دار الإفتاء العراقي يراقب غرة شوال السبت المقبل

المراصد الفلكية في السعودية ومصر تتوقّع الأحد أول أيام العيد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلن المتحدث باسم دار الافتاء العراقي عن ان مراقية غرة شهر شوال سيكون السبت المقبل وقال المتحدث باسم الدار عامر البياتي لـ (الزمان) امس أن (مراقبة هلال غرة شهر شوال لتحديد اليوم الاول لعيد الفطر المبارك سيكون مساء السبت الموافق الرابع والعشرين من حزيران الجاري الموافق التاسع العشرين من شهر رمضان المبارك)،واضاف انه (بعد تحديد الرؤية او اكمال العدة سوف يعلن دار الافتاء في بيان لوسائل الاعلام نتائج الرؤية واول ايام عيد الفطر المبارك اعاده الله على بلدنا والامة الاسلامية باليمن والبركات).وعلى الصعيد نفسه بدأت الاستطلاعات الفلكية في عدد من الدول العربية بصدد تحديد غرة شهر شوال الاول من عيد الفطر المبارك .وقال بيان امس انه (مع اقتراب شهر رمضان الكريم من الانتهاء بدأ البحث عن موعد أول أيام عيد الفطر في مصر والسعودية والدول العربية، كما يروج سؤال متى موعد استطلاع هلال العيد ومتى غرة شهر شوال 1438 هي الأسئلة التي يبحث عنها المسلمون في العالم)، واضاف ان (عيد الفطر يعد أبرز مناسبة يحتفل به المسلمون بعد نهاية شهر رمضان مباشرة، حيث تعم من خلاله فرحة العيد وتبادل التهاني)، واوضح البيان ان (في السنوات الأخيرة أصبحت التقديرات الفلكية في بعض الأحيان أقرب إلى الواقع ودقيقة بدرجة كبيرة، مما جعل العديد من الأشخاص يبحثون عن الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر من الناحية الفلكية، حيث حسب الإحصائيات الفلكية فإن شهر رمضان هذا العام من المتوقع أن يكون تسعة وعشرين يوما فقط، لكن رغم ذلك أن أغلب الدول العربية والإسلامية، تعتمد بشكل كبير عن نتيجة رؤية الهلال الشرعية رغم تقدم العلم بشكل كبير)، وتابع ان (المراصد الخاصة المصرية أعلنت أن شهر رمضان هذا العام من المتوقع أن يكون من تسعة وعشرين يوما فقط، ومن المنتظر أن يكون موعد العيد في مصر هو يوم الأحد الموافق لـ25 حزيران الجاري الا أن الجهة المعنية لم تؤكد الأمر بصفة رسمية ويبقي فقط مجرد توقع فلكي مما يجعل موعد مراقبة هلال العيد في مصر السبت الموافق لـ 24 حزيران الجاري، وهو اليوم الذي سيكون من خلاله الإعلان رسميا عن موعد غرة شهر شوال 1438، وموعد أول أيام عيد الفطر)،واضاف البيان ان (المرصد الفلكي في السعودية اعلن أن شهر رمضان هذا العام سيكون مكون من تسعة وعشرين يوم فقط من الناحية الفلكية، مما يجعل تاريخ عيد الفطر يوم الأحد الموافق لـ25 حزيران الجاري، ومن المنتظر أن يكون موعد استطلاع هلال عيد الفطر في السعودية، يوم السبت الذي سيتم من خلاله مراقبة الهلال وفي ذلك اليوم سيتم الإعلان رسميا عن موعد أول أيام عيد الفطر في السعودية بشكل رسمي، وهو نفس الأمر في العديد من الدول العربية).فيما دعت وزارة الصحة والبيئة المواطنين الى عدم اقتناء العاب الاطفال خلال ايام العيد على شكل مسدسات الخرز لكي لاتفسد فرحة العيد من خلال الحوادث المؤسفة التي تسببها اصابات تلك الالعاب فقد شهدت أقسام الطوارئ في المستشفيات خلال العيدين الماضيين الفطر والاضحى حوادث كثيرة من جراء الألعاب النارية ومسدسات الخرز التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير. وقال بيان امس ان (الوزارة تحذر من شراء هذه الألعاب الخطرة على الأطفال التي تبدأ كتسلية بالعيد وتنتهي بمأساة تتسبب في تشوه أو عاهة مستديمة)، واضاف إن (استخدام الألعاب النارية ومسدسات الخرز بين الأطفال خلال المناسبات والأعياد من الظواهر السلبية والخطيرة علي أفراد المجتمع بصفة عامة وعلى الأطفال بصفة خاصة نتيجة اللعب العشوائي الذي يتسبب في خطورة بالغة تصل لحد فقدان نعمة البصر). وعلى الصعيد نفسه اعلنت محافظة كركوك عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة لمدة 5 ايام،وقال بيان امس انه (تقرر تعطيل الدوام الرسمي في كافة دوائر المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمدة 5 ايام)، واضاف ان (العطلة تبدأ من يوم 25 حزيران الحالية ولغاية الـ 29 من الشهر نفسه).