التربية تبقي ضوابط مدارس المتميزين دون تغيير

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة التربيةعن انها استقبلت المئات من طلبات الاستثناء من شرط المعدل للقبول في مدارس المتميزين وكلية بغداد،مشددة على عدم قدرة الوزارة على استيعاب تلك الأعداد بسبب محدودية سعة المدرستين ،وللحفاظ على رصانة التعليم فيهما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ابراهيم سبتي لـ(الزمان ) أمس ان (الوزير محمد إقبال الصيدلي اكد ان الوزارة استقبلت المئات من طلبات الاستثناء من شرط المعدل للقبول في مدارس المتميزين وكلية بغداد وان الوزارة غير قادرة على استيعاب تلك الأعداد بسبب محدودية سعة المدرستين ،وللحفاظ على رصانة التعليم فيهما)،واضاف ان ( الوزارة قررت الإبقاء على الضوابط المقرة سابقاً واعتماد معدل 95 كحد أدنى للقبول في تلك المدارس)، واوضح سبتي ان ( جميع الاستثناءات التي صدرت بهذا الخصوص تعد لاغية بعد صدور هذا القرار).

،وتابع ان (الصيدلي تمنى للطلبة المشمولين بالضوابط الموفقية والنجاح في امتحانهم التفاضلي ،وان يكونوا خير من يمثل العراق في مستقبلهم).