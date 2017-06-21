صراع المؤجلات : الميناء يهزم الوسط ويتقدم رابعاً و3 مباريات الأسبوع المقبل

الجوية والطلاب في الشعب والنجف تضّيف الزوراء اليوم

الناصرية – باسم الركابي

حقق فريق الميناء البصري فوزا مهما بتغلبه على نفط الوسط بهدف اللاعب المحترف احمد ياسر د33 من وقت المباراة التي جرت في البصرة مقدمة من الدور السادس عشر من المرحلة الثانية وبهذه النتيجة تقدم الميناء للموقع الرابع رافعا رصيده الى 55 نقطة فيما تجمد رصيد الوسط 58 في المركز الثالث

وتشكل النتيجة تحدد لمهمة الوسط في الاستمرار في المنافسة ضمن المواقع الثلاثة الاولى في ظل تصاعد الصراع ورغبة الجوية في التقدم احد المستفيدين من النتيجة كما هو الحال للنفط والشرطة

وبدا الميناء الذي كان يبحث عن الفوز بقيادة المدرب غازي فهدالذي يكون قد حقق النتيجة التي تجاوز فيها نكسة الزوراء وعثرة الجوية قبل ان يضيف ثلاث نقاط لرصيده في اداء اتسم بالفاعلية الهجومية التي تصاعدت مع مرور الوقت واستمر ضاغطا مستغلا ارتباك الوسط وانكماشه ما دعم جهوداصحاب الارض التي اثمرت من تسجيل هدف التقدم والحسم والمباراة قبل ان تفشل مساع هاتف شمران في تغير النتيجة وتحقيق التعادل على الاقل رغم وجود الاسماء المعروفة في تشكيل الفريق التي تاثرت بالهدف الذي زاد من جهودلاعبي الميناء الذين حافظوا على مستوى الاداء واللعب بخطوط زادت نشاطا بفضل السيطرة التي كاد ان يعزز هدفه في ظل السيطرة النسبية والوصول الى منطقة الوسط بثقة عالية في وقت غابت جهود اللاعبين الفردية التي تأثرت بضغط المضيف الذي قدم مباراة استحق فيها الفوز الذي اسعد الانصار لانه خدم جهود الفريق في التقدم للموقع المذكور والعمل على تعزيزه فيما تضرر الوسط من النتيجة بعدما حاول تجنب الخسارة لانه سيكون امام مهمة غاية في الصعوبة امام الشرطة الثلاثاء المقبل وهو الذي كان قد خسر المباراة الاولى في الموسم من الشرطة في النجف وسيكون امام الاختبار الحقيقي الذي سيهتم به ناظم شاكر امام اللعب بخيار الفوز وىن غير ذلك قدتتغير الامور بوجه الفريق الساعي للصدارة

مباريات اليوم

تتواصل اليوم الخميس المباريات المؤجلة عندما تقام مباراتين الاولى في ملعب النجف بين صاحب الضيافة والزوراء وفي الشعب اللقاء الجماهيري بين الجوية والطلاب على ان تجري الثلاثاء المقبل السابع والعشرين مباراتين الاولى بين الشرطة ونفط الوسط والاخرى بين الجوية وكربلاء فيما تجري الاربعاء المقبل حينما يضيف البحري الزوراء

اهمية المباريات

وتظهر اهمية المباريات من فريق لاخر خصوصا مع الجوية الذي يسعى الى استثمار مباراتيه الخمس المتبقية للمرور للصدارة التي يبحث في ظل جهود اللاعبين والتشكيل المتكامل وحالة الاستقرار التي تدفع اللاعبين الى لم تقديم المستوى المطلوب في شكلت تشكل التحدي للفريق الذي يخطط لدعم موقفه الرابع في سلم الترتيب من خلال تسخير قدرات عناصره التي تدرك حجم المهمة امام تحقيق هدف المشاركة حيث لقب الدوري

مهمة الجوية

ويدخل الجوية الملعب وكله امل في تخطي الطلاب في مهمة لم تكن سهله امام التطور الذي احدثه المدرب حبيب جعفر والعمل على تحقيق الفوز والخروج بكل فوائد اللقاء الذي يكون باسم قاسم قداعد له لاهميته فنيا من خلال وضع الطلاب المختلف اليوم وللحصول على كامل العلامات امام مهمة التقدم من مباراة لاخرى عبر تحقيق النتائج المطلوبة التي ينتظرها جمهوره في ان يقدم الفريق ما عليه لاهميتة الاختبار الحقيقي امام قوة الطلاب التي اختلفت على يد المدرب الثالث ودواع الفوز على الجوية النتيجة المثيرة التي ستعزز من جهود للمدرب في اول مهمة تدريبية مع فريقه والتي ستكون الممر لرغبة الاستمرار في التدريب بعد النجاح في اللعب بعدما استفاد جعفر من العمل مع المنتخبات الوطنية وفترة اللعب ما يمكنه في قيادة الفريق نحو استعادة دوره في المنافسة التي تراجع فيها كثيرا

ظروف مختلفة

وسيدخل الفريقان المباراة في ظروف مختلفة حيث الجوية في الموقع الرابع 54 نقطة وفي وضع فني طبيعي ويعتمد على تشكيلة متكاملة يغيب عنها اللاعب حمادي احمد في وقت يحتل الطلاب موقع متاخر في السلم حيث التاسع والسعي الى تغيره من خلال نتيجة الفوز اليوم التي تمنحه موقعي الامانة والنجف ويظهر الجوية بالحالة الافضل في كل شيء من حيث الموقع ومستوى اللاعبين ونتائج الفريق والرغبة الكبيرة في النتيجة التي تمثل الشيء المهم في ظل السعي والاهتمام في التقدم للصدارة الحافز القوي للاعبين للعب الفوز اولا الشغل الشاغل للفريق الذي يرى الوقت حان للتكشير عن انيابه وان يعوض المستوى الغير مقتنع امام الزوراء الاحد الماضي ولان المهمة لاتقبل غير الفوز ولان اي تعثر اخر سيصعب المهمة على الفريق الذي يمتلك ادوات اللعب في ظل التشكيل المتكامل والمنسجم كما يمتلك قوة مهمة في كل الخطوط التي مؤكد ستلعب بفاعلية وصولا لتحقيق النتيجة بالاعتماد على القوة الهجومية التي تدرك اهمية واجب اليوم في ظل جاهزية الفريق رغم انه لم يظهر بالمستوى المطلوب في لقاء الاسبوع مع الزوراء ما يجعله ان يلعب بقوة وتركيز امام تحقيق فرصة الفوز التي ستوفر الدعم في التقدم للامام اهمية استثمار جميع المباريات امام الوضع الذي يمر به الفريق حيث التاهل لنهائي الاتحاد الاسيوي كما قدم مباريات مهمة في المرحلة الحالية ويلعب في سجل نظيف ويبدو محظوظا امام واقع المباريات المؤجلة والمتبقية من الدوري التي سيلعبها امام فرق ضعيفة و في مواجهات لاتقبل حتى المفاجأة حيث البحري السماوة وميسان والكرخ والحدود وقبلها سيلتقي النفط ولذلك يريد ان يكمل مبارياته بالشكل الافضل وتحقيق المردود ومن دون التفريط باي نقطة لملاحقة النفط

ويرى المدرب الفرصة مواتية في التغلب على صعوبات المباريات عبر موجود اللاعبين والاسماء المهمة وحالة التفاهم التي عززتها المباريات التي يلعبها لفريق والتي جعلت من اللاعبين الاستمرار في لياقتهم على عكس بقية الفرق التي تاثرت بتوقف الدوري

مستوى الجوية

ولازال الجوية وفي ظل المستوى الذي يمر به يشكل خطورة كبيرة على منافسيه ويامل في ان تظهر القوة الهجومية في المستوى امام التغلب على الطلاب النتيجة التي ستدعم مهمة الفريق في ملاحقة النفط وازاحته عن الصدارة كما يمتلك قوة دفاعية تعد الافضل بين الفرق ولاينقصه شيء ما يجعله في افضلية واللعب باريحية والعمل ما في وسعه لتحقيق النتائج وحسم الامور التي ستنقلب للصقور اذا ما تمكنوا من التغلب في المواجهات الخمس التي تمثل التحدي للمدرب في تحقيق اللقب مع الفريق الذي قد يتركه للتفرغ لمهمة المنتخب الوطني بعد النجاح الاخير الذي دفع الاتحاد التمسك به فريق الجوية رابع الترتيب ب54 نقطة بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 وخسارة واحدة وسجل 38 وعليه 12 وله 11 مباراة بعد

فريق الطلاب

وتظهر صفوف الطلاب منسجمة بعد ان تحسنت من حيث الاداء والنتائج خلال مدة قصيرة وسريعة كما تلعب في حوافز الفوز وانعكاسات النتيجة على الموقف حيث التقدم موقعين مرة واحدة ما يدفع اللاعبين الى بذل كل الجهود لحسم المباراة في مواجهة تشكل التحدي لمهمة المدرب الذي يأمل ان يغير من واقع الطلاب الذي لايحسدون عليه بعد التراجع للموقع التاسع قبل ان يستلم المهمة وكله امل في ان يحدث التغير ولو من بعيد بعد استلام المهمة امام وضع صعب ومخيب بعد سلسلة نتائج ضعيفة فشل في معالجة الامور كل من اوديشو ومظفر ولم يبقى على جعفر الى مداواة جراح النتائج عبر الفوز على الجوية الذي يكون مختلفا عن بقية ما حققه طيلة الموسم امام اهتمام المدرب نفسه وتشكيلة الفريق التي تواجه غياب عددا منهم لكن ما قدمه الطلاب من مستوى امام الامانة وبعدها الفوز على الكرخ قربه من الانصار الذين سيحضرون برغبة لملعب الشعب املا في ان تاتي جهود المدرب في تحقيق النتيجة التي ستحسب له الذي يقود الطلاب في ثالث مباراة يكون قد استعد لها والاهتمام بها وفي الجاهزية العالية لاستعادة انقته التي افتقد اليها في الموسم لحالي الي لم يقدر الفريق ان يعكس نفه كفريق منافس دخل الدوري الذي يعاني منه للان لكن الفوز على الجوية سيغير شيء من الوضع المتدني قبل ان يخدم المدرب في ان ينهي الموسم في النتيجة التي ينتظرها الانصار الذين نفذ صبرهم بسبب تراجع لنتائجلكن التغلب في لقاء اليوم سيكون له طعم خاص ويوازي انتصارات الفريق الذي استعاد شيء من قوته التي يريد عكسها امام لقوة الجوية والعبء سيكون على المدرب في اختيار التشكيل واعتماد طريقة اللعب لتحقيق الفوز الثاني تواليا.

والاهم هنا ان يرتق الفريقين الى مستوى المباراة المتوقع ان تتابع جماهيرا كما جرت العادة

النجف والزوراء

وفي النجف يضيف اصحاب الارض في الموقع الثامن في 47 نقطة الزوراء الخامس 53 وكله امل في ان يضيف نقاط اللقاء لرصيده للتقدم لموقع الامانة وفي كل الاحوال الفوز اكبر فوائد الموسم وليس المباراة وحدها ولان النجف المستفيد كثيرا من ميدانه واكثر نقاطه حصدها بين انظار جمهوره الذي سيحضر بقوة اليوم لدعم المهمة من خلال دور التشجيع والمؤازرة امام مباراة لاتبدو سهلة لكنه يريد ان يكرس ظروفها حيث الارض والجمهور والاستمرار في تحقيق الفوائد والاهمية المباراة وطبيعة النتيجة التي ستخدم مهمة المدرب عماد محمد للبقاء للموسم المقبل وكذلك اللاعبين الذين عليهم تقديم المستوى في اهم مباريات المرحلة الحالية ولان الفوز فيها يوازي ست نقاط ولان الفوز سيمنح الفريق الموقع السابع

مهمة الزوراء

ومؤكد سيبذل لاعبو الزوراء ما لديهم في مهمة صعبة امام استمرار مخاوف اللعب في ملاعب المحافظات التي تعثر فيها كثيرا لكنه يرى بغير الفوز نكسة جديدة وتبعده عن المنافسة على الصدارة بعدما تراجعت حظوظه امام الجوية ما يجعله ان يلعب بقوة من خلال تسخير جهود اللاعبين للعودة بكامل النقاط للدفع بالامور ولو التواجد في المواقع الثلاثة الاولى لضمان مشاركة خارجية

ويدرك عصام حمد اهمية المهمة لان النجف في وضع مناسب ولان الزوراء يلعب تحت ضغط النتيجة التي تهم الفريقين حيث الزوراء في ابقاء الامال في المنافسة على الصدارة اذا ما اتت بقية نتائج فرق المقدمة حيث الوسط والشرطة من مصلحته والاهم ان يقدم نفسه الطرف الذي لايمكن التقليل من شانه والاهم لايمكن بعد التفريط باي نقطة مام موقف الفريق والحال للنجف الذي يرى في الفوز على الزوراء اهمية كبيرة ونتيجة الموسم والبصمة لتي يتركها عماد محمد في الاستمرار مع الفريق لان مهمة المدرب ان يقود الفريق في المواجهات الصعبة وهو ما يامله س جمهوره الذي سيتابع سير المباراة باهتمام خاص لان الضيف الزوراء

مباريات الاسبوع المقبل

ونود ان نذكر هنا بمباريات الاسبوع لمقبل وذلك لتوقف الجيدة عن الصدور بسبب عطلة عيد الفطر المبارك اعاده اباري على الجميع بالخير والصحة والامان ففي السابع والعشرين

الشرطة والوسط

وفي ملعب الشعب يضيف الوصيف الشرطة 63 نقطة الوسط الثالث 58 ويتطلع للفوز من اجل التقدم وملاحقة النفط وتقليص الفجوة وتظهر اهمية لفوز في دعم حظوظ الشرطة لان النفط سيكون امام مباراتين صعبتين مع الجوية والزوراء على التوالي وينتظر خدمتهما في ايقاف مرور النفط فيما يسعى الوسط لعودة لسكة الانتصارات بعد نكسة البصرة ولقي الخسارة الرابعة وهو ما يدخل ضمن اهتمامات المدرب

الجوية وكربلاء

كما تجري مباراة اخرى في ملعب الجوية بنفس اليوم عندما يضيف كربلاء في مباراة يريد الجوية تقديم هدية العيد للأنصار الذين يتطلعون لتحقيق الفوز في مباراة تظهر فيها الفوارق الكبيرة بين طرفي اللقاء ويسعى الجوية لخطف النقاط وتعزيز اماله في المنافسة على الصدارة من خلال تحقيق فوائد هذه المباريات التي يامل جمهوره ان تسير صحبة الفريق وتحقق الفوائد امام تطلعات الوصول للصدارة الهدف الاول على ان تبقى الجهود منصبه في تحقيق طموحات الحصول على اللقب امام فرصة استغلال المباراتين المتبقية للجوية

البحري والزوراء

يخرج في اليوم التالي الاربعاء الثـــــــامن والعشرين من الشهر الجـــــــاري الزوراء للبصرة لمواجهة البحري في مهمة محفوفة بالمخــــــــاطر امام صعوبة لعب الزوراء خارج ميدانه ولان البحري يريد ان يحسم مهمة البقاء والموسم بالنتيجة الافضل حيث التغلب على الزوراء التي يبحث عنها اهل البصلرة لتعويض كل النتائج المخيبة بعدما خسر 17 مباراة.