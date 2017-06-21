سلطة المثقف – حسين علي الحمداني

مرحلة ما بعد الشمولية في عالمنا العربي لم تفرز حتى الآن سلطة المثقف، وكان البعض ينتظر من الربيع العربي أن يفرز سلطات متعددة،قد نكون متحمسين أكثر ونباهي الآخرين بأن الديمقراطية تعني فصل السلطات وعدم تركيزها برجل واحد وقائد واحد،هنالك سلطة تشريعية ، وأخرى تنفيذية،وثالثة قضائية،ولكن لم نفكر يوماً بأن نبحث عن سلطة المثقف والحيز الذي من الممكن أن يكون فيه وبه ومن خلاله يصنع ما يريد صناعته بعد أن ظل عقوداً طويلة يًصنع ما يراد منه تصنيعه وتعليبه في قوالب مُعدة سلفاً من قبل الآخرين .

وهذا ما يجعلنا نوجه دعوة صريحة وعلنية لكل المثقفين ليس في العراق فقط بل في عالمنا العربي لأن يؤسسوا لمفهوم آخر للثقافة بعيداً عن التبعية للآخر أي كان ، لأن هذه التبعية من شأنها أن تصادر مفهوم الثقافة وتجنح بها لأن تكون تابعاً يردد ما يريده الآخر ، وبالتالي يظل المثقف يدور في فلك السياسي خاصة إذا ما تزاوج المال والسياسة فإنه بكل تأكيد سينتج ثقافة مشوهه ترسخ ما كان موجوداً والذي يحاول البعض التخلص منه بشتى الطرق.

لقد أثبتت مخرجات الربيع العربي حتى هذه اللحظة عدة حقائق لابد أن نتوقف أمامها وندرسها لنتمكن من تجاوز مخاطرها المستقبلية،أول وأخطر هذه المخرجات تمثل بعدم وجود أي دور للمثقف العربي في صناعة وبلورة الرأي العام في بلده،ووجدنا بأن العرب يعيدون استنساخ تجاربهم السابقة بصيغ جديدة لكنها ليست متجددة،فالخروج من نًظم شمولية أحادية الحزب والفرد،وممارسة الديمقراطية لن تكون ناجحة بصورة كاملة ما لم تكن هنالك بُنية ثقافية جديدة للمجتمع العربي،هذه البُنية يجب أن تستند لمشروع ثقافي يطرد ما ترسخ من مفاهيم تقليدية قديمة ويستحدث مكانها مفاهيم جديدة تتناسب وما نطمح بالوصول إليه من بناء مجتمع ديمقراطي قائم على احترام الرأي والرأي الآخر،لكننا وجدنا بأن ما بات يعرف بالفترة الانتقالية ما بين سقوط نظام دكتاتوري وبناء نظام ديمقراطي لم تستند لمشروع ثقافي للمجتمع بقدر ما استندت لمشروع سياسي يلتقي في نقاط عديدة مع النظم الشمولية إن لم يكن نسخة مُعدلة منها خاصة ما يتعلق منها بالحقوق الثقافية للآخرين وعدم مصادرتها أو محاولة احتوائها كما كان سائداً في العقود الماضية.

لقد غابت عن أذهان الجميع في ربيع العرب أن يمنحوا المثقف العربي وهو الأكثر تضرراً من النظم الشمولية،أن يمنحوه دوره في صياغة وبناء المجتمع وفق رؤية حضارية،لكننا وجدناهم في تونس ومصر يرجمون المثقف،وصنفوه أما من بقايا فلول الحزب الحاكم أو زنديق يحاول بث السموم في المجتمع،وتلك هي من أوصاف النظم الدكتاتورية التي جهزتها في السابق للنيل من المثقف وتشويه صورته في المجتمع،والسبب يكمن بأن دورا ممكنا أن يقوم به المثقف من شأنه أن يصحح الكثير من الأمور ويضع النقاط على الحروف،وبالتالي فإن تغييب المثقف يعني تغييب وعي المجتمع،ولعلنا لا نبالغ إن قلنا بأن ما أفرزه الربيع العربي حتى هذه اللحظة ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب وتغييب المثقف وهذا لم يكن عشوائياً بقدر ما هو مخطط من نخب سياسية تحاول إعادة رسم الهيمنة على مجتمعاتنا بصورة أو بأخرى .