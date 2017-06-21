الإتحادية : عدم دستورية حق إنتخاب منتدبي غرف المحامين بمجلس النقابة

بغداد- الزمان

قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية فقرة تقصر حق انتخاب منتدبي غرف المحامين بمجلس النقابة، عازية السبب الى أن هذه الفقرة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية الواردة في الدستور العراقي, فيما ستنظر باربع دعاوى مهمة في جلستها.

وقال بيان للمحكمة امس إن (المحكمة عقدت جلستها ونظرت في دعوى للطعن بالفقرة 4 من المادة 87 الواردة في قانون المحاماة) .

موضحة أن (المادة 87 من القانون وبعد رجوع المحكمة إليها تبين أنها تنص على اختصاصات مجلس النقابة ومنها ما أوردته الفقرة 4 المطعون بها المتعلقة بالإشراف على غرف المحامين وانتداب من يختاره مجلس النقابة لإدارة هذه الغرف في غير بغداد) .

وأضاف أن (الفقرة عدت تعيين منتدبي غرف المحامين في دور وقصور القضاء في خارج بغداد مركزياً من مجلس النقابة وليس في النص إلزاما بالرجوع على من تضمهم الغرف من محامين لاخذ رأيهم في من ينتدب) مبينا أن (المحكمة وجدت أن الإدارة تعني الكثير ما يمس حقوق المحامين وتهيئة مستلزمات عملهم ومهامهم مما يستلزم أن يكون للمحامين الذين ينتمون إلى هذه الغرف راي في اختيار من يدير الشؤون الإدارية) .

موضحا أن (ذلك يكون إعمالا لأحكام المادة 2 أولا ب من الدستور التي لا تجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وفي مقدمتها كفالة حرية التعبـــــــــــير عن الرأي بكل الوسائل كما تشـــــــــــير اليه المادة 38 أولاً من الدستور) .

مضيفا أن (من هذه الوسائل حق انتخاب من يمثل المحامين في إدارة شؤون أعمالهم خارج بغداد في ضوء صراحة نصوص الدستور المتقدم ذكرها التي تؤكد حق الاختيار في من يدير الشؤون الإدارية للمحامين)

وتابع البيان أن (المحكمة وجدت أن الفقرة 4 المادة 87 من قانون المحاماة تتعارض مع احكام المادة 2 أولاً ب والمادة 38 من الدستور).