البغدادي من خليفة مزعوم إلى مهزوم ما بين الحدود السورية العراقية

القوات المشتركة تشرع بإقتحام جامع النوري والحدباء

بغداد – محمد الصالحي

تخوض القوات المشتركة معارك عنيفة في محيط جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء الشهيرة في المدينة القديمة بالجانب الايمن غرب الموصل الذي أعلن منه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة في العراق فيما أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، عن البدء باقتحام الموصل القديمة من الجهة الجنوبية.

وقال جودت في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (وحدات من اللواء 20 من الشرطة الاتحادية تندفع من باب جديد وتقتحم المدينة القديمة من الجهة الجنوبية لاحكام الطوق ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتقدم بمحورين للوصول الى المجمعات التجارية في السرجخانه). واضاف ان ( قوات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على 40بالمئة من باب البيض وتقترب 400 م من شارع الفاروق وتحاصر جامع الحامدين وتدفع بوحدات اضافية للسيطرة على الاهداف الحيوية كجوامع الاغوات والباشا والرابعية وعمر الاسود والزيواني وبلال الحبشي وكنائس اللاتين وشمعون).

وتابع (تم الدفع بوحدات الاقتحام الليلي للسيطرة على اسواق السرجخانة وسوق الصياغ وسوق الاربعاء والقضاء على الجماعات الارهابية والوصول الى شارع الكورنيش بمحاذاة النهر). وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي تلقته (الزمان) أمس ان (قوات مكافحة الاٍرهاب والفرقة 16 تتقدم باتجاه حي الفاروق، في ما قامت قطعات الشرطة الاتحادية بالتقدم بأتجاة رأس الجادة و باب جديد).وأضاف (تقدمت فرقة الرد السريع بأتجاه حي الشفاء في حين طهرت الفرقة المدرعة التاسعة المناطق المحررة وتفتيشها).وأشار البيان الى أن (قطعات مكافحة الاٍرهاب قريبة حالياً عن جامع النوري بمسافة 200 متر).وقال قائد جهاز مكافحة الارهاب عبد الغني الاسدي في تصريح امس ان (القوات العسكرية تحرز تقدما فاق المتوقع وتجاوز الخطط العسكرية الموضوعة للايام الثلاثة الماضية). مشيرا الى انه (لم يتبق سوى 500 متر لوصول القطعات العسكرية الى منارة الحدباء).واضاف ان (هنالك تهويلا اعلاميا بشان اعداد عناصر داعش المحاصرين داخل المدينة القديمة وان اعدادهم لا تصل الى الالف كما يجري تداوله في الاعلام). مبينا انه (منذ انطلاق العمليات لتحرير المدينة لم نجد مدنيين في مراحل التقدم الاولى بل دواعش فقط وتمت ابادتهم، لاسيما ان جهاز مكافحة الارهاب وحده قتل اكثر من 170 داعشيا خلال اليومين الماضيين).واعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، تحرير الجزء الجنوبي من حي الشفاء والسيطرة على قلعة باشطابيا الاثرية وسجن الاحداث ومرقد يحيى ابو القاسم ودائرة صحة نينوى وكنيسة ماريا فضلا عن الجسر الخامس وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الفرقة السادسة عشر ألقت القبض على المذيع ومقدم البرامج في إذاعة البيان التابعة لعصابات داعش المدعو علاء سامي الخطيب في منطقة النبي يونس بأيسر الموصل).وأضاف ان (إلقاء القبض على الخطيب جاء بعد بلاغ المواطنين عن مكانه)وفي كركوك قال مصدر امس ان (تنظيم داعش بدأ باستخدام الخيول والحمير للتنقل في مناطق التماس بقضاء الحويجة. موضحا أن (استخدام التنظيم للخيول والحمير جاء لمنع استهداف عناصره وقيادته التي باتت تستهدف بشكل متكرر جنوب غربي المحافظة).وأضاف أن (التنظيم لجأ الى هذه الحيلة لتعويض نقص التمويل وقلة المحروقات).

مبينا أن (لتنظيم خصص الخيول للعناصر القيادية والحمير للعناصر الأدنى).وقال مصدر امس ان (مجموعة مجهولة تمكنت من كسر فك واسنان احدى اشهر عضاضات تنظيم داعش والمسؤولة عن الشرطة الاسلامية في قضاء الحويجة). مبينا ان (العضاضة من اهالي الموصل وعملت مع التنظيم منذ ثلاث سنوات).واضاف، ان (هذه الامرة قامت بـ عض اكثر من 200 امرأة) مشيرا الى انها (معروفة بين نساء التنظيم بأسم أسنان التمساح لما تسببه من قوة واذية للنساء)، واضاف ان (المجموعة اصابت العضاضة اصابات بالغة). وتابع المصدر ان (ذلك جاء بعد نصب كمين لها اثناء خروجها من منزلها). وفي الانبار قال مصدر امس ان (القوات الأمنية وبدعم من طيران الجيش نفذت حملة أمنية واسعة النطاق لتحرير منطقة عكاشات بقضاء الرطبة غربي الانبار، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى محاور المناطق المستهدفة).

وأضاف أن (القوات الأمنية أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات اقتحام مناطق ارتكاز التنظيم بعد انهيار دفاعاته وعدم قدرته على المواجهة العسكرية معتمدا على عمليات التفخيخ وزرع العبوات الناسفة على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى قواطع العمليات العسكرية). مبيناً أن (الحملة الأمنية مستمرة لحين الانتهاء من تحرير المنطقة المستهدفة بالكامل).