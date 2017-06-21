غياب الكفاءات دليل التدهور – كريم السلطاني

لو القينا نظرة سريعة الى تأريخ البلدان وكيف اصبح الكثير منها في الركب الاول في التقدم والازدهار والأعتماد على اقتصادها ونموها وتطورها،وبالعكس ان هناك بلدانا لازال الجهل يعمها والتخلف والتدهور والفقر يعم ارجاءها،وتكثر فيها الويلات وكل ماهو لاينفع شعوبها، فلماذا هذا الاختلاف فيما بين تلك البلدان،بالرغم من وجود نفس الثروات فيها وربما اكثر من الدول المتقدمة في اقتصادها وازدهارها ونموها؟ اذا ما الذي ادى ان تكون دول فقيرة متخلفة برغم ماذكرناه،هنا لابد من دراسة وافية الى حالها وما السر الذي يحول بينها وبين التقدم والنمو والازدهار والرقي الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى الفرد والجماعة،

هناك اسباب عدة تكمن في ذلك ومنها كثرة الحروب والفساد عدم وجود ايدي عامله واسباب كثيرة لكن هناك اسبابا قاهرة من دون معالجتها ليست هناك اي بارقة امل لتقدم تلك البلدان ونموها، وعندما نأتي الى ما نحن فيه من وضع مترد ونسبة كبيرة بالفقر والبطالة وعدم وجود اقل اساليب الراحة والافتقار الى البنى التحتية وعدم الاستفادة من ثرواتنا وخيراتنا ولازال المواطن يعاني الامرين وكذلك عدم رقي الدولة نفسها وافتقارنا الى ابسط المؤهلات التي تجعلنا من البلدان المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وامنيا،هذا كله يكرس امرا مهما جدا لايقبل الجدال وليس هناك اكثر اهمية منه،وهو عدم الاستفادة من الكفاءات وابعادها وتنصل الدولة من وجودها في المرافق المهمة والمؤسسات التي تؤهل البلد الى ماهو افضل،ابعاد الكفاءات هو سبب تاخر البلد عدم نضوجه وتقدمه والاستفادة من ثرواته الطائلة، اعتمدت الحكومات التي استلمت زمام الدولة بعد الاحتلال على اوجه مختلفة تماما عما يجب ان تكون،اصبحت مسئلة الكفاءات في الدرك الاسفل وعدم الاخذ بها وهذا نتيجة لما قامت عليه تلك الحكومات هي ركبت بنيتها على المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية بعيدا جدا على اسس المواطنة والجدارة والمؤهلات والكفاءات حيث اصبحت بمعزل تماما ،لذلك تفشى الفساد في جميع المؤسسات المهمة بمفاصلها،واصبحت المعايير التي تقاس على الدرجات والمكانات على اسس حزبية ضيقة ومحسوبية وامور بعيدة اشد البعد عن الكفاءة والريادة،لذا بدل أن نتطور حدث مايحدث واصبحت البلاد تعاني من امور كثيرة حتى وصلت بنا الامور الى ان يحارب المواطن نفسه في رزقه،فالاموال الطائلة تهدر والمشاريع لم تكن بالمستوى المطلوب وليس هناك اي مقارنة بين مشروع والاموال التي صرفت له من قبل الدولة ولاحتى هناك مشروع كامل انجز ورأى النور اغلب المشاريع التي رصدت لها الاموال متوقفة الى يومنا هذا بل ابسط المشاريع في كل مكان في البلد اولا لقلة الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة وسبب ذلك هو الفساد الذي نخرها،وليس هناك من اي حل الا ان وضفت الكفاءات واستلمت مهماتها من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي.

كربلاء