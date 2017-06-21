بريطانيا تناقش ملفات إعادة الإعمار والإستثمار في ديالى

الحيالي يبحث ملفات التسليح ومكافحة الإرهاب بفرنسا

بغداد – محمد الصالحي

يبحث وزير الدفاع عرفان الحيالي مع الجانب الفرنسي خلال زيارته الرسمية ملفات التسليح والتعاون العسكري ومكافحة الارهاب , فيما اعلنت وزارة الداخلية حصولها على تصنيف دولي من منظمة المعايير الدولية للرقابة على الأسلحة التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته ( الزمان) أمس (بدعوة من الحكومة الفرنسية، توجه وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للتباحث في العلاقات بين البلدين خاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري ومكافحة الإرهاب خصوصاً وان فرنسا تعاني خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة).

وأضاف أن (الوزير زار معرض لوبورجيه للطيران والفضاء الذي تم افتتاحه في فرنسا صباح الاثنين الموافق 19 حزيران 2017 والذي يعد الأهم من نوعه على مستوى العالم).

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (الوزارة حصلت من خلال ممثلها العقيد منصور علي سلطان على تصنيف دولي من منظمة المعايير الدولية للرقابة على الأسلحة التابعة الى لجنه شؤون نزع السلاح بمجلس الأمن الدولي). موضحا أن (الوزارة حسب الخبراء الدوليين جاءت بالتسلسل 14).

وأضاف أنه (انجاز باهر ويحصل لأول مرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي يضاف الى ترشيح جمهورية العراق لرئاسة اللجنة الدولية لقضايا الأسلحة بالدورة 72 لسنة 2017).

وتابع أن (ذلك يظهر التزام العراق بأفضل المعايير الدولية في بناء مؤسساته ويعزز مكانته دوليا).

على صعيد آخر بحث السفير البريطاني في العراق فرانك بيكر مع محافظ ديالى مثنى التميمي فرص الاستثمار في المحافظة والاوضاع الخدمية , فيما اكد دبلوماسيون عزم الاتحاد الأوروبي ارسال بعثة أمنية جديدة للمساعدة في تحقيق الاستقرار بالعراق بعد استعادة مدينة الموصل .

وقال بيان لمكتب التميمي تلقته ( الزمان) أمس ان ( السفير البريطاني زار المحافظة والتقى بالمحافظ مثنى التميمي لبحث الأوضاع م الخدمية والاقتصادية واتاحة الفرص الاستثمارية).وأبدى السفير البريطاني استعداد بلاده لتقديم المساعدة في ملف الاعمار والمشاريع الاستثمارية وخاصة في عموم محافظة ديالى من جانبه أفاد التميمي ان (المحافظة مستعدة لاستقبال الشركات وخصوصاً البريطانية وان استقرار الوضع الامني في ديالى يشجع وبشكل جيد الى جلب المستثمرين الى المحافظة).

من جهة اخرى قال بيان أمس ان ( وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون أول مناقشة في لوكسمبورك وسيدرسون إرسال فريق تابع للاتحاد الأوروبي لتقديم المشورة والمساعدة الأمنية وربما يعمل على تدريب مسؤولي الأمن العراقيين).واضاف ان ( العراق طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي رسميا).

في حين أن الخطوة صغيرة لكن أي جهد من هذا القبيل يمكن أن يشير إلى نهاية لنفور فرنسا وألمانيا من مشاركة الاتحاد الأوروبي في حروب الشرق الأوسط في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 الذي عارضته برلين وباريس ويشارك البلدان كل على حدة في قتال داعش في سوريا والعراق لكن جيوش الاتحاد الأوروبي سعت بصعوبة للعمل في إطار التكتل رغم الدراية الواسعة بأدوار التدريب غير القتالية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن بعثة الاتحاد بالعراق في 2006 كانت تهدف لمساعدة القضاة والشرطة وكان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها نموذج للفشل لأنها كانت صغيرة جدا ومحدودة المدة للغايةوقد تشارك أي بعثة للاتحاد الأوروبي مع تخطيط مماثل لحلف شمال الأطلسي الناتو الذي انضم هذا الشهر إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش ويدرس تدريب المزيد من الجنود العراقيين. وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي مطلع على المناقشات (لا يمكننا أن نتحمل السماح بحدوث فراغ بعد هزيمة داعش، نحن وآخرون على استعداد للتدخل، فقط نحتاج إلى كيف سنقرر فعل ذلك).