وثيقة الشرف الإعلامي العراقي – عبدالهادي البابي

بعد إعلان النصر النهائي على داعش – وهو أمر قريب جداً إن شاء الله – سنقوم بنشر أرشيف خاص بإسماء الصحفيين والإعلاميين والأدباء الكربلائيين ممن ساهموا وشاركوا ونشروا ودعموا جيشهم وحشدهم في حربه ضد داعش منذ 10 حزيران 2014 وحتى إعلان النصر المؤزر..وكل واحد من هؤلاء الزملاء سنعطيه التقييم والدرجة التي يستحقها .. بالنسبة لنا فنحن نرى أن وقوف الصحفي والإعلامي العراقي ومساندته لجيشه الوطني وحشده الشعبي العظيم في مواجهة داعش والإرهاب كل هذه السنوات الثقيلة بإحداثها ووقائها والتي (زاغت فيها أبصار البعض وثبتت فيها قلوب البعض) هي وثيقة (الشرف الإعلامي الحقيقي) التي يجب أن تعتمدها المؤسسات والنقابات الوطنية الإعلامية العراقية في تقييم منتسبيها ومكافأتهم ورعايتهم وتثبيت إنتمائهم وعضويتهم لإنهم أدوا واجبهم الوطني والإنساني والأخلاقي تجاه شعبهم ووطنهم بكل صدق وشرف ومهنية عالية ..وأما غيرهم ممن لم يكتبوا ولم ينشروا ولم يقولوا كلمة واحدة بحق جيشهم ومساندة حشدهم فهؤلاء ليسوا بإعلاميين ولاصحفيين ولايستحقون أن يكونوا ضمن أسرتنا الصحفية العراقية التي علمتنا أن نكون في مقدمة الصفوف للدفاع عن وطننا الحبيب ..فهؤلاء الذين لم تتحرك مشاعرهم تجاه ماجرى على شعبهم ووطنهم ولم يكن الوطن على بالهم لايجدر أن يكون لهم أي ذكر أو إنتماء مهما كانت عناوينهم ومراتبهم ومواقعهم ..كما ويجب تجريدهم من كل هوية أو عضوية أو تجريدهم حتى من (قطعة الأرض السكنية) التي منحها لهم العراق بصفتهم (صحفيين عراقيين) يجب أن يدافعوا عنه في ساعة الشدة والمحنة وأن لايكونوا متفرجين أو حتى أن بعضهم وقف مع أعداء العراق يطبل على الحشد والجيش والحكومة حاله حال الإعلام المعادي المغرض …..فيجب العمل على طرد وإنهاء كل علاقة عمل لهؤلاء (الصحفيين) مع تلك المؤسسات الإعلامية الوطنية العراقية حتى يكون ذلك درساً وطنياً بليغاً تقدمه الصحافة العراقية للإجيال القادمة وهي تفصل بين شرف الإنتماء والوقوف مع الوطن ….وبين من وقفوا على التل يتفرجون عليه في ساعة الشدة !

عبدالهادي البابي

كربلاء