كربلاء تنفّذ مشروع معالجة المياه الثقيلة في الهندية

الإعمار: صيانة شبكة المجاري في عدد من المحافظات

بغداد – داليا احمد

كربلاء – محمد فاضل طاهر

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن المباشرة بتنفيذ عدد من الاعمال لتطوير وصيانة شبكة المجاري في عدد من المحافظات.

وقال المركز الاعلامي للوزارة في بيان امس انه (تنفيذا لتوجيهات الوزير آن نافع اوسي لدوائر الوزارة بالعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات كافة، باشرت مديرية مجاري الديوانية باشراف المديرية العامة للمجاري بتنفيذ خطتها لتطوير واقع المجاري باحياء المدينة), مبينا ان (الخطة شملت تنفيذ خط جديد للصرف الصحي في حي الجمعية فضلا عن تحويل المحطة الصغيرة الى المحطة الرئيسة بعمق 8 أمتار).

مشيرا الى ان (تنفيذ هذا الخط سيسهم بحل المشكلات والاختناقات التي تحصل في الشوارع الرئيسة والفرعية للحي ويخدم 5 آلاف نسمة من سكنة الحي).

وأضاف البيان ان (الخطة شملت صيانة محطات وخطوط وشبكات المجاري وتنظيف وتسليك وفك الاختناقات في خطوط المجاري وخطوط تصريف مياه الامطار فضلا عن تبديل اغطية المانهولات التالفة وتعويض المفقودة منها), وبحسب البيان فقد باشرت مديرية بلديات واسط أعمالها بتسلم وتشغيل موقع للطمر الصحي في المحافظة لغرض التخلص من النفايات من داخل الأحياء السكنية ونقلها إلى الأماكن المخصصة خارج المدينة.

وأضاف أن (المشروع يعد من المشاريع الخدمية المهمة والذي نفذ وفق احدث المعايير والمواصفات الفنية. واوضح أن (المشروع نفذ على مساحة 5 دوانم ويتضمن العمل ايضاً تبليط الطريق المؤدي إلى موقع الطمر الصحي). من جانب اخر، نظم مكتب المفتش العام في مديرية البلديات العامة احدى تشكيلات الوزارة ورشة عمل تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي وقياس جودة المنتج الاعلامي واثره في الحد من الفساد.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الورشة بدأت مناقشة اهمية دور الاعلام في نشر ثقافة نبذ الفساد ومحاربته).

مؤكدا ان (الوزارة تسعى الى تطوير الاعلام الحر البناء و توظيفه لتقدم البلاد), موضحا ان (الهدف من الورشة رفع كفاءة العاملين في الابداع الاعلامي والتجريبي).

مشروع محطة الهندية

الى ذلك أكد رئيس لجنة الاعمار في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء محمد حميد الموسوي أن مشروع محطة معالجة المياه الثقيلة في القضاء يهدف الى معالجة المياه الثقيلة وأنتاج مياه نظيفة بعد أن كان يجري تصريفها الى نهر الفرات مما تتسبب بتلويث البيئة والمياه طيلة الاعوام الماضية .

وقال الموسوي لـ (الزمان) أن ( هذا المشروع يعدُ من المشاريع المهمة في القضاء والذي تم تنفيذه من قبل احدى الشركات المحلية في المحافظة وبمتابعة واشراف من قبل مديرية مجاري المحافظة ودائرة مجاري الهندية ) وأضاف أن ( جهوداً حثيثة من قبل الحكومة المحلية قد بذلت خلال السنوات الماضية يهدف معالجة المعوقات التي تقف عائقاً امام المشروع الذي بدأ منذ عام 2006 والتلكؤ الذي أصابه ولكن الجهود الخيرة قد اسهمت بأنجازه وافتتاحه ). واوضح الموسوي أن ( عمل المشروع سينحصر في تخليص النهر والقضاء من كميات المياه الثقيلة التي كانت ترمى في النهر من خلال 4 مذبات رئيسة كانت قد تسببت بتلويث المياه والبيئة ولكن هذا المشروع قد القى هذه المذبات ومنها (مذب مستشفى الهندية ومذب منطقة الصوب الكبير وكذلك منطقة ابو هاشم بالاضافة المذب قرب الجسر الكبير وسط المدينة ).

مؤكداً أن ( هذا المشروع سيقوم بإعادة انتاج المياه الثقيلة وتحويلها من مياه ملوثة الى مياه صالحة للزراعة واعادتها الى نهر الفرات للاستفادة منها مما سيؤدي الى وجود زيادة في الثروة المائية تقدر بــنحو 12 الف متر مكعب يومياً فضلاً عن امكانية تحويلها الى مياه صالحة لسقي المزروعات وتحويل الصلبة منها الى اسمدة عضوية وسقي مزروعات الجزرة الوسطية ). وكانت الحكومة المحلية قد افتتحت محطة معالجة المياه الثقيلة في القضاء وبحضور المحافظ عقيل الطريحي عدد من المسؤولين في القضاء وكذلك مدير مجاري المحافظة عبير سليم .