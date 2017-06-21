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الوعي البيئي – فيصل جاسم العايش

البيئة هي الحاضنة الاجتماعية التي تعطيك هواءاً نظيفاً وبيتاً نظيفاً وشارعاً نظيفاً واخلاقاً نظيفة ايضاً.

النظافة وحدها هي التي تحيلك الى كائن صحي معافى لايرتاد عيادات الاطباء ولا المستشفيات بحثاً عن دواء لعلله الكثيرة التي انتجتها البيئة غير النظيفة بكل مخلفات الانسان التي تشكل حاضنة رئيسية لسلسلة من الفايروسات الحاملة للامراض بكل اشكالها والوانها ومعطياتها وبكل تأثيراتها السلبية على الكائن البشري اذا كان محاطاً بالقمامة وهي تملأ الشوارع والمنحنيات وواجهات المباني بحيث تعجز كل آليات الدولة على معالجتها . ان آلافاً مؤلفة من قناني الماء الفارغة وعلب المشروبات الغازية واكياس النايلون المتطايرة في الهواء وسواها العشرات من الامثلة تشكل اختلالاً واسعاً في الذوق العام ودلالة على عدم التحضر في مجتمع ينبغي ان يكون متحضراً وعارفاً بسلبيات وجود هذه المقذوفات البشرية التي تدفع بها ايدي الانسان حال الانتهاء من استخدامها الى الطرقات لتشكل مناظر مقززة ، حين يكون هذا الانسان الذي يجهل نتائجها قد ارتدى اللباس الحضاري وتعطّر باجود انواع العطور ولكنه لا يتوانى عن رمي قنينة الماء الفارغة على اقرب رصيف يواجهه في الطريق .

ولو امتلكنا عشر وزارات للبيئة وجيشاً من الموظفين والعاملين فأننا لن نستطيع ان نكوّن بيئة نظيفة اذا لم يكن الانسان نفسه على قدر كبير من الوعي في ان يضع مخلفاته في الاماكن المخصصة لها ، او انه على الاقل يبقى محتــــــــــفظاً بها لحين وصوله الى اقرب نقطة لتجميع النفايات والمخلفات ، وبذلك يتحقق الوعي البيئي القادر على طرد الامراض والحشرات وناقلات الميكروب بين صغير وكبير !.

البيئة ليست هي القضاء على حقول الالغام رغم الاهمية القصوى لذلك، ولكنها ايضاً منع الذبح العشوائي للابقار والاغنام امام محلات القصابة حيث جيوش الذباب والبعوض التي تعتاش على الدماء والجلود ومخلفات الابدان الحيوانية وما ينتج عن ذلك من مناظر مقززة تجعل من البيئة وعاء لسيول من الامراض المجتمعية ، التي يكون مصير المصاب بها عشرات الادوية والعلاجات حيث لا ينفع الندم .

أغيثوا الارض ممن عليــــــــــها وباشروا بالقضاء على هذه الظواهر الشاذة التي تفتك بالبيئة المجتمعية وتزرع الامراض في اجساد النــــــــاس بدلاً من زراعة اشجار الزينة والجمال ، وواكبوا عملية التحضر بكل اشكالها طالما انها تصب في سعادة الانسان .