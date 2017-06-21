مشاجرات داخل غرفة يوفنتوس في نهائي كارديف

{ روما – وكالات: أشارت تقارير إعلامية إيطالية، إلى وقوع خلافات حادة ومشاجرات داخل غرفة خلع ملابس يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال، الذي خسره الفريق الإيطالي أمام ريال مدريد، وهو ما يفسر التوتر الكبير الذي ظهر على اللاعبين في الشوط الثاني، وتبدل الأداء تماما ومن ثم الخسارة. وكشفت صحيفة لا ستامبا الإيطالية أن شجارين عنيفين اندلعا داخل غرف خلع الملابس، كان ليوناردو بونوتشي طرفا مشتركا فيهما، الأول عندما اتهم زميله باولو ديبالا باللعب بشكل فردي وعدم النظر مطلقا لمصلحة الفريق، وتحدث معه بشكل عصبي للغاية، ولكن ديبالا لم يرد فانتهى الأمر سريعا. وبحسب الصحيفة فإن بونوتشي تشاجر مع زميله أندريا بارزالي، متهما إياه بعدم السيطرة على البرازيلي مارسيلو بالشكل الكافي. ولم يكتف بارزالي بسماع اتهامات زميله، ليرد عليه ويتهمه بأنه سبب الهدف الأول الذي دخل شباك يوفنتوس، وأنه كان قادرا على وضع قدمه ليمنع رونالدو من التسجيل.