العاهل السعودي يعين نجله الامير محمد ولياً للعهد

الرياض-(أ ف ب) – عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر الاربعاء نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، في خطوة تؤكد موقع الامير الشاب ونفوذه في الحياة السياسية في المملكة التي تخوض أزمة مفتوحة مع قطر ونزاعا مسلحا في اليمن.

وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا عين فيه نجله محمد (31 عاما) وليا للعهد، وأعفى الامير محمد بن نايف (57 عاما) من مهامه كولي للعهد، على ما أعلن الديوان الملكي.

وجاء في الامر الملكي “يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية”. ونص على “اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره في ما كلف به من مهام أخرى”.

وبذلك، فتح الملك الطريق لجيل شاب من آل سعود من أجل الوصول إلى العرش في القوة النفطية الأولى في العالم، علما ان الامير محمد بن نايف كان اول فرد من العائلة الحاكمة من غير ابناء الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة، يعين وليا للعهد.

وسطع نجم الامير محمد غداة تعيينه في منصب ولي ولي العهد قبل عامين، بعد أشهر قليلة من تسلم والده مقاليد الحكم مطلع العام 2015 إثر وفاة الملك عبدالله.

في المقابل، فإن الأمير محمد بن نايف الذي يحظى بتقدير في الغرب لعمله الامني ضد التنظيمات التطرف، أقيل من جميع مهامه. وأوكلت وزارة الداخلية إلى الأمير عبد العزيز بن سعود، وهو أيضا أمير شاب وابن شقيق الامير محمد بن نايف.

ورأى المحلل السياسي رياض قهوجي ان التعيين “ليس بالأمر المفاجئ وكان متوقعا منذ فترة طويلة. السؤال كان دائما متى تتخذ هذه الخطوة”.

وأضاف “العائلة المالكة تسعى لإظهار اللحمة والاستقرار لانها تعرف ان اي اشكال او صراع قد ينهي او يؤثر على استمرارية دورها”.