النقل: عودة الطائر الأخضر للأجواء الأوربية خلال شهرين

تأخر رحلة العراقية إلى أربيل يثير إستياء المسافرين

بغداد- قصي منذر

تستعد شركة الخطوط الجوية العراقية للعودة إلى الأجواء الأوربية قريبا بعد إتمام إجراءات السلامة. وقال مدير عام الشركة سامر كبة في تصريح امس أن (وفدا من سلطة الطيران المدني العالمية اياتا سيزور بغداد اليوم الاربعاء لإتمام عملية انضمام العراق للمنظمة الدولية للطيران من جديد). واضاف إن (الشركة ستلبي كل مطالب سلطة الطيران المدني العالمية المتعلقة بالسلامة) مرجحًا أن (يتم رفع الحظر عن شركة الخطوط العراقية خلال الشهرين المقبلين) وأوضح كبة أن (الشركة تعمل على تأهيل 40 طيارا وترقيتهم إلى رتبة طيار مؤهل ليصل بذلك عدد الطيارين والمساعدين إلى أكثر من (200، مشيرًا الى أن (الشركة تنفذ خطة تطوير تشمل تخريج جيل جديد من المضيفات وزيادة عدد الرحلات الجوية). بدوره، افاد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بأن خطة تطوير الخطوط الجوية ستتضمن ثلاث خطوات مهمة، مؤكدا نية الوزارة الحاق 105 طلاب طيران باحدث المعاهد العالمية.وقال الحمامي في كلمة له خلال احتفالية الخطوط الجوية بتأهيل 40 طيارا عراقيا في مطار بغداد امس (انها المرة الاولى التي تحقق فيها الوزارة هذه القفزة النوعية منذ عام 2003 )، معربًا عن أمله في(إلتحاق 12 من الطيارين الشباب الى ركب الصقور الواعدة، ناهيك عن نية الوزارة الحاق 105 طلاب طيران باحدث المعاهد العالمية وهو العدد الذي تم اختياره عام 2014 ولم تسنح الفرصة لإشراكهم في الدورات الخارجية). وأضاف أن (الالتزام بالمواعيد وارتداء الزي الرسمي وإجراءات السلامة والأمان داخل الطائرة سيسهم في رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية)، مؤكد أن (الطيارين العراقيين يملكون من الكفاءة ما يجعل اغلب شركات الطيران العالمية تعتمد عليهم الا انهم في العراق يعانون الانخراط في الدورات التدريبية)، مشيرا الى إن (خطة تطوير الخطوط الجوية ستتضمن ثلاث خطوات مهمة منها إعادة هيكلة الخطوط الجوية وتحويلها إلى شركة قابضة وابتكار شركة جديدة نظيرة لشركة الخطوط تتمكن من الوصول إلى أوربا فضلا عن أهمية إيجاد حلول للطائرات الرابضة على الأرض). على صعيد متصل افاد مسافرون بتأخر رحلة طيران خطوط الجوية العراقية من مطار بغداد الدولي المتوجهة الى اربيل امس نحو ساعتين ، مشيرين الى ان الشركة لم توضح الاسباب ما ادى الى استياء المواطنين . وقال مسافر لـ(الزمان) امس ان (رحلة العراقية المتجهة الى اربيل تأخرت عن الاقلاع مما تسبب بموجة من الاستياء بين الركاب)، مضيفا انه (كان من المقرر الاقلاع في الساعة الخامسة من مساء امس الا انها تأخرت ساعتين وكان من ضمن المسافرين اطفال وكبار السن ومرضى)، مشيرا الى ان (الشركة لم تعتذر او توضح اسباب التأخير علما ان هذا الامر يتكرر كثيرا ويترك الركاب عرضة للقلق والانزعاج لارتباط بعضهم بمواعيد لا سيما مع ظروف الصيام). وتساءل (متى تنتهي الشركة من هذه الممارسات وتلتزم بتوقيتات المعلنة اسوة بطيران الدول المحترمة؟)، واضاف (لو كان لدينا خيار خطوط اخرى لما تعرضنا الى هذه المعاناة، ولو كان الطريق البري سلسا لسلكناه)،لافتا الى انه خلال تسعين دقيقة لم تعلن سوى عن رحلتين الاولى الى كييف والثانية الى السليمانية. واوضح انه (تبين في ما بعد ان التأخير كان بسبب عطل الطيارة وقد تم نقل الركاب الى مخدع طائرة اخرى ليسافروا على متنها وسط تذمر المسافرين). واضاف ان (نائبة كانت ضمن المسافرين اتصلت بوزير النقل فقال لها انه الان في عرض البحر وتساءلت اي بحر تقصد؟)، واشار الى ان قائد الطائرة الجديدة قدم اعتذاره للركاب.