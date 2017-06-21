إنارة سماء بغداد بألوان جذّابة ومبهرة طوال أيام المناسبة

متنزه الزوراء: إقامة أضخم مهرجان للألعاب النارية في العراق إبتهاجاً بعيد الفطر

بغداد ــ داليـا أحمـد

استكملت مدينة ألعاب الزوراء التحضيرات لاقامة أضخم مهرجان لعروض الالعاب النارية في العراق ابتهاجاُ بعيد الفطر المبارك ، فيما دعا مواطنون الى افتتاح متنزه اخر مواز للزوراء وعدم استغلال الفرصة برفع اسعار بطاقات الدخول الى المتنزه.

وقالت ادارة المدينة في بيان امس ان (مدينة العاب الزوراء ستقيم مهرجانًا لعروض الالعاب النارية هو الاكبر والاول من نوعه في العراق بمشاركة نجوم الفن والرياضة طيلة ايام عيد الفطر المبارك).

واضافت ان (هذه الالعاب التي جهزتها احدى الشركات العالمية المتخصصة ستنير سماء العاصمة بألوانها الجذابة والمبهرة وسيتمكن الناس من مشاهدتها من مختلف مناطق بغداد).

واوضحت ان (المهرجان يأتي متزامنا مع افراح الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك وانتصارات الجيش العراقي الباسل والقوات الامنية على زمر داعش الارهابية وتحرير مدينة الموصل من دنسهم).

وقال مواطنون لـ (الزمان) أمس ان (قيادة عمليات بغداد والقائمين على تهيئة الاماكن الترفيهية والمتنزهات يثبتون جدارة عملهم في كل عام لما يقدمونه من خدمات وتعزيز الامن حفاظا على حياة المواطنين لكن ما نرجوه هو زيادة اعداد المتنزهات وتهيئة متنزه اخر يوازي الزوراء من اجل تهيئة اماكن اكثر استيعابا لاعداد الاسر التي تعاني ازمة الاماكن الشاغرة في الاعياد داخل المتنزه).

واضافوا ان (فكرة افتتاح متنزه اخر يوازي الزوراء تحمل جانبين من الفائدة الاولى للدولة لما تحمله من ايرادات من الممكن ان تسهم في زيادة موارد الدولة في حال استثمارها بالشكل الصحيح وعدم هدر الاموال والاخر للمواطن الذي يبتعد عن قضاء الاعياد في الزوراء فقط وقطع الوعود للاسر على ان تكون هناك سفرة خاصة للزوراء لكن ليست خلال ايام العيد لحين التخلص من تضخم اعداد الزائرين).

ولفتوا الى ان (الابتكارات الجديدة والتحديثات التي تضيفها الدائرة الى المتنزه تكون دافعا كبيرا لاستقبال اكبر عدد من الزائرين) داعين الى (عدم استغلال الفرصة وزيادة مبالغ تذاكر الدخول الى المتنزه فضلا عن تشديد الرقابة وعدم السماح لاصحاب المحال في داخل المتنزه بزيادة اسعار المشروبات الغازية او زيادة الاسعار بصورة عامة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين).

وكشفت المديرية العامة لمرور محافظة المثنى عن خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك.

خطة مرورية

وقال مدير مرور المحافظة العميد عبد الأمير الركابي في تصريح امس ان (المديرية اعدت خطة متكاملة خاصة بعيد الفطر المبارك لتنظيم حركة السير في المحـــــــــافظة والحد من الحوادث المرورية خلال العيد) .

وأشار الى ان (الجهات المعنية عززت الدوريات للسيطرة على جميع التقاطعات في مركز المدينة والاقضية والنواحي، علاوة على مراقبة الشوارع العامة لمنع الحوادث المرورية).

لافتا الى (انتشار واسع بالقرب من الأماكن السياحية والمتنزهات من خلال دوريات ثابته ومتحركة للسيطرة على حركة السير والمرور في المحافظة).

وأكد (استمرار مديرية المرور والأجهزة المعنية في متابعة الدراجــــــات النارية التي تخالف القانون او ممن يكون سائقها دون السن القانوني للقيادة.

ويرتكب المخالفات المرورية التي تتسبب بالحوادث).

مبينا ان (الأجهزة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم).

وأعلنت هيئة سياحة إقليم كردستان عن إستعداداتها لإستقبال السياح خلال ايام العيد.

وقال المتحدث بإسم الهيئة نادر روستاي في تصريح امس ان (هيئة السياحية في الإقليم إتخذت الإجراءات اللازمة إستعدادا لإستقبال السياح خلال أيام عيد الفطر) .

استعدادات كردستان للعيد

مبينا أنه (بالتنسيق مع الجهات الأمنية تم وضع آليات لإستقبال المجموعات السياحية وتسهيل دخولهم إلى الإقليم).

وأضاف روستاي أنه (بإمكان السياح القادمين من المحافظات العراقية إدخال سياراتهم الخاصة الى مدن الإقليم) .

مشيرا في الوقت نفسه إلى (إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية حفاظا على أمن وإستقرار كردستان).

وتابع روستاي أنه (سيتم زيادة الموظفين المختصين لإستقبال السياح في نقاط السيطرات إضافة إلى تشكيل لجان خاصة من قبل دوائر السياحة في عموم الإقليم لإستقبالهم).

موضحا أن (أعدادا كبيرة من السياح من مختلف المناطق العراقية سجلوا اسماءهم لدى الشركات السياحية لقضاء أيام العيد في الإقليم) .

يذكر أن القطاع السياحي في كردستان شهد خلال المدة الأخيرة تراجعا ملحوظا بسبب الحرب ضد داعش والأزمة المالية التي يعانيها الاقليم.

فيما تحاول الجهات المعنية بحكومة الإقليم تفعيل القطاع السياحي للمساهمة في إنعاش الإقتصاد الكردستاني.