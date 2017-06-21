ديالى تمنع 13 لعبة أطفال خلال العيد

كردستان: العطلة من الأحد

إلى الخميس المقبل

أربيل – فريد حسن

ديالى – سلام عبد الشمري

اعلنت حكومة إقليم كردستان عطلة عيد الفطر المبارك لمدة خمسة أيام وقال بيان لحكومة الالقيم ان عطلة العيد ستكون من يوم الاحد الى يوم الخميس المقبل. في سياق متصل أعلنت قيادة شرطة ديالى عن منع تداول 13 لعبة للاطفال في عيد الفطر، فيما منعت اللجنة الامنية في مجلس المحافظة امتلاك اي شخص طائرة مسيرة من دون اذن رسمي داخل المحافظة. وقال المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة العقيد غالب العطية في تصريح ان (قيادة شرطة ديالى اصدرت قرارا بمنع تداول 13 لعبة خلال عيد الفطر لكونها تشكل خطرًا على الاطفال خاصة التي تقوم باطلاق كرات حديدية صغيرة المسماة بالصجم) والتي تؤدي الى عاهات مستديمة)، موضحً ان(هذا القرار الذي اتخذته قيادة الشرطة الذي يعد الاول من نوعه في البلاد يتضمن اعطاء الضوء الاخضر للشعبة القانونية في القيادة لتبني دعاوى قانونية للاهالي المتضررين من الالعاب الخطيرة لمقاضاة اصحاب المحال الذين يبيعون تلك الالعاب). من جهة اخرى، حذرت اللجنة الامنية في مجلس المحافظة من ان القوات الامنية ستعتقل فورا اي شخص يمتلك طائرة مسيرة داخل المحافظة من دون اذن رسمي.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني ان (اي شخص يمتلك طائرة مسيرة من دون اذن رسمي سيتم اعتقاله فورا ويحال الى الجهات المختصة للتحقيق)، موضحًا ان (توجيهات صدرت للاجهزة الامنية في هذا الشأن).وعزا الحسيني القرار الى (الاوضاع الامنية في المحافظة التي تتطلب المزيد من اجراءات الحيطة والحذر ومنع اي فرصة قد تستغلها الجماعات المتطرفة للاضرار بالامن والاستقرار)، داعيا المواطنين الى(تفهم موقف القوى الامنية وعدم مخالفة الامر).