التعرض لشابة ارتدت سروالاً قصيراً خلال رمضان يثير غضباً في تركيا

اسطنبول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعرض‭ ‬رجل‭ ‬تركي‭ ‬لشابة‭ ‬في‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بسبب‭ ‬ارتدائها‭ ‬سروالا‭ ‬قصيرا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬صورا‭ ‬عرضت‭ ‬الاربعاء‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضبا‭ ‬عارما‭ ‬لدى‭ ‬ناشطات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭. ‬وكانت‭ ‬الطالبة‭ ‬الجامعية‭ ‬اسينا‭ ‬ميليسا‭ ‬سقلام‭ ‬تستقل‭ ‬الحافلة‭ ‬عندما‭ ‬صفعها‭ ‬رجل‭ ‬كان‭ ‬يجلس‭ ‬خلفها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬صور‭ ‬نشرها‭ ‬الاعلام‭ ‬التركي‭. ‬ولحقت‭ ‬به‭ ‬الفتاة‭ ‬لضربه‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أمسك‭ ‬بها‭ ‬ورمى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الحافلة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينزل‭ ‬منها‭. ‬وقالت‭ ‬سقلام‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬كان‭ ‬يضايقها‭ ‬لفظيا‭ ‬طوال‭ ‬الرحلة‭ ‬بقوله‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬ألا‭ ‬ترتدي‭ ‬السروال‭ ‬القصير‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭. ‬وجرى‭ ‬اعتقال‭ ‬الرجل‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬قال‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ “‬للاستفزاز‭”‬،‭ ‬وأطلق‭ ‬سراحه‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضبا‭.‬

وكتبت‭ ‬منظمة‭ “‬اوقفوا‭ ‬وأد‭ ‬البنات‭” ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ “‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬المهاجم‭ ‬هو‭ ‬تهديد‭ ‬لجميع‭ ‬النساء‭”.‬

وأضافت‭ “‬سنرتدي‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬لن‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬حرياتنا‭”.‬

وعقب‭ ‬الغضب‭ ‬الذي‭ ‬أثاره‭ ‬الحادث‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬بإعادة‭ ‬اعتقال‭ ‬الشاب‭ ‬المعتدي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬حرييت‭ ‬عن‭ ‬سقلام‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬قولها‭ “‬من‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬جلست‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الحافلة‭ ‬بدأ‭ ‬الشاب‭ ‬يقول‭ +‬ترتدين‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الملابس‭ ‬خلال‭ ‬رمضان؟‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تخجلي‭ ‬من‭ ‬نفسك‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الملابس‭+”.‬

وقالت‭ ‬أنها‭ ‬وضعت‭ ‬سماعات‭ ‬الاذن‭ ‬وتجاهلته،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬نهض‭ ‬وضربها‭ ‬على‭ ‬وجهها‭.‬

وطبقا‭ ‬للمنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬فقد‭ ‬قتلت‭ ‬173‭ ‬إمرأة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬328‭ ‬إمرأة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بأكمله‭.‬

ويتهم‭ ‬معارضو‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬حكومته‭ ‬بأنها‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬أسلمة‭ ‬تركيا‭ ‬تدريجيا‭ ‬بشكل‭ ‬يقوض‭ ‬مبادئ‭ ‬الدولة‭ ‬العلمانية‭ ‬التي‭ ‬أرساها‭ ‬مصطفى‭ ‬كمال‭ ‬أتاتورك‭ ‬والتي‭ ‬أعطت‭ ‬حقوقا‭ ‬للمرأة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬منحت‭ ‬النساء‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬المرأة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬ارتداء‭ ‬ما‭ ‬تشاء‭.‬

ويحاكم‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬جاكيراوغلو‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مماثلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ركل‭ ‬إمرأة‭ ‬بسبب‭ ‬ارتدائها‭ ‬سروالا‭ ‬قصيرا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ويواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إدانته‭.‬