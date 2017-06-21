المخرج العراقي في التلفزيون السويدي فراس رزاق لـ (الزمان): أعشق بغداد الماضي لأن حاضرها مؤلم

العراقيون مبدعون أينما يذهبون ويرفعون أسم وطنهم عاليا في دول المهجر ومن هؤلاء العراقي المغترب الشاب فراس رزاق الذي يمتلك عدة مواهب . جاء الى السويد قبل 25 عاما وقرر أن يجعل له أسما مميزا ويكون لعمله بصمة رائعة يفتخر فيها أينما يكون.. عمل في دبي والدنمارك وأمريكا لكنه مثل الطير يعود دائما الى عشه في التلفزيون السويدي

. مراسل الزمان علي كاظم التقى بالمخرج والشاعر والمصور المغترب فراس رزاق وكان هذا اللقاء معه

أهلا وسهلا استاذ فراس

اهلا بك استاذ علي وكل الشكر لجريدة الزمان على هذا اللقاء

سؤالي الاول . حدثنا عن مشوارك في السويد كيف أبتدأ

– عام 92 وصلت للسويد كان عمري في وقتها 19 سنة وبدأت دراستي هنا من الصفر وأنهيت المرحلة الأولية والمتوسطة ومن ثم الإعدادية وبعدها دخلت الجامعة في مدينة فالون وحصلت على بكالوريوس في الانتاج الفني ” تصوير . مونتاج ، اخراج

{ كيف بدأت العمل في التلفزيون السويدي

– بعد تخرجي وحصولي على شهادة البكالوريوس في الانتاج الفني ذهبت لهم بمفردي دون أن يطلبوا مني ذلك أو وجود اعلان مسبق منهم أنا قررت الذهاب لهم وطلبت منهم العمل ! فقالوا لايوجد لدينا الان عمل لكن نستطيع ان نختبرك لمدة شهرين فوافقت على ذلك وبعد فترة من عملي معهم اقتنعوا بما قدمته وتم تعييني في التلفزيون السويدي القناة الرابعة وبقيت معهم لمدة ستة أشهر

{ ما قصة ذهابك الى دبي والعمل هناك

– بعد أن اصبحت لدي الخبرة في العمل جاءني عقد عمل في دبي وانت تعلم ان دبي حلم كل أنسان أن يعمل فيها فذهبت للعمل في شركة دندنة لصاحبها الاستاذ كريم عاشور وهو أنسان رائع لكني لم أستطع ان أتأقلم مع الحياة في دبي التي اعتبرها الضارة النافعة فسرعان ماعدت الى وطني الثاني السويد والحمد الله تجربة لن تتكرر في دبي مرة ثانية

{ حدثني عن تجربتك في امريكا وكيف ذهبت هناك

– بعد عودتي من دبي حصلت على فرصة عمل مع شركة أنتاج تلفزيوني في الدنمارك وبدأت العمل معها وكان عملي ممبزا فيها فطلب مدير الشركة أن اعمل في مكتبهم بواشنطن وهذه كانت تجربة جديدة وناجحة . بقيت سنتين من عام 2006 الى عام 2008 !! وهناك عملت عدة لقاءات مع بعض السياسيين الأمريكان ابرزهم الرئيس اوباما عندما كان عضوا في الكونغرس الامريكي وكذلك هيلاري كلنتون وبصراحة فترة عملي في امريكا ساعدتني كثيرا فيما بعد واصبحت لدي خبرة كثيرا في المجال الإعلامي والإخراج

{ كانت لديك تجربة عمل مع المخرج السويدي ” بهرانك ميري “

– نعم بعد عودتي من امريكا التقيت بالمخرج ميري وهو من أصول إيرانية وبدأت العمل معه في شركته الخاصة للإنتاج الفني وكان العمل معه يختلف عن كل أعمالي السابقة أذ يتطلب أن تكون متعدد المواهب والمهام المختلفة التي تناط لك . عملت معه في مجال التصوير . وايضا عملت مع شباب المؤسسة التابعة له وقدمت لهم ورشات عمل في الإخراج وإنتاج الأفلام القصيرة للشـــــــباب ..

كانت تجربة ناجحة للغاية حيث أسسنا احدى اكبر المؤسسات في مقاطعة سكونة وتعني ” جنوب السويد ” وكانت مهمتي التواصل مع أكثر من عشرين جمعية عربية واجنبية وسويدية واستطعت أن نقارب بافكار هذه الجمعيات وعملها الذي يَصْب في النهاية لخدمة كل من يعيش على ارض السويد

{ سمعت انك كتبت اغنية شاركت في اهم مهرجان ثقافي في أوربا والسويد

– كتبت أكثر من اغنية للمخرج ميري لكن أهمها كانت أغنية ” يلا دانسا سوا ” التي شاركت بأهم مهرجان غنائي في السويد واوربا وهو مهرجان ” مولدي فستي الن ” ولاقت صدى واسعا جدا في السويد واوربا

{ متى عدت للتلفزيون السويدي

– بعد ثلاث سنوات من العمل الناجح مع المخرج بهران توقفت شركته بسبب ظروف اقتصادية فلهذا عدت الى التلفزيون السويدي مرة اخرى كمراسل ومخرج في قسم الاخبار ومسؤول عن العلاقات العامة في مقاطعة جنوب السويد

{ هل كتبت أغاني للأطفال

– نعم كتبت اغنية ” حلم الاطفال ” لحن الفنان العراقي عبد البدران وقام بغنائها مجموعة أطفال من الجالية العراقية . وايضا كتبت أغنيتين لمنتخب العراق لحنها المبدع صفاء الحوزي وهما اغنية ” منتخبنا العب العب ” غناء المطرب احمد الصياد . وأغنية ” العب يابو الغيرة . غناء كاظم الرسام .

{ اين شعرك من الأغاني العاطفية

– كتبت اغنية عاطفية ” أين أنتٍ الان مني ” ألحان المبدع حسين البصري وغناء صباح اللامي . وهناك عدة أغاني مع شباب الامارات ومع فرقة مسك الكويتية

{ أين العراق في غربتك

– أكيد العراق وطني وفيه ولدت وعشت في بغداد اجمل طفولة بصحبة الاصدقاء لكني بصراحة لا اشتاق للعراق الحاضر المؤلم والمحزن في كل تفاصيله ؟؟ انا اشتاق لعراق الماضي عندما كان الجار يسأل عن جاره والصديق يقف مع صديقه في الشدة ، ابحث عن عراق الامن والامان لا عراق التفجيرات والمفخخات وسقوط الأبرياء

{ هل توقف طموحك بعد أن عملت مخرجا وشاعرا ومصورا

– طموحي بلا حدود والان انا في بداية طريقي ولدي الكثير من الأمنيات والأعمال المؤجلة وانتظر الفرصة لتحقيق ما يدور في بالي من أفكار احتاج بعض الوقت لتحقيقها

{ ما قصة اللقاء الذي أجراه التلفزيون السويدي مع الشاعر العراقي المبدع أدهم عادل

– من ضمن برامج التلفزيون السويدي فقرة عنوانها ” الثقافة في الدول التي فيها حروب ومخاطر أمنية وكان العراق من ضمن هذه الدول التي يزورها التلفزيون وبما اني عراقي طلب مني المدير ترشيح شخصية عراقية يلتقونها في بغداد عندما يذهبون هناك فرشحت الشاعر الشاب والمبدع أدهم عادل بالرغم اني لا اعرفه ولم التقه لكني قرأت شعره وأعجبت به ، وقد ذهبوا الى العراق والتقوا به وتحدث فيها عن بغداد والشعر والثقافة وكيف قصائده تحكي الوضع المأسوي في العراق وسيعرض البرنامج خلال هذه الايام في التلفزيون السويدي

{ كيف تقضي وقتك في السويد

– هنا الحياة منظمة والوقت ثمين فلهذا اكثر من عشرة ساعات أقضيها في التلفزيون السويدي واهتم بعائلتي واحرص على توفير كل الأجواء الملائمة لهم وزيارة بعض الاصدقاء . على العموم الوقت يذهب هنا بسرعة خاصة ايّام الشتاء ونحمد الله ونشكره على كل حال

كلمة اخيرة

بداية أشكرك جدا على هذا اللقاء واشكر جريدة الزمان وأتمنى لوطني العراق كل الخير وان يسوده الامن والامان وتعود بغداد دار السلام حقـا وليس بالاسم فقط.