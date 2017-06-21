إستقبال العبادي إشارة تعظيم – طارق حرب

يوم 2017/6/19 وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي الى المملكة العربية السعودية واذ كان لدينا تخوف كبير في عدم المراعاة للبروتوكول المقرر في القانون الدولي وهو ان كل زائر يتم استقباله ممن يناظره ويماثله في درجته الرسمية ومنصبه الوظيفي وكنا نخشى ان يعامل مثل رئيس الجمهورية ونائبه في زيارتهما قبل اسابيع للسعودية عندما استقبلهم نائب امير المنطقة والذي يكون بدرجة مماثلة لدرجة وكيل وزارة من اصحاب الدرجات الخاصة ولم يستقبل الرئيس ونائبه ولي العهد او وزير او درجة اخرى مماثلة اما الان فأن استقبال ولي العهد للعبادي يعني الحكم ابتداء ان الزيارة ستصل الى اعلى درجات النجاح طالما انها كانت ناجحة من المطار بالشخصية التي استقبلت رئيس الوزراء وهي ولي العهد والمفاوضات التي تمت واستقبال الملك للعبادي وتصريح الملك من ان قلوبهم مفتوحة وكل الابواب مشرعة للتعاون مع العراق والموقف الوطني الذي ابداه العبادي من حيادية العراق في النزاع السعودي القطري وفي النزاع المستمر بين السعودية وايران واشهار رئيس الوزراء هذا الموقف وقوله في السعودية من ان العلاقات السعودية العراقية لن تكون على حساب علاقات العراق مع ايران ومع قطر وان العراق لن يفرط بعلاقاته مع اية دولة على حساب العلات العراقية مع السعودية والخير كل الخير في هذه العلاقات الجديدة اذ ان الاستثمارات السعودية ستدفع الاقتصاد العراقي كما ان احتمالات فتح خط انبوب النفط السعودي العراقي الذي يوصل النفط العراقي الى البحر الاحمر ولا يهم في ذلك دعوات البعض سواء عن قصد او عن عدم دراية من عدم اقامة علاقات مع السعودية اذ ان هذا القول او القول بانه لابد من مطالبة السعودية بتعويض عن الارهابيين في حين انه لم يتكلم اي سعودي ارهابي تم القبض عليه وذكر ان الحكومة السعودية ارسلته للقيام بعمليات انتحارية في العراق.

صحيح ان هنالك منظمات دينية او خيرية تساعد بشكل مباشر وغير مباشر من المنظمات السعودية غير الرسمية والتي تعمل خارج نطاق الدولة والقانون الدولي لا يقرر التعويض على الحكومة السعودية بالنسبة للعلاقات مع الارهابيين على مجرد الاقوال او الاعلام او منظمات او افراد يحملون الجنسية السعودية فالعراق والحكومة العراقية غير مسؤولة عن تصرفات بعض الارهابيين الذين يحملون الجنسية العراقية اذ ان امير داعش عراقي من اهل سامراء وهو البغدادي فهل يجوز للسعودية مطالبة الحكومة العراقية بالتعويض عن عمليات داعش في السعودية لان امير داعش عراقي وهذا يقوله المجنون فقط اذ لابد من الفصل بين الارهابي وبين الجنسية التي يحملها والدولة التي تعود لها جنسية الارهابي وفي جميع الاحوال فهي زيارة ناجحة لا سيما وان العبادي سيلحقها بزيارة للكويت وايران وان كنا نتمنى زيارة قطر ايضا لكي تتحقق فائدة للعراق. فالاساس والمصدر والمسلك والسبيل والمقصد والهدف يجب ان يكون للعراق ونعما بهذا في زيارات العبادي هذه .