القضاء العراقي يبطل دستورية فقرتين متعلقتين بكشف الذمم المالية

القضاء يبطل دستورية فقرتين متعلقتين بكشف الذمم المالية

بغداد – داليا احمد

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمم المالية للعام الجاري ،فيما اعلن مجلس القضاء الاعلى عن تكليف قاض للنظر بأعمال المحققين الدوليين بشأن الكشف عن ملفات الفساد .وقال بيان امس إن (المحكمة نظرت في دعوى الطعن بفقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية التي اصدرها المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة 80 ثالثاً من الدستور)،موضحا أن (الفقرة الاولى من المادة 11 أولاً من التعليمات قضت بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته الذي لم يقدم كشفاً عن ذمته المالية خلال المدة المنصوص عليها)،مضيفا (أما الفقرة الاخرى المطعون بها هي 12 رابعاً ،فقد الزمت هيئة النزاهة بتحريك دعوى جزائية ضد المكلف بكشف ذمته المالية عند تحقق حالة تضارب مصالح له ولمن ورد في المادة المذكورة من افراد عائلته)،مشيرا الى ان (المحكمة وجدت النصين يشكلان خرقاً لاحكام المادة 47 من الدستور التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة)،مبينا ان (ايراد النصين في تعليمات صدرت لتسهيل تنفيذ قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 شكل تخطي مرامي صدور التعلميات،وذلك أن القانون لم يرد فيه نص يخول الهيئة بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته في حال عدم تقديمه استمارة كشف ذمته المالية الذي يعد صورة من صور حجز الراتب)،وتابع البيان ان (قانون الهيئة وأي قوانين جزائية اخرى لم يرد فيها نصّ بتجريم حالة وجود تضارب المصالح لدى المكلف عند تقديمه كشفا بذمته المالية حتى يحق للهيئة تحريك دعوى جزائية ضده)،مشيرا الى انه (لا يمكن قياس هذا الفعل على افعال اخرى جرمها قانون العقوبات ربما تكون مشابهة لحالة تضارب المصالح). مؤكدا ان (القياس الجزائي يتعارض مع المبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)،واشار البيان الى ان (النصين الخاصين بموضوع الطعن يشكلان اضافة على مواد القانون التي تكون عند وجود الحاجة إليها يمكن أن يتولاها مجلس النواب في اصدار تشريع لها حسب صلاحياته المنصوص عليها في المادة 61 أولاً من الدستور).

من جهته قال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (المجلس قرر تكليف قاض للنظر في أعمال المحققين الدوليين)،لافتا الى ان (عمل القاضي سيكون بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى)،مبينا ان (القضاء يولي أهمية كبيرة لملفات النزاهة ومتابعتها على مستوى عال). ومنحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجازات تأسيس لخمسة أحزاب جديدة بعد اكمال الإجراءات والتعليمات الخاصة بقواعد وسلوك قانون الاحزاب .وقال عضو مجلس المفوضين سيروان أحمد رشيد في بيان امس ان (مجلس المفوضين صادق على منح إجازة تأسيس لخمسة أحزاب جديدة هي تجمع نهضة جيل و حزب ثار الله الاسلامي وكتلة منتصرون و تجمع التعاون وكذلك كتلة الوفاء والتغيير)،مشيرا الى ان (الأحزاب المذكورة اكملت جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات القانون السياسية المشرع من قبل البرلمان)،داعياً الاحزاب المتقدمة لغرض التأسيس والتي سجلت وقطعت المدة القانونية الى ( اكمال الاجراءات المتعلقة بالتسجيل تمهيداً لمنحهم إجازات التأسيس).