الشباب تفتتح ملعب ميسان الشهر المقبل

بغداد – الزمان

اعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان ملعب ميسان الاولمبي سيتم سيفتتح في الـ20 من شهر تموز المقبل باقامة مباراة كبيرة بكرة القدم تليق بمستوى الانجاز.

وقال عبطان خلال زيارته لملعب ميسان الاولمبي، ان هـــــــــــناك العديد من العروض التي قدمت لوزارة الشباب لاقامة مباراة كرة القدم خلال حفل افتتاح ملعب ميسان منها مباراة لاساطير كرة القدم العالمية.

مضيفا ان نسبة انجاز ملعب ميسان وصلت الى 95 بالمئة ولم تتبق سوى اعمال التشطيبات النهائية منها تخطيط المضمار ونصب ابراج الانارة بعد اكمال نصب القواعد الخاصة بها.

وبين ان ارضية ملعب ميسان تعد من فضلى الارضيات في العراق.

وسنقدم طلبا للاتحاد الدولي لكرة القدم القدم ( فيفا ) لشمول الملعب بالرفع الجزئي عن الملاعب العراقية وذلك لمطابقته لمواصفات الاتحاد الدولي كما ان محافظة ميسان جاهزة بالكامل لرفع الحظر.وان ملعب ميسان يعد اضافة رائعة للملاعب الاخرى التي افتتحتها الوزارة في محافظات العراق. من جانبه اكد محافظ ميسان علي دواي ان المحافظة بذلت جهودا جبارة لمساعدة وزارة الشباب والرياضة على اكمال ملعب ميسان ولاسيما ان المحافظة بحاجة ماسة الى ملعب كبير تقام عليه المباريات ومنها مباريات الدوري الممتاز، مقدما شكره وتقديره للوزير على متابعته المستمرة وزيارته المتواصلة للملعب.