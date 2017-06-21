الجبوري يدعو العرب إلى حوار مثمر لإنهاء التوترات

بغداد – داليا احمد

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى اهمية تذليل المعوقات التي تقف امام التعاون بين الاشقاء العرب.

وقال بيان امس ان (الجبوري التقى السفير المصري لدى العراق علاء موسى وجرى بحث ابرز التطورات على المستويين العربي والاقليمي وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة). وشدد الجبوري على (تذليل المعوقات التي تقف امام سبل التعاون بين الاشقاء العرب وتبني الحوار المثمر بينهم لإنهاء المشكلات والتوترات بالاضافة الى زيادة وتيرة التنسيق والمساندة لمكافحة الارهاب الذي لازال يهدد امن شعوبنا واستقرارها).

واضاف ان (العراق بات قريبا من تحقيق النصر الناجز على الارهاب بعدما قدم تضحيات سخية في سبيل ذلك وانه ماض في اخذ دوره الى جانب اشقائه لدعم القضايا العربية واتاحة فرص التعاون بينه وبين محيطه العربي والاقليمي).

من جانبه ثمن موسى (دور العراق في مكافحة الارهاب والتضحيات الكبيرة التي قدمها), مؤكدا (دعم بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب).

كما بحث الجبوري مع السفير الروسي لدى العراق ماكسيم مكسيموف جهود روسيا في مساندة العراق اغاثيا وانسانيا. وقال البيان ان (اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والاوضاع على المستوى الاقليمي والدور الذي يؤديه العراق في مكافحة الارهاب والحد من انتشاره).

واكد الجبوري ان (الانتصارات التي تحققها القوات الامنية ضد داعش هي انجازات مهمة في استقرار المنطقة وحفظ الامن والسلم العالميين).

لافتا الى ان (الشعب تحمل اعباء النزوح وقدم تضحيات كبيرة ولابد ان يكون دعمه من اولويات المجتمع الدولي).

مثمنا (جهود روسيا في مكافحة الارهاب ومساندة العراق اغاثيا وانسانيا).

من جانبه اكد مكسيموف (حرص بلاده على دعم العراق في حربه ضد الارهاب وعلى اقامة فضلى العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة).