الأمن النيابية : إغلاق طريق الكرادة أثّر على الحركة التجارية في المنطقة قبيل العيد

بغداد – صباح الخالدي

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان إعادة فتح الطرق المؤدية الى منطقة الكرادة داخل أمام حركة السير سيكون بعد عيد الفطر مشيرة الى ان قطع الطريق اضعف الحركة التجارية في المنطقة ولاسيما قبل موعد التسوق في العيد. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح امس على هامش جولة تفقدية اجراها في منطقة الكرادة ان (الارهاب يستهدف منطقة الكرادة داخل لسببين اولهما كونها ذات تجمع جماهيري لقتل اكبر عدد من المواطنين والاخر لضرب عصب الاقتصاد في بعض مناطق العاصمة). مبينا ان (قطع هذه المنطقة ادى الى قلة التبضع قبل ايام العيد). واضاف ان (الاجراءات المتخذة في المنطقة واعادة فتحها امام حركة السير ستكون بعد العيد). مشيرا الى ان (ذلك يتم بعد سلسلة اجراءات ستتخذ في المنطقة) .وتابع الزاملي ان (هناك خطة تم وضعها بشأن المنطقة بين قيادة شرطة بغداد وقيادة عمليات بغداد). لافتا الى ان (الاجراءات التي ستتخذ في المنطقة هو نصب كاميرات المراقبة في جميع محلات المنطقة وتخصيص مرأب للسيارات ومنع توقفها على جانبي شارع الكرادة لاي سبب كان فضلا عن زيادة الجهد الاستخباري في المنطقة). وقال قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري في تصريح امس ان ( الشرطة تسلمت وجبة من الكلاب البوليسية يقدر عددها بنحو 250 كلبا مدربا على كشف المتفجرات والمخدرات). وتابع الغريري ان ( هذه الوجبة ستنشر في السيطرات الرئيسية في العاصمة لحفظ الامن ومنع تسلل الارهابيين ). مشيرا الى ان (الايام المقبلة ستشهد وصول وجبات اخرى ومعدات جديدة لحفظ الامن ).

وتطلق الأجهزة الأمنية في اغلب بلدان العالم مفارز الكلاب البوليسية في عمليات متخصصة للكشف عن المتفجرات والمخدرات، ويجري نشرها في النقاط والسيطرات ومداخل بعض الدوائر الأمنية الحساسة وفي كركوك وقال مصدر امس ان (مدنيا لقي مصرعه عندما قام شخص بطعنه بسكين في طريق بغداد خلف مقر الجبهة التركمانية وسط المحافظة). مبيناً أن (ذلك جاء بعد خلاف بين الطرفين) وأضاف ان (قوة من الشرطة نقلت الجثة الى الطب العدلي، وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة دوافع الجريمة).وفي ذات السياق، اكد المصدر ذاته ان (شابا اصيب بطعنات سكين في شارع عرفة قرب مجمع هاي ستي). مشيرا الى انه (تم نقله الى مستشفى كركوك للعلاج). وفي البصرة قال مصدر امس ان (قاضي التحقيق علي الكعبي تعرض الى تفجير عبوة بالقرب من داره السكنية في منطقة القبلة لدى محاولته التوجه الى مقر عمله).، مبيناً أن (الكعبي أصيب بجروح غير خطرة، كما أصيب ثلاثة من مرافقيه بجروح متفاوتة في شدتها). وفي واسط قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (قسم شرطة حماية الاسرة والطفل من العنف ا?سري في واسط القى القبض على شخص قام بضرب وتعذيب ابنته البالغة من العمر عشر سنوات).واضاف ان (ذلك جاء بعد ورود انباء عن وجود هذه الطفلة التي تعرضت للتعذيب، حيث امر قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد زويد الى مفارز حماية الاسرة والطفل لالقاء القبض على المتهم). مشيرا الى ان (الاخير عرض على قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه ).