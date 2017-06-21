الأنواء تتوقع طقساً صحواً والحرارة 40

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تستمر اجواء العراق تحت تاثير امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية. واكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان ) امس ( استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ), واضاف ان ( درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 40 والصغرى 20 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة10-20كيلو مترا في الساعة تنشط الى 30-40كيلو مترا في الساعة مسببة تصاعد غبار و مدى الرؤية 8-10كيلو مترات وفي الغبار 4-6 كيلو مترات), واوضح البيان انه (يستمر تأثر البلاد بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليم غد الجمعة ليكون الطقس في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلا في الجنوبية عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهار في المنطقة الجنوبية الى 30-40 كيلو مترا)و وتابع انه (يستمر تأثر البلاد بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس يوم السبت المقبل في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهار في المنطقة الجنوبية الى 30-40كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات),واضاف البيان انه (المناطق كافة : لا يتوقع حدوث تغير في الحالة الجوية الاحد المقبل عن اليوم السابق ). يرى اطباء الباطنية ان ( ارتفاع درجة حرارة الجو،يؤدي الى تفاعل جسم الإنسان مع ذلك بضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجلد، وذلك حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية إلى السطح، وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق ومع تبخر ذلك العرق، تبدأ حرارة الجسم بالانخفاض مرة أخرى), واضافوا ان (درجة حرارة الجسم العادية تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية أما إذا ما ارتفعت لتصل إلى 39 أو 40 درجة، فإن الدماغ يقوم بإرسال إشارات إلى العضلات حتى تبطئ من حركتها؛ وهو ما يجعل المرء يبدأ في الشعور بالإعياء وعند ارتفاع درجة حرارة الجسم لتتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية، يكون من المحتمل أن يصاب الجسم بالإعياء الحراري،

وإذا ما ارتفعت الحرارة عن 41 درجة، تبدأ وظائف الجسم في التوقف حيث يبدأ ذلك الارتفاع في درجة الحرارة في التأثير على العمليات الكيميائية داخل الجسم، وتبدأ الخلايا داخل الجسم في التدهور مع خطورة أن يعتري الفشل عددا من أعضاء الجسم).

تأثير الحرارة على الانسان

واوضح الاطباء ان في هذه المرحلة، لا يمكن للجسم حتى أن يفرز العرق، إذ يتوقف تدفق الدم إلى الجلد، وهو ما يجعل الإنسان يشعر بالبرودة والرطوبة وكما يحتاج الشخص الذي أصيب بضربة الحر -والتي قد تحدث في درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية- إلى مساعدة صحية عاجلة وإذا لم تتم معالجته، فإن فرص نجاته قد تصبح ضعيفة وان أفضل طريقة لخفض حرارة الجسم في وضعه داخل ماء مثلج، أو وضع كمادات الثلج عند أصل الفخذ وتحت الإبط إذ تحتوي تلك المناطق على شرايين شديدة الأهمية الا أن كل ذلك يعتمد على الفترة التي استغرقها الجسم في درجة الحرارة العالية هذه), ويرى أستاذ علم الوظائف البيئية والهندسة البشرية بجامعة لاوبورو جورج هافينيث، ، إن (رطوبة الجو مهمة لتحديد كمية التعرق التي يفرزها الجسم واذا ما كانت معدلات الرطوبة مرتفعة في الجو، تكون القدرة على التعرق ضعيفة، وهو ما يجعل الانسان يشعر بالضجر أما إذا ما كان الجو حارا وجافا، يمكن للتعرق أن يكون عاملا مساعدا), واضاف انه (يمكن لكميات كبيرة من الرطوبة أن تتبخر من أجسامنا، إلا أننا سنكون أيضا في حاجة لأن ننتج تلك الرطوبة، وهو ما يعني أننا سنصل وبسرعة إلى معدلات تعرق شديدة الارتفاع وقد يكون كل شخص محاصرا بكمية التعرق التي يمكنه إفرازها لذا سيحتاج الشخص الذي يركض بسرعة 15 كيلومترا في الساعة في درجة حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية لإفراز أربعة ليترات من العرق في الساعة).