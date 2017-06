التعليم العالي بين الواقع والطموح – عبد العظيم عباس نصار

مشكلة التعليم العالي في العراق حالياً لم تكن وليدة اليوم وإنما لها خلفيات متعددة، فهي انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصـادية التي مرّ بها العراق.

فمنذ تأسيس الوزارة سنة 1970 وحتى الآن عقدت مؤتمرات عدة، الهدف منها إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات 1978 1981 ،1987 ،1989، 2007 2009 ،2013 وما تلت من مؤتمرات جميعها لم تحقق نتائج ايجابية، لها تأثير مباشر على تطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي، ومواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي في العالم المتقدم، لأنها لا تملك رؤى علمية واستراتيجية وبحثية ثابتة تحدد مسارات المستقبل الجامعي والتي تدفع بأفكار التطور والتنمية في مجال التعليم وليس الحصول على الشهادة بجميع مسمياتها لحجز المناصب والمواقع الوظيفية المهمة.

ولأن الجامعات هي العمد الذي تستند عليه عملية التقدم والتطور بما ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي جميع مجالات العمل المجتمعي. فالدولة والمجتمع ملزمة بمشاركة الفكر الجامعي في المشورة والتوجيه وتحديد الأهداف المستقبلية للبلد… وهذا لم يحصل بالعراق… فالجامعات غير مستقلة ولا زالت تعمل بالأطر النظرية والتقليدية والمركزية الإدارية وباسلوب التعليم والتعلم التلقين والتي أدخلتها المدرسة السلوكية بداية القرن العشرين لمجموعة من نظريات علماء النفس دون مراعاة حاجة السوق أو دراسة الجدوى أو مستقبل المخرجات… من خلال التوسع بفتح الجامعات والكليات والأقسام المتشابهة… والتي لم تعطِ دورا لأهمية المراكز البحثية العلمية لما لها من تأثيرات ايجابية على سوق العمل، لأنها توفر الفرص وتصنع المستقبل للأجيال من خلال استثمار العقل الجامعي… لكن المراكز البحثية بالجامعات العراقية أصبحت مكاناً للمعاقبين أو الذين توجد لدى مسؤوليهم ملاحظات خاصة فهي غير منتجة لأن العاملين فيها يشعرون بالغبن لعدم وجود مشجعات مهنية وعدم توفير المستلزمات المطلوبة سواء كانت مادية أم مختبرية… رغم أن هيكليتها ونظامها جيد.. ولكن لم يُفعّل.. وزاد الاهتمام بالتعليم والتعلم خلافاً للدول التي تزيد فيها مراكز البحوث على الكليات ولا تزيد بالجامعات العراقية عن 11 بالمئة قياساً للكليات الحكومية والأهلية.وإذا اطلعنا على إحصائيات الوزارة نجد بونا واسعا بين مراكز البحوث العلمية والتعليم والتعلم فالمراكز البحثية لا يتجاوز عددها 46 مركزاً موزعة على التخصصات التالية عدا الشعب..

1-التخصصات الطبية 6

2-التخصصات الهندسية 5

3-العلوم الصرفة 3

4-التخصصات الزراعية 2

5-التخــــــــــــــــــصصات المتداخلة 14

6-التخصصات الإنسانية 16

من هذه الأعداد نرى من أنه لابد أن يكون لها اهتمام كالكليات وأن يكون لها الأولوية في توفير المستلزمات المطلوبة ضمن الاختصاص فمن خلالها يمكن توفير فرص العمل أو أحداث طفرة نوعية بالابتكار والتكنولوجيا أو صناعة القرار بما يخدم المجتمع والدولة فهي أكثر التزاماً بمعايير الاعتمادية والجودة الاكاديمية لأنها تعمل ميدانياً وليس نظرياً أو تلقين… وبامكان الوزارة خلق حالة من التوازن بين التعليم والتعلم والمراكز البحثية لوفرة الكوادر العلمية التخصصية.

وإذ لاحظنا الاهتمام العالمي للمراكز البحثية في جامعات العالم المتقدم نجد أنها تفوق أعداد الكليات كما في جامعة جورج واشنطن أو جامعة اسطنبول التركية القريبة لنا وغيرها.

فعدد مراكز البحوث العالمية 6826 مركزاً بحثياً ضمن 182 دولة موزعة كالتالي:

1-الولايات المتحدة 1780 26,7 بالمئـــــــــــــــــــــة

2-أوروبا الغربية 1420 18,06 بالمــــــــــــئة

3- الصين 426 6,2 بالمئة 4-الهند 286 4,2 بالمئة

5-اليابان 108 1,6 بالمئة

6-البلاد العربية مجتمعة 337 5,7 بالمئة

7-أفريقيا 550 8,6 بالمئة

8-دول آسيا 1197 17,5 بالمئة

9-دول أمريكا الجنوبية 722 10,6 بالمئة

وهذا المسح قامت به مجموعة أمريكية Trausporify ومؤسسة بريطانيةWho Funds You ومركز ادموند للأخلاقيات في جامعة هارفارد Edmand. Sfri center to Ethics. At Harvard وفي ضوء ذلك تم مسح 169 دولة وساهم فيه 9 آلاف شخص بين صحفي وأكاديمي وخبراء وشركات قطاع خاص وكانت النتائج سنة 2014 حيث بينت أن الولايات المتحدة حلّت أولاً وبريطانيا ثانياً.

فمراكز البحوث مصدر لإنتاج الأفكار وليس خزين لجمع المعلومات دون الخروج للواقع العملي فهي قد تخدم الاقتصاد والصناعة والأمن والدفاع والمشاكل الآنية والثقافة… من خلال الابتكار والاختراع أو وضع الحلول العلمية للوصول إلى أهداف معينة تخدم المجتمع ووفق أطر عملية… لذا اهتم العالم الغربي بها لأنها مفتاح التطور والتقدم العلمي. من خلال تقرير اليونسكو نرى أن العراق في مدة ما قبل حرب الخليج عام 1991 كان يملك نظاماً تعليمياً يُعدُّ من فضلى الأنظمة التعليمية… وهذا يدفعنا للانفتاح على العالم الخارجي لأن الوضع الحالي لا يؤهل التعليم العالي لتقديم مخرجات مؤهلة تلبي الاحتياجات المستقبلية وتطور المسار التعليمي بالرصانة العلمية وتركيز مفهوم أخلاقية المهنة لذا فإن الأمر يتطلب إصلاحا شاملا بتغير البيئة الجامعية التقليدية وإشاعة فكرة أهمية البحوث العلمية وإصدار قوانين تشريعية تنظم العلاقة بين الطالب والتدريسي والإدارة الجامعية، واختيار المتلقي ضمن قواعد معينة ومنظومة تعليمية جاذبة تدخل عنصر التنافس فيها فالمشكلات والأزمات والمعضلات لها علاقة بتطور المجتمع والدولة فالمجتمعات المتطورة تنحصر بها المشاكل، والبحوث العلمية تستطيع تشخيص السبب والمسبب وتصل للحقيقة، وما يعانيه العراق حالياً بإمكان المراكز البحثية من إيجاد الحلول له من خلال إعداد البحوث التي ترسم خارطة طريق تعتمد الأسس الرصينة في دراسة المشاكل ووضع العلاجات الناجعة لها إن حسنت النيات.

ومراكز البحوث العالمية تعتمد أفكار المركز لتحقيق أهداف استراتيجية أو وضع حلول لمشاكل آنية أو تقديم المشورة أو تحديد أسباب الفشل في موضوع معين… فالامارات مثلاً لديها هيئة تسمى هيئة الحكماء تجتمع كل ثلاثة أشهر تظم كبار العلماء والخبراء في العالم مهمتها تحديد الأطر المستقبلية للتطوير ومناقشة مشكلة معينة لوضع الحلول لها.

والدولة العراقية لا تعير أهمية لمراكز البحوث ولم نسمع بأنها تبنت بحوث علمية أدخلتها حيز التنفيذ أو نفذت… ونأمل من الوزارة الحالية التي بدأت بعملية الإصلاح من أعلى الهرم نزولاً لمفاصلها التعليمية والإدارية بما فيها الإدارات العليا وعلى الرغم من سيرها البطيء إلاّ أنها ستحقق نتائج ايجابية لأنها انبثقت من رحم التعليم العالي والبحث العلمي ولأنها تحمل المواصفات المطلوبة لما يسمى بالتكنوقراط فهي لديها تشخيص الداء والدواء وسوف تجابه بمطالبات كثيرة ومتنوعة تنافي عملها والتي يكون ظاهرها السعي لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وباطنها يحمل أجندة سياسية تحمل صفة الشخصنة كالاستثناءات أو العبور أو الدور الثالث أو الاعادة أو القبول المفتوح للدراسات العليا أو التعيين أو النقل خلاف الضوابط… وغيرها مما يربك عمل التعليم العالي ويخلق ردود أفعال سلبية تنعكس على من يتصدر الوزارة ناهيك من تأثيرها على العملية التعليمية بذاتها ومخرجاتها ومهنية العمل الجامعي ورصانته التي يجب أن لا تخالف الأطر الجامعية والجدوى المحسوبة علمياً بجميع المخرجات.

وإذا لاحظنا تصريحات السياسيين التي سبقت عمل الوزارة من نواب وغيرهم كان الهدف منها أن يكون لها صدى على قراراتها من خلال التشكيك بالقدرات العلمية والإدارية لإمكانات لها خلفية تاريخية في هذا المجال وكان هدفها التدخل وجعل الجامعات منبراً للدعايات الحزبية والسياسية… ولكن قوة القرار والموقف الصلب أفضح تلك التدخلات وأسكت هذه الأصوات ولم تتمكن من تحقيق غاياتها… فراحت تفتعل أزمات أو تعلن عن سلبيات لا وجود لها وإن وجدت فهي لم تكن نتاج الاستيزار الحالي..

إن الوزارة الحالية اجتازت هذه الأزمة بنجاح وبدأت باتخاذ قرارات جريئة بالإصلاح الإداري والعلمي ولم تسمح بالاختيار السياسي للقيادات الجامعية..

ولكن هناك ملاحظات نرى الوقوف عندها ووضع الحلول والضوابط التي تعالجها لتكون رافداً لعملية الإصلاح.

مجالس الجامعات

المعروف أن مجالس الجامعات هي الهيئات العليا باتخاذ القرارات المهمة وتوسيعها عملية تدخل ضمن النطاق المجتمعي لذا فإن ضم رؤساء الغرف التجارية والصناعية والجمعيات والنقابات المهنية ذات الصلة بالعمل الجامعي نقابة الأطباء – نقابة المهندسين – نقابة المحامين… الخ كاستشاريين أو دائميين وفق ضوابط تعد مسبقاً لها مساس مباشر بالمخرجات الهدف منها مد جسور المعرفة والتعاون لمعرفة السلبيات والايجابيات لخلق الثقة المفقودة بين سوق العمل والجامعات لمعرفة حقيقة الاحتياج الفعلي وفق مسح حقيقي شامل يساعد الجهات المعنية في تحديد البرامج المستقبلية والاستراتيجية التعليمية التي لها علاقة بخدمة المجتمع وعملية التنمية لتقديم مخرجات مؤهلة تساهم في البناء.

المناقشات العلمية

المناقشات العلمية للرسائل والأطاريح الجامعية ما هي إلاّ استعراض أكثر من طبيعتها العلمية كما أن هيئة المناقشات رهينة للمجاملات بين رؤساء الأقسام والمشرفين الهدف منها تعزيز مكانة مسؤول القسم أو المشرف فهي غير مبرمجة ولا يتم توزيعها بشكل استحقاق علمي فترى غير الاختصاص يناقش وصاحب الاختصاص مركون جانباً والمناقش الجيد غير مرغوب فيه فبعض التدريسيين يناقش بالسنة الواحدة أكثر من خمس رسائل أو أطاريح ويتبجح بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي في حين المناقشة بمجلس علمي تقويمي يحدد امكانية الطالب العلمية والبحثية وتبرز جهوده وأثر المشرف المفروض بالمناقش أن يكون قارئاً وباحثاً يلمّ بجميع نواحي الموضوع البحثي الذي يناقشه وغير متأثر بعلاقته الشخصية احتراماً لمن دعاه… وأعتقد إن هذا الأمر كان السبب في تدني وركاكة بعض الرسائل والأطاريح التي لا تخدم الهدف العلمي فيها… وعليه نقترح أن تكون المناقشات سرية كما في الجامعات البريطانية… وأن يكون الاختصاص الزاماً بالمناقشات والإشراف على الرسائل والأطاريح على أن يتم توزيع الاشراف، المناقشات، الخبرة العلمية وفق جدول يعد مسبقاً ولسنة دراسية واحدة.

البحوث العلمية:

هذا الموضوع مهم جداً لأن له علاقة بحداثة العمل الأكاديمي لغرض السيطرة على السرقات العلمية يجب أن يكون المسؤول عن الاستلال من ذوي الاختصاص الدقيق والزام الباحثين الاشتراك بدورات في اللغات الحية بما فيهم الطلبة حتى نحد من التجاوز على جهود الآخرين.. لأن بالامكان الاستفادة من اللغة الثانية من خلال واستخدامها ليس فقط للتخاطب وإنما لعقد الندوات والاتصال المباشر بالعالم الخارجي عبر الانترنت والمحادثات المباشرة مع المختصين في مجال الاختصاص لترصين البحوث، والكشف عن السرقات العلمية وبخاصة الترجمة المباشرة لبعض البحوث من اللغات الأصلية إلى اللغة العربية وتقديمها كبحوث شخصية.

حملة الماجستير

يشكل حملة الماجستير نسبة 60 – 70 بالمئة من الموجود الفعلي لحلقات التعليم في الجامعات العراقية ويمكن للوزارة تهيأة خطة لهؤلاء بالسماح لهم إكمال الدكتوراه في ضوء نسبة المحالين على التقاعد من الجامعات من حملة الدكتوراه أو التاركين لعملهم والمتقاعدين والمتوفين منهم لوجود الشاغر.. والاستفادة منهم للأعمال الإدارية والمختبرات والمراكز والكليات بالجامعات أو الدوائر الأخرى. وادخالهم دورات تأهيلية لعملية التعليم والتعلم أو رفد المراكز لتشجيع ذوي الابتكار والاختراع لأن الجامعات لا تنقصها العقول المبدعة وإنما ينقصها الدعم المادي والمعنوي الحكومي فيمكنهم متابعة المستجدات العالمية بزيادة الدورات التأهيلية التي تبدأ من آخر ما وصل إليه العلم.

المناصب الإدارية

الوزارة اتخذت القرار الصائب بأن سمحت للجميع وفق معايير معينة تتطلب الخبرة الإدارية ولكن عليها تحديد نوعية الشخصية الإدارية التي تصلح أن تقود وتتحلى باخلاقية الإدارة والمهنية من خلال تحديد المدة الزمنية للمنصب ولكن ما مصير من أمضى أكثر من المدة المقررة للمنصب ولم تسجل عليه ملاحظة مهمة مع الاهتمام بتحديد خلفية وشخصية القائد الإدارية فبعض رؤساء الجامعات يحمل صفتين رئيس جامعة وعميد أو عميد ورئيس قسم يخالف الاختصاص مع توفر الكادر الاكاديمي ولسنين عدة. هذا مخالفة للضوابط ولا تتسم بالحرص…

المناهج العلمية

المناهج العلمية الحالية لا تتلائم وتطورات العصر لقلة المختبرات والمكتبات والتعليم العالي عبارة عن دراسة مع خبرات متجمعة ومدخلات ومتابعة آخر ما توصل إليه العلم… على أن يتم تشجيع الجامعات بعقد اتفاقيات مع الجامعات العالمية المعروفة برصانتها وامكانياتها التطويرية مما له من مردود جيد يساعد في دفع عملية التنمية بالبلد نحو أهدافها وتحديث المناهج يجب أن يكون مستمراً وليس لمرحلة معينة… وبالامكان نقل مفردات أو مقررات أو هيكلية ومناهج لجامعات معروفة وضمن كليات مناظرة يحقق طموح الوزارة من الاستفادة من هذه المناهج دون تشكيل لجان مركزية والأخذ بها تدريجياً كما هو الحال بنجاح تجربة كلية طب الكوفة مع مناهج ونظام الكلية الطبية في جامعة ليستر البريطانية والتي نجحت علمياً لطلبة كلية الطب.. حيث اختزلنا عدد التدريسيين مع اختزال المواضيع للدراسات الإنسانية المحلية التي تتطلب المرحلة وباسلوب متطور يبتعد عن التلقين نسبياً وتحديد المناهج ابتداءً من حيث التطور والأفكاــــر العالمية الحديثة حصراً.

الجامعات والكليات الأهلية

استبشرنا خيراً بصدور قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 والذي يحتوي على 58 مادة من خلال نصوصه القانونية والتأكيد على الدرجة العلمية رغم فهمنا أنه فرض لسلطة للكليات الأهلية لمركزيتها اتجاه التدريسيين حيث كان اغلبه نسخة مكررة من أنظمة وزارة التعليم العالي وحدد القانون طبيعة وعمل الجامعات والكليات الأهلية إلاّ أن القانون أغفل علاقة الفاعل الأول بالعملية العلمية وهو التدريسي حيث لم يبين حجم العلاقة بينه وبين المستثمر أو الممول أو المؤسس أو المشرف على الكلية وأصبح التدريسي تحت رحمة هؤلاء دون حصانة تحميه من التعسف والتأثير لأن الوزارة لم تصدر التعليمات التي تمنع المذكورين من التدخل في عمل التدريسيين من خلال التهديد بانهاء العقود أو خلق مبررات للابعاد…

وهذا ما يحدث دائماً وأن الفقرات الواردة فيه والمطلوب من الكليات والجامعات القيام بها لم تنفـــــــذ فعلاً لعدم متابعة الوزارة.

في حين أن الجامعات الأهلية في الدول الأوربية وغيرها تفوق الجامعات الحكومية بالرصانة العلمية وجودة المخرجات وتقييم الأكاديمي على ضوء ما ينتجه من علوم معرفية أو تقنية متنوعة لأن هناك ضوابط ثابتة تحدد العلاقة بين الجامعة والقائم بالعملية التعليمية..

فهل تقوم وزارتنا بتحديد الضوابط لتمنع الاشكاليات هذه وتجعل من الكليات والجامعات الأهلية تتفوق على التعليم الحكومي بالرصانة العلمية رغم اعتقادنا بوجود البعض منها ابتدأ بخطوات مقبولة.. أن وضع ضوابط وتشريع لحصانة التدريسي بالكليات الأهلية لحمايته من التعسف… الذي هو أحد أسباب ضعف الرصانة العلمية فمن خلال ذلك يمكن لنا إحداث طفرة نوعية للكليات المذكــــورة عند توفر الحصانة تلك.

الالقاب العلمية

اللقب العلمي له قيمته واحترامه وضوابطه وهو لم يأتِ من فراغ، فهو مشتركات العالم الجامعي ولم تنفرد جامعة بوضع ألقاب خارج السياق العام، عدا بعض الحالات التي تتغير فيها المدة الزمنية لمنح اللقب أو تحدد البحوث زيادة أو نقصانا عن الجامعات العراقية ووفق معايير علمية موثقة أو ما يقدمه الأكاديمي من منتج أو شرط وجود الشاغر.

فمثلاً لقب الأستاذ وما يعرف عالمياً Professor فهذا اللقب بالعراق يشترك فيه أكثر من 30 بالمئة من الشعب العراقي أن يحمله أصحاب المهن الموظفون السياسيون، الوزراء النواب وأصبح في متناول الجميع… فهل فكرت الوزارة باسم بديل يحفظ للأكاديمي قيمته العلمية التي تفانى للحصول عليها؟.

ولقب دكتوراه أغلب مخرجات المجموعة الطبية ممن يحمل شهادة البكالوريوس يقلب بدكتور ولم تحرك الوزارة ساكناً لوضع الحلول لهذه الأمور فمصر والكويت وبلدان المغرب العربي استطاعت أن تمنح اللقب حسب الاستحقاق العلمي ولم تسمح للآخرين بحمله دون الدرجة العلمية المسموح بها وفق السياقات المعتمدة..

الواقع يؤكد أن أغلب القرارات الجامعية لم تصدر من الجامعيين أصحاب المصلحة الحقيقية التي عاشت في بيئة تشخص مدخلات ومخرجات التعليم العالي وإنما تصدر من الجهات العليا سواء كانت تنفيذية أم تشريعية والتي لا تعتمد الدراسات الميدانية وتتحرى المتطلبات والعوامل التي تمكن التعليم العالي من النهوض والاسهام في اعمار العراق.. وهذا يبين التأثير السياسي أو سياسة الدولة تجاه الوزارة حتى أن بعض الجهات التشريعية تدخلت في نتائج الطلبة من خلال إضافة تقييمات على النتائج والتوسع بالقبول.. مما أضعف الرصانة العلمية لأغراض سياسية تخدم الشخصنة.

والمفروض بهذه الجهات المطالبة بزيادة التخصيصات المالية وزيادة البعثات وتوسيع أبنية الجامعات وتوفير المستلزمات والعمل على تدريب الأساتذة والطلبة عند مناقشة الميزانية العامة وإصدار تشريع بالحماية القانونية والحصانة للأكاديميين وعدم التدخل في شؤون الجامعات لتهيئة مناخ للعقول الجامعية للإبداع ومتابعة التطور العالمي لبناء رصانة حديثة برؤى معمقة وجدية لجامعتنا.

ونطمح من الوزارة أن تغلق الأبواب لكل خرق مخالف للأنظمة والتعليمات وأن تستمر بالإصلاح الشامل وخلق جسور التواصل بين الجامعات العالمية وتشكيلاتها التي تشكل إدارة الجودة الشاملة أساساً لعملها والتي تساعد على دخولها المجال العالمي بمهارات تطبيقية عالية ومهنية ونأمل أن يتواكب إصلاح البنية التحتية مع الإصلاح القانوني لجميع مفاصل الوزارة وأن تحمل الجامعات صفة الاستقلال وبإشراف الوزارة لتنشأ جامعات منتجة تعتمد التمويل الذاتي بإدخالها التنافسي لسوق العمل…

مع تحديد المواصفات المطلوبة للقيادات الجامعية وفق أسس تعتمدها… وبهذا يمكن أن تحقق طموحنا لمهارات سلوكية ومستوى علمي راقي ومتميز يتناغم والمساحة العالمية للتطور والحداثة..

وما ذكر من سلبيات لا يعني أن منظومة التعليم العالي قاصرة كلياً وإنما هناك ملاكات وعقول علمية متفوقة عملت جادة من أجل أن تتبوأ جامعتنا الريادة والقيادة العلمية في الشرق الأوسط.