‭ ‬يتخلّف‭ ‬ولا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭: ‬لقد‭ ‬عرف‭ ‬كيف‭ ‬يجد‭ ‬الكلمات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬النكران‭”. ‬واكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافطار‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬خصوصا‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرار‭ ‬كولومب‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬العامة‭ ‬والسلطات‭ ‬الاسلامية‭ ‬لديها‭ “‬معارك‭ ‬مشتركة‭ ‬تخوضها‭”. ‬واضاف‭ “‬معركتنا‭ ‬الحازمة‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ (…) ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تقود‭ ‬الى‭ ‬ملاحقة‭ ‬حازمة‭ ‬لاولئك‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬جعل‭ ‬اماكن‭ ‬العبادة‭ ‬الخاصة‭ ‬بكم‭ ‬اماكن‭ ‬للدعوة‭ ‬الى‭ ‬الكراهية‭ ‬وحتى‭ ‬للدعوة‭ ‬الى‭ ‬العنف‭”. ‬وشدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مسؤولي‭ ‬الديانة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يخوضوا‭ “‬معركة‭ ‬الفكر‭ ‬والايمان‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬الميدان،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الاجيال‭ ‬الاصغر‭ ‬سنا‭”. ‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬خوض‭ “‬معركة‭ ‬ثانية‭” ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬ممارسة‭ ‬للاسلام‭ ‬تتعارض‭ ‬وقيم‭ ‬الجمهورية‭. ‬كذلك‭ ‬فقد‭ ‬دعا‭ ‬ماكرون‭ ‬الى‭ ‬خوض‭ “‬معركة‭ ‬ثالثة‭” ‬هي‭ ‬تأهيل‭ ‬الائمة‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬الفرنسية‭ ‬وتلقينهم‭ ‬قيم‭ ‬الجمهورية‭ .‬