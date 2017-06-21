حلم الشقيقين دوس سانتوس يتحوّل إلى حقيقة

ألمانيا تفتتح كأس القارات بفوز مثير على أستراليا

{ موسكو – وكالات: حلم الشقيقان جيوفاني وجوناثان دوس سانتوس منذ صغرهما بحمل ألوان المكسيك سويا في بطولة كبرى: منحتهما كاس القارات 2017 هذه الفرصة في وقت حظي الشقيق الاصغر بأفضلية المدرب مقارنة مع شقيقه الأكبر. أحرز الشقيقان مع أل تري بطولة الكأس الذهبية لاتحاد كونكاكاف في 2015. لكن طعم المشاركة في كأس القارات مختلف في مواجهة منتخبات من طراز المانيا بطلة العالم. علق الشقيقان على مواقع التواصل من قازان حيث تعادلت المكسيك مع البرتغال بطلة أوربا 2-2، على صورة تظهرهما بروح مرحة عندما تتحول الأحلام إلى حقيقة. قال لاعب الوسط والشقيق الأصغر جوناثان (27 عاما): هذا حلم لي ولشقيقي أن نلعب سويا في بطولة بهذا الحجم. نلعب سويا منذ كنا بعمر السادسة، ومن الطبيعي أن نكون متفاهمين في ارض الملعب. يكبر جيوفاني شقيقه جوناثان بأحد عشر شهرا فقط، وهما من والدة مكسيكية ووالد برازيلي هو اللاعب السابق جيرالدو دوس سانتوس المكنى زيزينيو. انضم الشقيقان إلى برشلونة الاسباني بعمر الثانية عشرة. وبعمر المراهقة بدا تفوق جيوفاني واضحا. حتى أن جيوفاني وصفه البعض برونالدينيو المكسيك، وقد وصل إلى الفريق الأول مع برشلونة بعمر السابعة عشرة عام 2006. لم يفرض نفسه في التشكيلة، فانضم الى توتنهام ثم تنقل مع خمسة أندية في خمس سنوات.

حلم الشقيقين

احتاج جوناثان الى الوقت ليظهر. بدأ مع برشلونة عام 2009 وبقي في ظل شقيقه. انتقل في 2014 الى فياريال حيث يلعب جيوفاني. دام حلم اللعب سويا عاما وحيدا، اذ اختار البكر الحلم الأمريكي، فانضم الى لوس أنكليس غالاكسي حيث أصبح أحد نجوم الفريق. قال الأب كنت أحلم برؤيتهما يلعبان سويا، في برشلونة وفياريال أو المنتخب المكسيكي. يشكل هذا الأمر سعادة للعائلة. ولا شك بان الوالد استمتع ايضا برؤيتهما يطلقان موقعا على شبكة الانترنت يقترح على الأطفال معسكرات تدريبية في لوس أنكليس.

سويا في الدوري الأمريكي

يبقى معرفة ما اذا كان الشقيق الاصغر سينضم الى جيوفاني في ولاية كاليفورنيا. قال جيو اخيرا صحيح ان هناك اهتماما من الطرفين، من غالاكسي ومن شقيقي. قلتها أكثر من مرة: آمل أن نلعب سويا مجددا ونكتب تاريخ أحد الأندية. من جهته، رأى جونا: أنا مرتاح في فياريال، لكن في كرة القدم لا نعلم ماذا سيحصل في المستقبل. أعشق اللعب في المكسيك أو الولايات المتحدة، ودائما إلى جانب شقيقي. نحلم بكتابة تاريخ ناد سويا. لكن يلتقي الشابان مع المنتخب الوطني. افتتحا مشوارهما بتعادل مع برتغال كريستيانو رونالدو 2-2. كانت مشاركة جوناثان مفاجئة في التشكيلة الأساسية، فيما بدأ جيوفاني المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 57 . خاض الشقيق الأصغر مباراته الأولى في بطولة كبرى، فيما يملك جيوفاني خبرة المشاركة في كأس العالم مرتين واقترب من مباراته الدولي المئة (97 مباراة و18 هدفا). يشغل جوناثان مركزا ضمن تشكيلة من ثلاثة لاعبين في وسط الملعب مع هكتور بيريرا وأندريس غواردادو، وقاتل كما يفعل عادة في الدوري الاسباني. وفي الهجوم، يلعب جيوفاني دورا احتياطيا للنجم خافيير هرنانديز تشيتشاريتو والعائد كارلوس فيلا، كما يفضل المدرب عليه المهاجم الآخر راوول خيمينيز.

فوز مثير

على صعيد اخر افتتح المنتخب الألماني مشواره في كأس القارات بالفوز على نظيره الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الإثنين، على ملعب فيشت الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية. وسجل أهداف المانشافت كل من لارس ستيندل (5) وجوليان دراكسلر من ضربة جزاء (45)، وليون جوريتسكا (48)، فيما أحرز أهداف استراليا الثنائي توم روجيتش (41) وتومي يوريتش (58). ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن تشيلي المتصدرة، فيما يتواجد منتخبا أستراليا والكاميرون في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون نقاط. بدأ المنتخب الألماني بشكل هجومي بحثًا عن الهدف الأول، وهو ما تحقق سريعًا، بعد مجهود رائع من جوليان براندت الذي اخترق من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية أرضية ذكية، وضعها لارس ستيندل غير المراقب في الشباك بالدقيقة الخامسة. وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد الهدف وسط محاولات من أستراليا لتخفيف المد الهجومي الألماني، ولكن لاعبو المانشافت واصلوا الهجوم، حيث كاد ساندرو فاجنر أن يسجل الهدف الثاني بعدما استقبل عرضية جوريتسكا برأسية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس في الدقيقة 16 . وحرم ماثيو رايان، حارس أستراليا، براندت المتألق من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الألماني، في الدقيقة 21 بعدما تصدى لتسديدته القوية من داخل منطقة الجزاء. وواصل لاعبو ألمانيا إضاعة الفرص، وهذه المرة عن طريق فاجنر الذي انفرد بالحارس تمامًا قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى لتمر بجوار القائم الأيسر. وتألق رايان مجددًا بإبعاد تسديدة براندت القوية من خارج منطقة الـ18 في الدقيقة 28 . وعلى عكس سير اللقاء، تمكن توم روجيتش، من خطف هدف التعادل لأستراليا في الدقيقة 41، بعد خطأ ساذج من لينو حارس المانشافات الذي فشل في التصدى لأول كرة تسدد على الخشبات الثلاث لمرماه. واستعادت ألمانيا التقدم سريعًا من خلال ضربة جزاء تم احتسابها نتيجة عرقلة جوريتسكا، ليسجلها جوليان دراكسلر بنجاح على يسار الحارس في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الماكينات بهدفين مقابل واحد. وفي الشوط الثاني، لم ينتظر المنتخب الألماني كثيرًا حتى يسجل الهدف الثالث، فمن تمريرة رائعة من جوشوا كيميتش، تمكن جوريتسكا من تسجيل ثالث أهداف المانشافت في الدقيقة 48 . وقلصت أستراليا النتيجة عن طريق تومي يوريتش، إذ استغل خطأ لينو مجددًا، بعدما فشل في الإمساك بكرة سهلة لتجد قدم يوريتش الذي وضع الكرة في الشباك دون عناء، في الدقيقة 58 . ورد القائم الأيمن لحارس أستراليا تسديدة البديل تيمو فيرنر، الذي سدد الكرة بعد مجهود فردي رائع وسط دفاعات المنافس، في الدقيقة 75 . وحاول المنتخب الأسترالي إدراك التعادل في ربع الساعة الأخير، إلا أنه لم ينجح في ذلك، ليحصد المانشافت أول 3 نقاط له في البطولة.