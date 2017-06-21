نبض القلم

وفاء بمستوى الإنتماء – طالب سعدون

مرت في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، ذكرى استشهاد الامام علي إبن أبي طالب ( ع ) …

وينحبس في هذا المقام اللسان ، ويعيا الكلام ، مهما ابدع ناظمه، وتفنن في صياغته ، وأجاد في افكاره أن يصف حال الامام علي ( ع ) في تلك اللحظات ، غير كلام الامام نفسه ، ويترجم مشاعره واحاسيسه في تلك الحالة عندما قال ( فزت ورب الكعبة ) …

فاز بالشهادة المضمخة بدمه الطاهر وهو في محرابه يصلي …

وتلك أسمى علامات الفوز … فانتصر الحق على الباطل …

وفاز في الدنيا والاخرة …

وفاز بمكانته العظيمة في الارض وفي السماء …

ومن أراد الله أن يرفعه منحه درجة الشهادة …

فالشهادة في هذا المقام ( منحة ) كبيرة وليست ( محنة ) .. ولا ( موتا ) ، أو نهاية ، كما يتصورها العقل القاصر، بل هي حـــــــياة كما وصفها الجليل ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون ) …

ولا يمكن أن نوفي الامام علي ( بعض حقه ) ، مهما تكلمنا ونظمنا من الكلمات والشعر والمعلقات والخطابة والمقالات..

ولكن يمكن أن نكون أحفادا بررة له ( ع ) عنــــــــدما نلتزم بالقرآن الكريم ( فهما وعملا ) … وهو (الدواء ) لامراض الامة جميعها ، مهما كانت خطيرة ومزمنة … لأن علاقته ( ع ) كانت بالقرآن ( ثابتة وراسخة وقوية ) في كل حياته ، وفي مراحل نزوله ، وإستـــــــحق بها أن يقـــــول عنه الرسول الكريم ( ص ) .. ( علي مع القرآن والقرأن مع علي )…

وفي هذا المعنى يقول الامام علي إبن أبي طالب عليه السلام ( يا حملة القرآن ، إعملوا به فإن العالم من عمل بما علم ، ووافق عمله علمه ..) ..

وبذلك يكون الوفاء الحقيقي لعلي ، والسير على نهجه .. وهو الاقرب الى الله والى قلبه …

انه الوفاء بمستوى الانتماء ….

ويقول الامام علي ( ع) في موضع اخر ( إعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش ، والهادي الذي لا يضل .. فاستشفوه من أدوائكم .. فان فيه شفاء من أكبر الداء ، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال ) …

والامة في محنتها اليوم ليس لها من علاج غير أن تتدبر القرآن جيدا ، وتهتدي به في مسيرتها .. فهو (الهادي والشافي من امراض الفكر والعقيدة )…

وعلى مستوى الفرد ليست العبرة في القراءة المجردة للقرآن ، بل في انعكاس القراءة على السلوك ..

وليست الفائدة الحقيقية في ( أين وصلت في قراءة القرآن أو حفظه ) ، فما أسهلها على الذاكرة … وإنما الحكمة في ( أين وصل القرآن فيك )… وكم أرتقى بك … أي في التصرف والالتزام باوامر الله ونواهيه وأحكام دينه …

وهنا يكمن الفرق بين ذاكرة الانسان وذاكرة الحاسوب .. فبدون العمل تكون مهمة الذاكرة الخزن فقط ..

من المعروف ان ذاكرة الحاسوب ( خلايا لخزن المعلومات لعرضها على شاشته ) ، لكنها ميتة صماء …

وذاكرة الانسان ايضا تتألف من خلايا تخزن المعلومات وتستعيدها عند الطلب …

لكن الفرق بين الاثنتين كالفرق بين الحي والجماد ، وبين الحياة والموت .

( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ) ..

منحة الصحفيين

أفكارربما تناولتها في أحاديث ، أو مقالات سابقة ، ولكن لا بأس من إستذكارها في عيد الصحافة العراقية التي بدأ مشواري الطويل فيها ( مصححا لغويا ) قبل اكثر من اربعين عاما ، واخترتها مهنة ومهمة لي ، وكان ( للتصحيح ) الاثر في مسيرتي المهنية لانه كان ( موسوعيا في عمله ) وكل الصفحات تمر عبره ، وكان هناك تقليد مفيد ، انه لا يكون صحفيا حقيقيا ان لم يعمل مصححا مدة من الزمن تؤهله للانتقال الى اقسام التحرير المختلفة ..

وكل عام وانتم وصاحبة الجلالة بالف خير …

إن الصحافة في ( معاناة مالية ) بسبب الوضع المالي المعروف الذي لم يكن في السابق ظاهرا بسبب قلة العاملين في الصحافة ، ويمكن ان تهتدي للرقم الحقيقي من عضوية نقابة الصحفيين يومذاك واليوم … فبعد أن إستقطبت الصحف بعد عام 2003 اعدادا كبيرة من العاملين تناسب عددها الكبير ، من بينهم من لم يكن صحفيا بالاساس ، أو من إختصاصات أخرى سرعان ما غاب بعضها ، وتسرح العاملون دون تعويض ، بسبب عدم تنظم عقود عمل ، كما لجأ البعض الى تقليص الرواتب ، وأخر الى الصدور المتقطع متى ما توفر التمويل ، وخاصة الاعلان ، ، أو عدم صرف البعض مكافآت خاصة للكتاب ، أو صرف مكافآة ( بائسة ) لا تناسب مستوى المادة المنشورة ، ومكانة الصحفي وتاريخه المهني …

وبذلك لم يعد النفط يؤثر على موازنة الدول فقط ، ولا على المشاريع والخدمات ومستوى المعيشة بصورة عامة فحسب ، وانما امتد تأثيره الى صناعة الرأي العام ، وتلك مسألة في غاية الاهمية ، ولها انعكاس سلبي على عملية التنوير والتطوير عموما .

فبدلا من أن يحصل هذا العدد من الصحفيين على حوافز ومكافآت مالية تناسب جهده ودوره التنويري والتعبوي والتثقيفي ، وتكون ( المكافأة التشجيعية ) للصحفي فقرة ثابتة في مشروع قانون موازنة العام والزام وزارة المالية بصرفها ، تراجع الدعم كثيرا ، وتوقفت هذه المكافاة التي كانت تمنح للصحفيين …

وفي هذه الحالة أصبح الأثر مركبا على الصحفي من مؤسسته التي يعمل بها ومن الدولة ..

إن العالم المتطور يتعامل مع الاعلام بانه ليس حاجة كمالية ، بل له مهمة اساسية في عملية التطور والبناء والاعماروالدفاع عن البلاد ضد الاطماع الخارجية والعدوان بكل صنوفه ، وفي تحسين اداء الحكومة ، وخلق حالة من النماء في مختلف المجالات ، بحكم دوره الرقابي وتوجيه الرأي العام ..

وتتعامل الدول مع الاعلام على أنه من المواقع السيادية ، وهو في أهميته وقوة تأثيره كالخارجية والدفاع (بواجبيه الداخلي والخارجي ) مثلا ، ويكون مساندا لهما في مهماتهما على صعيد الداخل في حفظ الامن والدفاع ورد العدوان ، أو يكون رسولا مع العالم في بناء وتعزيز العلاقات ، ويشكل معهما إضلاع مثلث قاعدته المواطن وقمته الوطن ..

دعوة للمعنين لاطلاق منحة الصحفيين …

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كلام مفيد :

( في أمريكا يحكم الرئيس لاربع سنوات ، بينما تحكم الصحافة الى الأبد ) .. الكاتب الانكليزي اوسكار وايلد ..