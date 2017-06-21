المحيا.. جمل ضوئية تزدان بها مساجد تركيا في رمضان

اسطنبول‭ – ‬الاناضول

يعمل‭ ‬التركي‭ ‬كهرمان‭ ‬يلديز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬ينقل‭ ‬للأجيال‭ ‬الشابة‭ ‬الحرفة‭ ‬التي‭ ‬تعلمها‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬اللافتات‭ “‬المحيا‭” ‬أو‭ “‬mahya‭” ‬بين‭ ‬مآذن‭ ‬المساجد‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬

والمحيا‭ ‬هي‭ ‬لافتات‭ ‬ضوئية‭ ‬تعلق‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬بين‭ ‬مآذن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬وتحمل‭ ‬عبارات‭ ‬دينية‭ ‬تتغير‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الشهر،‭ ‬ويرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬العهد‭ ‬العثماني‭.‬

ويلديز‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬فرق‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمحيا‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأوقاف‭ ‬بإسطنبول،‭ ‬ورغم‭ ‬تقاعده‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬العودة‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬لعمله‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬بمحبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تبد‭ ‬الأجيال‭ ‬الشابة‭ ‬اهتماما‭ ‬كافيا‭ ‬به‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬ينتهي‭ ‬إلى‭ ‬الاندثار‭.‬ونتيجة‭ ‬خبرته‭ ‬ومهارته‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬من‭ ‬يجاريه‭ ‬فيها‭ ‬أصبح‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ “‬المحياجي‭” ‬الأخير،‭ ‬ويعمل‭ ‬يلديز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ألاّ‭ ‬يصبح‭ ‬فعلا‭ ‬الشخص‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بهذه‭ ‬الحرفة‭.‬

وقال‭ ‬يلديز‭ ‬للأناضول‭ ‬إنه‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬كصبي‭ ‬كهربائي‭ ‬عام‭ ‬1971،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أصبح‭ ‬خبيرا‭ ‬في‭ ‬الحرفة‭ ‬وبعدها‭ ‬في‭ ‬حرفة‭ ‬إعداد‭ ‬وتعليق‭ ‬المحيا،‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬على‭ ‬يد‭ “‬المحياجي‭” ‬العثماني‭ ‬الأخير‭ “‬حاجي‭ ‬علي‭ ‬جيهان‭”.‬

وأشار‭ ‬يلديز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحيا‭ ‬اختفت‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬خلال‭ ‬طفولته،‭ ‬لكنها‭ ‬عادت‭ ‬لتزين‭ ‬المساجد‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬عندما‭ ‬علق‭ ‬هو‭ ‬لافتة‭ ‬محيا‭ ‬تهنئ‭ ‬بذكرى‭ ‬فتح‭ ‬إسطنبول‭ ‬بين‭ ‬مآذن‭ ‬مسجد‭ ‬السلطان‭ ‬أحمد‭.‬

ويخشى‭ ‬يلديز‭ ‬من‭ ‬اندثار‭ ‬مهنته‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬إذ‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬الشباب‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬يهتمون‭ ‬بحرفة‭ ‬تعليق‭ ‬المحيا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬رغم‭ ‬وصوله‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬وتعليق‭ ‬المحيا‭ ‬ليست‭ ‬عملية‭ ‬سهلة‭ ‬إذ‭ ‬تتطلب‭ ‬إجراء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬لضبط‭ ‬الكتابة‭ ‬وارتفاعها،‭ ‬وعند‭ ‬تعليق‭ ‬لافتات‭ ‬المحيا‭ ‬يقوم‭ ‬الفريق‭ ‬بصعود‭ ‬المآذن‭ ‬والنزول‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬اللافتة‭.‬

ويعود‭ ‬تقليد‭ ‬المحيا‭ ‬إلى‭ ‬ماقبل‭ (‬450‭) ‬عاما،‭ ‬حيث‭ ‬علقت‭ ‬أولى‭ ‬لافتات‭ ‬المحيا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬السلطان‭ ‬العثماني،‭ “‬أحمد‭ ‬الأول‭”‬،‭ ‬بين‭ ‬مآذن‭ ‬جامع‭ “‬السلطان‭ ‬أحمد‭” ‬الشهير‭.‬

وكانت‭ ‬لافتات‭ “‬المحيا‭” ‬تصنع‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬العثماني‭ ‬من‭ ‬المصابيح‭ ‬الزيتية،‭ ‬وتعلق‭ ‬بشكل‭ ‬متناسق‭ ‬لتكون‭ ‬جملا‭ ‬معينة،‭ ‬وكانت‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬موقدة‭ ‬طوال‭ ‬الشهر‭ ‬الكريم‭ ‬تتطلب‭ ‬مهارة‭ ‬خاصة‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬العهد‭ ‬الجمهوري‭ ‬بدأ‭ ‬استخدام‭ ‬المصابيح‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬لافتات‭ “‬المحيا‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬مهمة‭ ‬تعليقها‭ ‬وإيقادها‭ ‬أسهل‭.‬

وتتغير‭ ‬الجمل‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ “‬المحيا‭” ‬خلال‭ ‬الشهر،‭ ‬ففي‭ ‬بدايته‭ ‬تكون‭ ‬جملا‭ ‬مرحبة‭ ‬بقدوم‭ ‬رمضان،‭ ‬ثم‭ ‬تتغير‭ ‬إلى‭ ‬جمل‭ ‬مذكرة‭ ‬بفضائله،‭ ‬وفي‭ ‬العشر‭ ‬الأواخر‭ ‬تذكر‭ “‬المحيا‭” ‬بأهمية‭ ‬الليالي‭ ‬المباركة‭ ‬خاصة‭ ‬ليلة‭ ‬القدر‭.‬

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬تودع‭ “‬المحيا‭” “‬سلطان‭ ‬الشهور‭ ‬الأحد‭ ‬عشر‭” – ‬كما‭ ‬يصفه‭ ‬الأتراك‭ – ‬سائلة‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتقبل‭ ‬عبادات‭ ‬المسلمين‭.‬