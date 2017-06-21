الفنانة ميلاد سري لـ (الزمان): المسؤولون يحاولون إسقاط الفن والثقافة لكن بدون جدوى

حوار – علي كاظم

فنانة تركت بصمة الإبداع في كل أعمالها الفنية التي شاركت فيها . أحبها الجمهور في مسلسل دار دور ومازلت اتذكر ولدي حسن وحسين عندما كنا في سوريا ينتظرونها مع قاسم الملاك بفارغ الصبر لايفارقان التلفزيون أبدا ، ملامحها تدل على طيبة قلبها وتواضعها ، اليوم هي بلا عمل حال معظم الفنانين العراقيين بعد ان اغلقت وزارة المالية ابوابها بوجه الصرف المالي لإنتاج الاعمال الفنية بحجة التقشف رغم وعود رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة . عندما طلبت أجراء لقاء صحفي معها لم تتأخر في الرد قالت تدلل استاذ اني حاضرة في اي وقت وكان هذا اللقاء المميز مع الفنانة ميلاد سري

{ كيف كانت بدايتكٍ مع الفن

– بدايتي كانت بالتسعينات من خلال موديل اعلان وفرقة استعراضية وعارضة أزياء ومن ثم استهواني الفن ودخلت عالم التمثيل

{ قرأت لكٍ أكثر من لقاء صحفي تقولين انا ممثلة الاغراء الاولى هل تعتزين بهذا اللقب

– تقول ردا على سؤالي ” ليش عدنه اغراء بالعراق ” لايوجد لدينا أغراء وانما نوع من الجرأة بالاداء والتمثيل وأنا أجرأ ممثلة فعلا ونجحت في كل أعمالي بعيدا عن الاسفاف والذوق العام حافظت على شخصيتي بحيث جعلت المشاهد يحترم أعمالي الفنية وأن كان هناك البعض يعتبر الجرأة في الأداء شيئا سيّئا وهذا مفهوم غير صحيح لان الفن مرآة عاكسة للحياة

{ الكثير من ادوار البطولة كانت من الفنان قاسم الملاك هل تعتقدين كُنتُم ثنائيا ناجحا

– الفنان قاسم الملاك قامة فنية كبيرة وله بصمة واضحة على الفن العراقي وكل فنان يتمنى ان يقف معه والحمد الله كنا ثنائيا رائعا وجميلا تفاعل الجمهور معنا كثيرا لأننا كنا صادقين في الاداء وسعيدة جدا بالعمل معه

{ منذ فترة لم نر لكٍ اعمالا فنية جديدة ما السبب

– منذ ثلاث سنوات ونحن بلا عمل لم نقدم اي عمل درامي بحجة عدم وجود المال الكافي للأعمال الفنية . رئيس الوزراء وجه المالية بصرف الأموال لنا والمالية ترفض صرف اي مبلغ وبقينا نحن الفنانين بلا عمل ونعيش على رواتبنا الضئيلة وأخشى أن يأتي يوم ويقولون لنا ” اخرجوا من المسرح الوطني لانه ليس لكم

{ أين تجد الفنانة ميلاد سري نفسها في المسرح أم التلفزيون مع ذكر الأسباب

– أكيد اجد نفسي في المسرح لانه عالم ثاني ولايستطيع أي ممثل ان يقف على خشبة المسرح ويبدع . أنا أكون قوية على خشبة المسرح وأحب مواجهة الجمهور من خلال أعمالي الجادة التي اقدمها مع عمالقة الفن العراقي

{ الفن رسالة إنسانية هل تعتقدين ان الفنان العراقي استطاع توصيل هذه الرسالة

– الحمد الله الفنان العراقي أوصل الرسالة الانسانية للفن ! لكن مع الأسف الدولة والمسؤولين يحاولون إسقاط الفن والثقافة والفنانين لكن هذا لن يحصل أن شاء الله لأننا متمسكون بالفن رغم كل الظروف والمصاعب التي تواجهنا يوميا وبقينا نقدم اعمالا مسرحية تدينهم ونذكرهم اليوم لهم ولكن الغد لنا

{ كيف ترى الفنانة ميلاد سري الدراما العراقية في شهر رمضان حيث الكثير انتقد الاعمال التي تعرض حاليا

– الدراما غابت منذ عام 2014 ولم تعد هناك اعمال بالمستوى المطلوب مع الأسف والسبب هناك من جعل مصلحته فوق كل شي . الشعب العراقي كان ينتظر اعمالنا في رمضان ولم يجد شيئا يستحق المشاهدة

{ هل تفكر ميلاد سري الاشتراك في عمل فني سواء كان خليجيا ام مصريا في المستقبل اذا عرض عليكٍ

– اذا قدم لي عمل عربي أو خليجي بالتاكيد أوافق وأتمنى ذلك

{ حكمة تؤمنين بها لكنكٍ لا تطبيقها في حياتك

– عقلك برأسك تعرف خلاصك

{ رأيك بالأسماء التالية

قاسم الملاك.. أب جميل

. فارس طعمة التميمي .. مخرج جميل ورائع

سناء عبد الرحمن .. عملت معها عدة اعمال فنانة هادئة

هند كامل .. راقية جدا بدايتي معها في اعمال قناة الديار مكي عوّاد .. لم اتعامل معه أبدا اختفى ولم أره

{ ماهي ابرز اعمالك الفنية خلال مشوارك الفني

– كل أعمالي ممتعة ولها طعم خاص لكني اعتز بعملين هما مسلسل دار دور ومسلسل أمطار النار

{ من هو الممثل الذي يجعلك تبتسمين عندما تشاهدين أعماله

– الفنان أحسان دعدوش والفنان ماجد ياسين

{ هناك من يقول أن سبب انتكاسة الفن العراقي هو وجود الطارئين والدخلاء هل هذا صحيح

– الدخلاء موجودون منذ زمن ودخلوا في مجالات ليس من اختصاصهم وفقط يفكرون في مصالحهم الضيقة فلهذا حصلت الانتكاسة التي حلت على الفنانين والدراما

{ رغم قدرة الفنان العراقي على الإبداع لكنه اقتصر محليا ولم ياخذ شهرة عربيا ما السبب

– عزيزي استاذ علي كيف يشتهر الفنان العراقي واعماله ليس لها تسويق خارجي وأعمالنا حصريا داخل العراق فقط لانها تتحدث عن صدام والبعثيين والأحزاب والمقابر فكيف يكون تسويق لهذه الاعمال !! اعمالنا باتت فقط سرقة وتسقيط فلا يوجد احد يشتريها . لو كان هناك تسويق لاعمال جيدة لكنا الأفضل من الدول العربية الاخرى

{ هل أنتٍ مع الفنان الذي يتبوأ مركز أداري ويترك مهنة التمثيل وهناك من يقول انه يتغير على زملائه

– أنا ضد الفنان من أن يتبوأ مركز أداري طبعا ليس الجميع لكن اتمنى أن يبقى فقط فنان يمارس فنه أفضل كثيرا وحتى يتجنب الاقاويل الاخرى.

{ هل تتابعين كرة القدم وأي فريق تشجعين

– نعم اتابع كرة القدم وأشجع النوارس فريق الزوراء وكذلك أشجع الملوك ريال مدريد يعني أعشق اصحاب الفانيلة البيضاء

{ موقف طريف او محرج تعرضتٍ له خلال مشوارك الفني

– الكثير من المواقف حصلت معي منها كنت في احد الاسواق وجاءتني أمراة جميلة وطلبت أن تلتقط صورة وكنت أظن معها فقالت الصورة ليس لي وانما لزوجي المعجب فقلت لها اوكي تعالي أنتٍ أيضا معنا قالت لا يرضى يريد وحده معك بالصورة وهددني بالطلاق أذا أقف معكم ويقول ” أنتٍ يومية بالبيت وياية ” والكثير من المواقف الطريقة حدثت معي

{ مطرب ومطربة تسمعهم ميلاد سري

– استمع لوردة الجزائرية . شيرين . كاظم الساهر

{ هل حققتٍ كل امنياتكٍ في الفن ام مازال هناك الكثير من الأماني

– أنا لم أحقق شيئا حتى الان طموحي أكبر بكثير وهناك أمنيات لم أحققها لكني راضية عما قدمته حتى الان . لدي جمهور رائع يحبني ويحترمني وهذه نعمة من الله

{ كلمة اخيرة لكٍ ماذا تقولين فيها

شكرا لجريدة الزمان الموقرة على هذا اللقاء والشكر موصوف لك صديقي الاستاذ علي كاظم على حوارك الجميل وأن شاء الله أكون مقصرت معك بالحديث وأتمنى لك الإبداع والتفوق في عملك الصحفي