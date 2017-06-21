الوزارة تستثني محطات المياه من البرمجة

مواطنون يطالبون الكهرباء بمتابعة تجاوزات المتواطئين على الشبكة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

طالب عدد من المواطنين وزارة الكهرباء بمتابعة التجاوزات على الشبكة من قبل متواطئين في محطات المياه، مؤكدين ان شمول المحطات بالقطع المبرمج حرم الكثير من الاسر من استخدام المياه خلال الشهر المبارك.

وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس (نطالب الوزارة بعدم شمول محطات المياه بالقطع المبرمج كون اغلب الاسر بحاجة الى الماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة), داعين الوزارة الى (ايجاد حلول ملائمة بعيدا عن المواطن وحقوقه البسيطة التي يعتمد عليها بشكل مباشر في حياته اليومية سواء كان الماء او الكهرباء)، واوضحوا ان (التجاوزات على الطاقة وغياب القوانين التي تعاقب المتواطئين تسببت بتعطيل حياة الانسان لذلك على الوزارة متابعة التجاوزات دون التستر على احد), مطالبين الجهات المعنية بـ(ايقاف التجاوزات وفرض غرامات مالية لمن لا يستجيب من اجل الحد من تلك الظاهرة التي يكون ضحيتها وبشكل دائم المواطن الفقير), وتابعو ان (مشكلة انقطاع التيار الكهربائي يشكل قلقاً يؤرق المواطنين على الرغم من الوعود التي تطلقها الوزارة في كل عام الا ان واقع الطاقة ما زال يعاني من تدهور وغياب في ساعات التجهيز في درجات حرارة تصل الى نصف درجة الغليان). الى ذلك اعلن محافظ بغداد عطوان العطواني عن حصول موافقة الوزارة لإستثناء محطات الماء من ساعات القطع المبرمج.

وقال بيان امس ان (العطواني اتفق مع الوزير قاسم الفهداوي على العمل بهذا الاستثناء ابتداء من الساعات المقبلة لتلافي شح الماء الصالح للشرب التي جاءت نتيجة شمول تلك المحطات بساعات القطع المبرمج), لافتا الى ان (الجانبين بحثا ايضا كيفية تنسيق الجهود لحل ازمة الطاقة في بغداد وانعكاساتها السلبية سواء على المواطن او القطاعات الحكومية الانتاجية الاخرى), وشهدت العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين انقاطع شبه مستمر في التيار الكهربائي في معظم مناطق العاصمة.

وكانت أمانة بغداد قد اكدت ان جميع مشاريع الماء تعمل بكامل طاقتها الانتاجية, مشيرة إلى أن القطع المبرمج للكهرباء انعكس سلباً على كميات الماء المجهزة لمناطق اطراف العاصمة.

وقال بيان امس ان (الامينة ذكرى علوش اطلعت على واقع عمل مشاريع الماء ونوعية المياه المجهزة للشبكة ومدى تأثرها بالقطع المبرمج للطاقة الكهربائية), واضاف ان (علوش وجهت الملاكات الفنية في دائرة ماء بغداد للعمل على ايصال الماء لجميع مناطق العاصمة وبالكميات الكافية و وفق المواصفات المطلوبة)، واوضح البيان ان (قرار الوزارة بالغاء الخطوط المستثناة وشمول مشاريع إنتاج الماء الصافي ومحطات المجاري في جانبي الكرخ الرصافة بالقطع المبرمج انعكس سلبا على كميات الماء الصافي المجهزة للمواطنين في وقت يزداد فيه حجم الطلب على الماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والزيادة في كميات الاستهلاك), مبينا ان (مشاريع انتاج الماء تحتوي على مولدات كهربائية تعمل بكامل طاقتها وقادرة على تأمين نصف الطاقة الانتاجية للمشاريع وفقاً لقدراتها التصميمية بالشكل الذي يتسبب بعجز في وصول الماء الى المناطق البعيدة عن مركز العاصمة), ونوه البيان الى ان (الامانة تعمل على التنسيق مع الوزارة لإعادة النظر بقرارها واستثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج للكهرباء).