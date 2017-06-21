فريق الإمل ودموع الموصل – سامر الياس سعيد

تماما كما عاشت الموصل من زمن قاس ومظلم وتاثرت باواره فهنالك حتما زمن اخر ينتظر المدينة تتلاقى فيه كل المبادرات الانسانية لتلتفت الى ماهو اعظم بازالة الاثار النفسية التي عاش وطاتها الموصليون طوال السنوات العجاف والقت في اعماقهم كل البؤس والشقاء الكبير الذي ظهر بشكل امراض مستعصية لاتستهدف الكبار فحسب بل حتى على صعيد الاطفال ممن لاحول لهم ولاقوة بمقاومة تلك الامراض لمناعتهم الضئيلة ..

ينطلق صوت المخرج العراقي المعروف حسن حسني للحديث بتفاصيل ضئيلة عن دراما عاشت تفاصيلها فضائية الشرقية لتنقلها في ايام الشهر الفضيل لتنافس كل الاحداث الدرامية في سباق المسلسلات الرمضانية ولتنجح الشرقية كعادتها في اثارة المشاهد كمن يسهم في اعطاء الامل ليس لعائلة الطفل الموصلي محمود فحسب بل حتى لمئات العراقيين ممن انهكتهم ظروف الحرب ورزعت فيهم الياس ليكون البديل دواء الشرقية الشافي المختار من عشبة الامل تماما كمن يماثل رحلة كلكامش لمنح صديقه انكيدو نبتة الخلود الازلية ..

فريق الامل بفنانيه المميزين وهم كلا من الرائد سامي قفطان وكريم محسن واسيا كمال يقطعون مسافات شاسعة للاطلالة على اوجاع الموصل وهم يتحسرون على شكل الدمار والخراب الذي عاشته تلك المدينة حتى خرجت من اوار الحرب تبحث عمن يضمد جراحاتها فتتجابهم سيارة الشرطة التي تدعوهم للاطلالة على بيوت عشوائية تحوي بين جنباتها حكاية طفل ذي فؤاد مثقل بالالام لاسيما حينما يروي والده تفاصيل رحلة قطع احداثها عناصر تنظيم داعش حينما لم يوافق على حمل الطفل للمشافي المختصة بسبب خشيته من هرب تلك العائلة وكسر حواجز الخوف والعزلة التي فرضها التنظيم المذكور ..

وما بين تفاصيل كثيرة لتلك الدراما الواقعية المشحونة بالمشاعر المتباينة ما بين الفرح والدعوات والانصات لصوت الله يبقى صوت الاهزوجة التي تطلقها تلك المراة الموصلية المسنة وهي تعلن عن كلمة اسر برحلة فريق الامل من خلال المبادرة التي يضطلع بها سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام المستقل ليقرن العمل الاعلامي بالمبادرة الانسانية كنوع من الواقعية التي تلزم صحافة اليوم بالرسالة المهنية الملتزمة ..

تتوارى الموصل بكل الالامها وراء ذلك الكائن الصغير محمود وهو مثقل بالانانبيب الطبية والعقاقير وتبقى الغرفة المجاورة المسكونة بدعوات الام الصغيرة ومعها مواساة فريق الامل وبثهم لفراشات الامل الملونة في اوساط تلك العائلة الموصلية كانها تماثل ما تعيشه الموصل بكل تفاصيله وكان سامي قفطان حينما يقرا ايات مختارة من القران كانه يناجي بان تنتفض الموصل وتخرج من عنق الزجاجة التي سجنت فيها في اعوام سابقة ويبقى صوت كريم محسن المميز وهو يحاول بث بعض الشجاعة في مكالمته مع والد الطفل محمود او تلك ايد الحانية لاسيا وهي تحتضن الام وتدعوها للابتهال والتضرع من اجل انتهاء ساعات العملية بما تطلبه تلك القلوب الانسانية ليطل الدكتور وهو في ذروة تلك الحلقة لاليقول بان محمود شفي من اثار مرضه العضال فحسب بل حتى الموصل ايضا التقطت انفاسها وهي تنتظر ان تجد نفسها مسكونة بعودة ابنائها لاعشاشهم مثلما وفرت الشرقية ايضا الحضن الدافئ لتلك العائلة بتوفيرها السكن اللائق بديلا عن ذلك المنزل العشوائي المتهالك ..