رسالة لجميع المسؤولين سابقين وحاليين – أحمد عباس الذهبي

نشاهدكم بالتلفزيون ونسمعكم بالاذاعة ونقرأ عن أخباركم بالصحافة ـ وهو ما يؤكد أنكم احياء إلا أنكم بالحقيقة اموات تمشي على الارض لعدم سماع صيحات العراقيين المدوية من سنوات، وملاحظاتهم الممتلئة بها قلوبهم بالحسرات، ونقدهم المتكرر لكم بالمئات، واسفهم الذي طال بلا اعتذارات.

نحن اموات: لان جيراننا نموا اوطانهم، ورفعوا باموالهم بنيانهم، وفتحوا صدورهم لاصحابهم، ليكملوا مسيرة اسلافهم.نحن اموات: لان الخلل عشش في وزاراتنا، والامل ضايع بتصحيح اوضاعنا، والله يعيننا ويعينكم، على ما يجري بالمظلومة ديرتكم.نحن اموات: بسبب غياب المسؤولية عندنا، وانتشار المحسوبية بيننا، واعتماد الرشوة لدمارنا، وهي الاسباب التي ادت الى وقف نمو بلادنا.نحن اموات: لاننا غير قادرين على محاسبة أي مسؤول، واذا الشخص معروف يسجل ضد مجهول، ولا أنتم قادرون ان تقنعونا بالمعقول، ما نسمع منكم الا الكلام المعسول.نحن اموات: لانكم تعملوا بلا ضمير، والصغير فيكم يتبع الكبير، ولا فرق بين الاول فيكم والاخير، لتتساووا جميعا فقط بالانشاء والتعبير.نحن اموات: لان العراق تراجع بسبب الاهمال، ولأن هناك من اعتبر ما بخزائنه هي امواله، ناسين انها بعدكم ام لابنائكم، ولكنه الشيطان يسرح بالافكار.نحن اموات: لاننا لم نعمل على انقاذ هذا البلد، ولان هناك من لا يوفي بالعهد اذا وعد، وما اكثر من يريد أن يعمل لاجلها ويجتهد، ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد.

أحمد عباس الذهبي