المحاصصة .. بدعة سياسية – حامد الزيادي

توالت الأنظمة الحاكمة على تولي السلطة والحكم بعدة اشكال وصور لم تستقر على شكل واحد أو نظام واحد ! وقد يرجع ذلك للصراع المحتدم على السلطة والتنافس المحموم عليها وسط غياب واضح لسلطة الشعب وقراره ورأيه في تحديد ما ينفعه أو يضره بعد أحتكار فرد أو عدة أفراد لتلك السلطة ! وراحت تتحكم وتتصرف وفق مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب واهدافه فبادرت لسن قوانين واصدار قرارات تتوافق وتتلاءم مع تحصين وحماية سلطتها بتحريم وتجريم كل من يخرج عليها بالرغم من تعسفها ومخالفتها للشرائع والسنن ومبادىء حقوق الأنسان حتى ورثنا كما هائلا من الانظمة المجحفة والقوانين الجائرة!! لتكون عرفاً سياسيا ًونصاً (مقدساً) دون النظر لأثارها وعواقبها الجسيمة على البلاد والأفراد !! ومن أبرز ما تمخضت عنه (العملية السياسية في العراق) كما كبيرا من (البدع السياسية) التي تم التعامل معها وفق المصالح الضيقة التي اراد منها (أهل السياسة) تمريرها وفرضها على الشعب العراقي عنوة دون مراعاة ظروفه وخصوصيته وطبيعته كونه يحمل ارثاً حافلا بالأنظمة والأعراف المجتمعية التي حافظت على تماسكه وانسجامه بالرغم من تعدد وتنوع الانظمة فكانت الدعامة القوية لتجاوز الكثير من الصراعات على السلطة ومكنته من الحفاظ على وجوده ودوره المحوري في المنطقة, ويبدو ان من جاء بالعملية السياسية الحالية أخذ بعين الاعتبار كل مقومات وعناصر القوة لدينا وراح يضع الخطط التي تمكنه من تفكيك اللحمة الوطنية وتهديم البنى التحتية التي يمتلكها مجتمعنا من قبيل الكفاءة والمهارة والرصانة العلمية التي يتطلبها تقدم البلد وتطوره وتفوقه وهي معاير أساسية لا يمكن تجاوزها أو تعطيلها ! وكذلك الأنسام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي وروح الوطنية التي تمثل الهدف الأسمى والأغلى عند كل عراقي غيور على بلده وشعبه نقول أن هذه القيم الوطنية والمعايير العلمية خطط (المحتل) لضربها ونسفها عبر اخطر بدعة سياسية سنها في الدستور العراقي وهي (المحاصصة )! والتي تعددت أشكالها الى (دينية وسياسية وقومية وعنصرية …الخ) لتفتيت الوطن ونسف مقومات قوته بالشكل الذي لا ينهض بعده ابدا !! في محاولة اخيرة ونهائية للإجهاز عليه والإنقضاض عبر تقديم الفئة السياسية الحالية وتمكينها من مسك الحكم والتشبث به واقصاء كل من عارض وقاوم هذا المشروع عبر شتى اشكال الأستهداف والتشويه والأعتداء من اجل فسح المجال للطبقة السياسية لتثبيت جذورها والتغلغل في مفاصل الدولة وانهاء ارثها وانهاك قواها من خلال حزمة القوانين التي تم سنها لتكريس (المحاصصة ) ضاربة عرض الجدار روح الوطنية والمعايير العلمية والقيم الأخلاقية التي تعد الرافد الأساسي لبناء اي بلد , لكن بدعة المحاصصة التي شارك المشرع والمشارك بالعملية السياسية في اعتمادها ادت الى ضرب كل المؤهلات والضوابط الوطنية والعلمية !! فصور المحاصصة اليوم فوتت كل فرصة للتخلص من الواقع المزري والمخزي! فكيف يتم استبعاد واقصاء فئات وافراد ومكونات بالمساهمة والمشاركة في ابداء الراي او المشورة او المشاركة وحصر الامر بالفئة السياسية ومشروعها الذي تحرص على تنفيذه خدمة للمصلحة الخاصة عبر فسح المجال لعشرات ومئات العناوين السياسية المنضوية بالعملية السياسية !! والتي تتقاسم (الكعكة ) بعد تقديم فروض الطاعة ( لولاة الامر) ! غير مكترثين أو مبالين بالنتائج والاثار التي ترتبت على ذلك وكيف أصبحت الوزارات والدوائر والمؤسسات معطلة ومشلولة وفق بدعة المحاصصة الملعونة التي منعت وصول الكفاءات والخبرات لدفة المسؤولية كي تنعكس تقدم وتطور مرجو! وهنا نعلم ونتيقن كيف ان المحتل نجح في ضرب الوحدة الوطنية من الداخل وصور للعالم اجمع ان أسس (للديمقراطية) في العراق وبالحقيقة نزع كل مقومات الوئام والانسجام بل تمثل المحاصصة اليوم المعول المهدم لأن رموز العملية السياسية حققوا الهدف بشكل غير متصور عند (المشرع)!! ومن هنا اتحدى من يدعي التشريع أن يبدل ويغير ما شرعه (الحاكم بريمر في قانون ادارة الدولة)؟! لأن المحاصصة بدعة سياسية لا يمكن النهوض بالبلد بوجودها ولابد من نزع مفخخة المحاصصة من دستور العراق وباقي المفخخات الاخرى لو اردنا فعلا وصدقا الخروج الى بر الأمان والأيمان.