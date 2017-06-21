الإيذاء الجسدي والنفسي يحيل حياة المسنين إلى جحيم

كبار السن ضحايا دائميون للعنف الأسري وإهمال المجتمع

ترجمة / آلاء الخيرو- بغداد

تظل الأسرة الجماعة الأولية الأساسية والمجال الطبيعي لنمو الشخصية، ويظل الفرد عضواً في الأسرة مرتبطاً بها طالما استمر بالحياة وكبر ، فلا يقتصر انتماؤه لها وتفاعله بها على مرحلة معينة من حياته بل يظل التفاعل مستمراً في شتى مراحل عمره . ومن أهم أفراد الأسرة كبار السن إذ يجب أن تكون معاملتهم معاملة خاصة وبطريقة مليئة بالحب والاحترام. ولابد على كل فرد من افراد الأسرة أن يكون سنداً لكبار السن، تلك الفئة التي هي من أهم طبقات المجتمع من الناحية الاجتماعية والتي ينتمي لها كل فرد بطريقة خاصة في التعامل مع من حولهم . ولابد أن تكون هناك وقفة وانتباه إلى كيفية التعامل مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع وقد خلصت دراسة أجراها مركز أبحاث بريطاني بناء على أرقام صادرة عن مركز معلومات للرعاية الاجتماعية والصحية، أن أعداداً كبيرة من المسنين يجري استغلالهم وإهمالهم وانتهاكهم جسدياً وجنسياً من أشخاص يتولون رعايتهم . وأشارت صحيفة “صندي اكسبريس ” إلى أن آلاف المسنين يجبرون على بيع منازلهم وإنفاق مدخراتهم من اجل توفير تكاليف الرعاية التي تتزايد أو تتكاثر تباعا عبر السنين. ومن جهة ثانية تخسر الشركات موظفين يتمتعون بالخبرة ممن يضطرون لتقديم استقالاتهم ليجدوا وقتا للعناية بأقاربهم. وقال خبراء في الصحة النفسية وتنظيم الأسر في خطاب نشرته الصحيفة ان على المجتمع أن لا يسمح بالحكم على 700 ألف متقاعد أو كبير السن ممن تقدم به العمر وأصبح عجوزاً وضعيفًا بالعيش في وحدة. وقد أثبتت الكثير من الدراسات مؤخراً أن كبار السن يعانون التعامل السيئ معهم ولطالما وجدت الكثير من النماذج على إساءة معاملة المسنين سواءأ كان ذلك بشكل منفرد أو متكرر. وينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إلحاق ضرر أو اذى بالشخص المسن. ويشكل هذا النوع من العنف انتهاكاً لحقوق الإنسان ويشمل الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي والعاطفي والمالي والمادي، والهجر، والإهمال، وفقدان الكرامة وعدم الاحترام بشكل كبير . وقدمت دراسات وإحصاءات أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية عن واقع حال وشكاوى مريرة من مسنين أدوا خدمات جليلة لبلادهم وكان مصيرهم الإيداع في دار المسنين الموجودة في العديد من دول العالم لكن أكبرها يوجد عملياً في بريطانيا ، حيث تطغى الحياة المادية وضغوطات الحياة، حيث تستقطب العجزة والمسنين بأعداد كبيرة ممن حرموا من العيش في كنف أسرهم وذويهم. ويعاني الكثير منهم من التجاهل الذي يصل إلى حد التمييز العنصري أحياناً كما يرون هم.

وتؤكد الباحثة النفسية ايلغوردن ليشمن من جمعية أيج كونسيرن لرعاية العجزة في بريطانيا أن (الوقت الذي يقضيه المتقاعدون بعد انتهاء حياة العمل في ارتفاع متواصل، فامرأة اليوم في بريطانيا عندما تصل إلى سن التقاعد وهي في الستين من العمر يتوقع لها أن تعيش ثلاثين سنة أخرى وهي نصف المدة التي قضتها في حياتها كلها في حالة نشاط وقد يرحب المرء بهذا الأمر وقد يسر بالعيش كل هذا الوقت، لكن لابد أن يتولى طرف أو جهة ما تمويل هذا التقاعد سواء عن طريق الضرائب العامة أو عن طريق زيادة ما يوفره كل فرد لمرحلة تقاعده. وكلما زادت مدة الحياة بعد التقاعد زادت كذلك الضرائب والمدخرات اللازمة لتمويل ذلك. وهناك دور رعاية المسنين تقع وسط لندن لديها لائحة انتظار طويلة لعجزة لا يجدون أحداً يعتني بحاجاتهم اليومية كما ان وجودهم في محيط كهذا قد يجعلهم في مصاف المحظوظين، إذ ان آخرين أمثالهم يعانون من مشقة كبيرة وقد سجلت حالات لعدد من المسنين قضوا في بيوتهم أو في المستشفيات لعدم قدرتهم على دفع تكاليف الحياة . وهناك عدد كبير من المسنين يعيشون في حالة فقر مدقع والأرقام الحكومية تفيد بأن نحو ثمانمئة وخمسين ألفاً يعيشون في مستوى استدعى حصولهم على دعم حكومي حتى يستطيعوا تلبية حاجاتهم. وتقول ليشمن (نحن لا نثمن الدور الذي يمكن للكثير من المسنين أن يقوموا به ونحن نشاهد حالة من عدم الاحترام بل الاحتقار تجاه كبار السن ولعل أحد أهم أسباب ذلك هو أن كبار السن والشباب لا يلتقون ولا يتعايشون ولا يصبرون على بعضهم البعض، حتى في نطاق العائلات، كما ان الجد والجدة لا ينظر إليهما نظرة تقدير واحترام). وأكد السياسي البريطاني مايكل هاورد أن (الأشخاص الذين يؤدون واجباتهم بشكل صحيح ويعملون طيلة حياتهم يجدون أنفسهم مع الأسف عندما يصلون إلى سن التقاعد في حالة فقر. وبارتفاع تكاليف رعاية المسنين وبغرض تمديد مدة الاستفادة من إمكاناتهم تتجه بريطانيا مثلاً نحو تمديد سن التقاعد من خمسة وستين عاماً إلى تسعة وستين عاماً أو ربما سبعين عاماً، ومع تحسن فرص الرعاية الصحية أصبح الكثير من المسنين يعيشون إلى ما يربو على التسعين عاماً. وأصبح الكثير من الناس اليوم على قناعة بوجوب توفير أموال إضافية لمرحلة التقاعد لأننا نعيش لمدة أطول كما ان زيادة سن التقاعد يعد حلًا مقبولًا.

محور المشكلة

إساءة معاملة المسنين: وهي من المشكلات الصحية العمومية المستشرية في كل بلدان العالم.وفي حين لا يوجد إلا القليل من المعلومات الخاصة بحجم إساءة المعاملة بين المسنين، لاسيما في البلدان النامية، فإن التقديرات تشير إلى أن 4 إلى 6 بالمئة من المسنين في البلدان المرتفعة الدخل يتعرضون لشكل من أشكال العنف الأسري. غير أن المسنين غالباً ما يبدون بعض الخوف في إبلاغ أسرهم أو أصدقائهم أو السلطات بما يتعرضون له من ضرب وإساءة معاملة. ومن الملاحظ أيضاً ان هناك ندرة في البيانات الخاصة بحجم المشكلة في مؤسسات مثل المستشفيات أو دور رعاية المسنين أو غيرها من مرافق الرعاية الطويلة الأجل. وهناك مسح أجري بين العاملين في دور رعاية المسنين في الولايات المتحدة الأمريكية يظهر أن معدلات تلك الظاهرة تكون مرتفعة: فقد شهد 36 بالمئة منهم، العام الماضي، حادثاً واحداً على الأقل من حوادث الإيذاء الجسدي الموجه ضد المرضى المسنين . وعدّت منظمة الصحة العالمية أن مرحلة الكهولة تبدأ بالتغيرات الفسيولوجية: منها، ضعف وظائف القلب والأوعية الدموية، وضعف الجهاز التنفسي، ووظائف الرئة، وكذلك ضعف الخواص الحسية ، وزيادة مشاكل ضعف السمع والبصر، وكذلك يصاب بضعف الذاكرة بالنسبة للأحداث الحالية وتذكر أحداث الماضي بشدة.

التغيرات النفسية

وتصيب المسن بسبب عدم قدرته على التكيف مع وضعه الجديد فعادة ما يشعر باليأس من الحياة، وبالوحدة والانعزال وقد تتطور حالته إلى الاكتئاب، وأحياناً يحدث انفصام عقلي يصعب على المسن فيه الاندماج بالواقع .

ضعف وظائف الجسم الحيوية

وتتمثل في فقدان الكثير من أجهزة الجسم خصائصها الطبيعة فيصبح كبار السن أكثر عرضة للأمراض من غيرهم من الفئات العمرية.

ومن هذه الأمراض: مـــــــــــرض الزهايمر الذي يعتبر نموذجاً للخرف الأكثر شيوعاً بين كــــــــبار السن ويمثل ما يقــــــــــارب 50 إلى 80 بالمئـــــــــــــة منه. وهو عبارة عن فقدان عام للذاكرة وغيرها من القدرات الحيوية الفكرية التي تؤثر في سلوكه خلال الحياة اليومية.