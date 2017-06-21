نائب من نينوى يتهم سياسيين بالتستر على أقاربهم

بغداد- الزمان

اتهم النائب عن محافظة نينوى ماجد شنكالي شخصيات سياسية لم يسمها بالتستر على جرائم اقترفها أقاربهم تجاه أبناء المحافظة عبر التملق وادعاء الوطنية، مشددا على ان تلك الشخصيات شكلت حشوداً عشائرية لحماية أقاربها من الذين انضموا لـداعش. وقال شنكالي في تصريح امس إن (بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على المحافظة تحاول التستر وإخفاء جرائم بشعة اقترفها أقرباؤهم تجاه أبناء المحافظة )،واضاف أن (ذلك يتم من خلال تملقهم وادعائهم الوطنية والحرص على المحافظة وأهلها) حسب قوله، وأوضح شنكالي أن (تلك الشخصيات لديها ما يسمى بالحشود العشائرية لحماية أقاربها من الذين انتموا لداعش واعتدوا على أقربائهم والمواطنين في مناطق تلعفر وغرب الموصل وداخل الموصل)، عادا أن (تلك الشخصيات أبواق الولاية الثالثة والمتسترين خلفها وأصبحت معروفة للقاصي والداني حين باعت نفسها وأبناء جلدتها مقابل حفنة من الدولارات)، وتابع شنكالي أن(العتب ليس على تلك الشخصيات بل على الذين جلبوا سياسيي الصدفة من أهل الموصل ممن توسلوا بهم لترشحيهم وتعريف الناس بهم ومن ثم انقلبوا عليهم وعضوا اليد التي امتدت لهم)،وتابع أن (تصريحات تلك الشخصيات لا هاجس لها إلا مهاجمة الآخرين إرضاء لأسيادها حول المناطق المتنازع عليها بهدف زرع الفتنة والتفرقة واللعب على الوتر القومي)، وأكد شنكالي أن (تصريحات أشباه السياسيين أصبحت مستهلكة ولن تشفع لهم ولن تمنعهم من العقوبة على ما اقترفوه من جرائم تجاه ابناء المحافظة )، داعيا (أبناء المحافظة الى نبذ تلك الأصوات النشاز ومحاسبتهم انتخابيا وقضائيا كي يكونوا عبرة لغيرهم ممن باعوا أرضهم وجماهيرهم لجهات أخرى وتلقي بهم بمزبلة التأريخ بعد انتهاء دورهم في تلك المسرحية الساخرة) حسب لبيان .الى ذلك عد النائب عن محافظة بابل اسكندر وتوت قيادة عمليات المحافظة الدرع الأول لحماية العتبات المقدسة في محافظتي النجف كربلاء، مشيراً إلى عدم إمكانية إلغاء قيادة العمليات.وقال وتوت في بيان امس ان (قيادة عمليات المحافظة الدرع الأول لحماية العتبات المقدسة في النجف وكربلاء وجنوب بغداد ولا يمكن إلغاؤها) وأضاف أن (من يسعى لإلغائها يتحمل الخروق الأمنية كافة نتيجة إلغاء هذه العمليات). يشار إلى أن مجلس محافظة بابل صوت10 حزيران الجاري على حل قيادة العمليات وإقالة مدير قسم الإرهاب بمديرية استخبارات المحافظة على خلفية التفجير الذي ضرب قضاء المسيب وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.